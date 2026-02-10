Semnele zodiacale care vor suferi în 2026 din cauza unei despărțiri

În anul 2026, sunt câteva zodii care vor trece prin clipe dificile în materie de dragoste pentru că în viața lor sentimentală se va produce o despărțire. Chiar dacă separarea nu vine ca o surpriză, având în vedere problemele întâmpinate în relație, inima lor tot va fi frântă și vor vrea să uite cât mai repede această suferință.

Leu

Pentru Lei, veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare pe plan sentimental. Așteptările lor de la anul 2026 sunt foarte mari, dar, din nefericire, vor suferi din cauza unei relații eșuate și a unui partener care nu a reușit să îi înțeleagă pe deplin. În ciuda faptului că au acordat mai multe șanse acelui partener în speranța că lucrurile vor funcționa din nou, ca la început, în cele din urmă se vor separa de acea persoană.

Scorpion

Chiar atunci când credeau că lucrurile se vor așeza, în sfârșit, și în viața lui sentimentală, apar problemele pentru Scorpioni. În 2026 vor întâmpina tot mai multe conflicte și diferențe de opinie cu partenerul și vor realiza faptul că s-au îndepărtat și că vor să meargă pe drumuri separate. Deși despărțirea va fi una de comun acord, asta nu înseamnă că nu vor resimți dezamăgirea, ba din contră, vor avea tendința de a se izola o perioadă de prieteni și de a sta singuri cu gândurile lor.

Pești

În 2026, Peștii au toate șansele să nu fie surprinși într-un mod pozitiv în viața amoroasă. Lucrurile nu vor decurge așa cum se așteptau în relația lor de cuplu și, într-un final, se vor despărți de partener. Vor suferi extrem de mult pentru că au investit sentimente și au acordat timpul necesar pentru a cunoaște și înțelege profund acea persoană. Din păcate, în timp, au realizat că își doresc lucruri diferite de la viitor.

Citește și:

Zodiile care se îndepărtează de prietenii toxici fără să stea pe gânduri

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro