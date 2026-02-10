Semnele zodiacale care vor suferi în 2026 din cauza unei despărțiri

Următoarele semne zodiacale vor suferi din dragoste în anul 2026. Citește în continuare și află dacă e și zodia ta printre ele.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Semnele zodiacale care vor suferi în 2026 din cauza unei despărțiri

În anul 2026, sunt câteva zodii care vor trece prin clipe dificile în materie de dragoste pentru că în viața lor sentimentală se va produce o despărțire. Chiar dacă separarea nu vine ca o surpriză, având în vedere problemele întâmpinate în relație, inima lor tot va fi frântă și vor vrea să uite cât mai repede această suferință. 

Leu

Pentru Lei, veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare pe plan sentimental. Așteptările lor de la anul 2026 sunt foarte mari, dar, din nefericire, vor suferi din cauza unei relații eșuate și a unui partener care nu a reușit să îi înțeleagă pe deplin. În ciuda faptului că au acordat mai multe șanse acelui partener în speranța că lucrurile vor funcționa din nou, ca la început, în cele din urmă se vor separa de acea persoană. 

Scorpion

Chiar atunci când credeau că lucrurile se vor așeza, în sfârșit, și în viața lui sentimentală, apar problemele pentru Scorpioni. În 2026 vor întâmpina tot mai multe conflicte și diferențe de opinie cu partenerul și vor realiza faptul că s-au îndepărtat și că vor să meargă pe drumuri separate. Deși despărțirea va fi una de comun acord, asta nu înseamnă că nu vor resimți dezamăgirea, ba din contră, vor avea tendința de a se izola o perioadă de prieteni și de a sta singuri cu gândurile lor.

Pești

În 2026, Peștii au toate șansele să nu fie surprinși într-un mod pozitiv în viața amoroasă. Lucrurile nu vor decurge așa cum se așteptau în relația lor de cuplu și, într-un final, se vor despărți de partener. Vor suferi extrem de mult pentru că au investit sentimente și au acordat timpul necesar pentru a cunoaște și înțelege profund acea persoană. Din păcate, în timp, au realizat că își doresc lucruri diferite de la viitor.

Citește și:
Zodiile care se îndepărtează de prietenii toxici fără să stea pe gânduri

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Semnele zodiacale care au cele mai mari șanse să facă alegeri nepotrivite în viață
Astrologie
Semnele zodiacale care au cele mai mari șanse să facă alegeri nepotrivite în viață
Zodiile care au cele mai mari șanse să-ți ascundă ce simt cu adevărat
Astrologie
Zodiile care au cele mai mari șanse să-ți ascundă ce simt cu adevărat
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 februarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 februarie 2026
Cele 5 zodii care vor străluci în luna februarie 2026
Astrologie
Cele 5 zodii care vor străluci în luna februarie 2026
Zodiile care își mențin optimismul în orice situație dificilă pe care o întâmpină
Astrologie
Zodiile care își mențin optimismul în orice situație dificilă pe care o întâmpină
Cele mai importante sfaturi în dragoste de care trebuie să ții cont în 2026, conform zodiei tale
Astrologie
Cele mai importante sfaturi în dragoste de care trebuie să ții cont în 2026, conform zodiei tale
Libertatea
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Tudor Chirilă a răbufnit după ce ministerul Culturii le-a cerut actorilor să scrie ce fac în cele 8 ore de lucru
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar pe Rică Răducanu. „Nu te poți abține. E boală pe viață, e clar!”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Unde a apărut la ora 15.00, în prima zi fără emisiune: „Clipe care îți aduc aminte cine ești”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Obiceiurile la care Anghel Damian nu renunță când vine vorba despre fiul lui și al lui Theo Rose: „Avem responsabilități clare”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
Ioana Ginghină, cu sânii la vedere într-un mall din București. La 48 de ani, actrița a îmbrăcat un corset transparent la premiera unui film românesc. Oamenii au reacționat imediat cum au văzut-o! „Ești dezbrăcată!” Cum arată ținuta purtată de vedetă / FOTO
catine.ro
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Alimente care combat greața. Vezi ce poți să alegi între mentă sau ghimbir
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Angelina Jolie a strălucit pe covorul roșu într-o rochie argintie. Cum arată întreaga ținută
Mai multe din astrologie
Cele mai fermecătoare zodii
Cele mai fermecătoare zodii
Astrologie

Te-ai gândit până acum de ce unele persoane ne impresionează mai ușor? Află că acest lucru s-ar putea datora zodiei lor.

+ Mai multe
Cele 5 zodii care își păstrează calmul într-o situație stresantă
Cele 5 zodii care își păstrează calmul într-o situație stresantă
Astrologie

Ne întâlnim la tot pasul cu situațiile stresante, iar zodiile din această listă par să știe cum să își păstreze atunci calmul.

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 2-8 februarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC