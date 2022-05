10 actori care au dezvăluit prea multe detalii despre filmele în care au jucat, înainte de a avea premiera

Probabil că nu îți este străin momentul acela în care cineva îți dă spoilere referitoare la filmul sau serialul pe care abia aștepți să-l urmărești. Ei bine, în situația asta s-au aflat și fanii celebrităților de mai jos, care au aflat direct de la ele detalii prețioase despre peliculele în care au jucat, înainte de a avea premiera pe marele ecran, de la intrigă și până la dispariția unui personaj îndrăgit.

1. Channing Tatum

Channing Tatum a dezvăluit finalul filmului Dog, pe care l-a și regizat, însă a făcut acest lucru intenționat. Actorul a explicat că sunt destul de multe pelicule cu câini care se termină cu moartea animalului și a vrut ca publicul să știe înainte că nu este și cazul filmului său. „Toate persoanele care știau că am făcut un film cu câini mi-au zis: „Îl voi vedea dacă îmi spui dacă trăiește câinele.” Iar eu le-am spus: „Dar nu vrei să știi finalul filmului? Este un final bun, așa că toată lumea știe”, a spus actorul la Jimmy Kimmel Live!.

2. Tom Holland

Tom Holland le-a dezvăluit până acum fanilor mai multe detalii despre filmele pe care nu avea voie să le anunțe și a împărtășit cu aceștia până și aspecte importante ale intrigilor. A fost o situație în care actorul a publicat posterul Avengers: Infinity War înaine de a fi lansat. Era în timpul unui live și despacheta un pachet de la Mark Ruffalo care conține și afișul. Abia când a observat un mesaj pe care scria că este confidențial și că nu are voie să-l arate, și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o.

3. Anne Hathaway

Anne Hathaway a dezvăluit fără să vrea în 2012 un detaliu important despre The Dark Knight Rises. În timpul discuției pe care o avea cu David Letterman în emisiunea sa, prezentatorul a spus că Batman moare la sfârșitul filmului. Anne Hathaway era șocată și nu mai știa ce anume să adauge, însă răspunsul ei a confirmat un adevăr pentru fanii care urmau să vizioneze pelicula.

4. Sylvester Stallone

În timp ce lucra la primul film Creed, Sylvester Stallone a făcut o greșeală. Actorul a postat pe Twitter o imagine cu o pagină a scenariului, fără să își dea seama cât de multe lucruri pot afla fanii înainte. Urmăritorii lui și-au dat seama de o bună parte din acțiunea peliculei.

5. Rachel McAdams

În timpul promovării filmului The Time Traveler’s Wife, Rachel McAdams a oferit o mare parte a intrigii. Actrița a fost întrebată despre capacitatea soțului ei de pe ecran de a călători în timp. „Ei bine, el nu se întoarce atât de departe. Călătorește până la propria copilărie și merge înainte până la moartea sa”, a povestit Rachel McAdams la The Daily Show With Jon Stewart.

6. Harrison Ford

Harrison Ford a spus de mai multe ori că își dorește ca personajul său din Star Wars, Han Solo, să fie scos din film. Actorul și-a anunțat fanii cum se va întâmpla acest lucru înainte de premiera filmului The Force Awakens. Regizorul peliculei, Jeffrey Jacob Abrams, era vizibil îngrijorat în timp ce Harrison Ford dezvăluia acest lucru.

7. Hugh Jackman

În timp ce-și promova filmul Logan, Hugh Jackman le-a spus fanilor săi că personajul său moare la sfârșit. El a confirmat încă de la început că va fi ultimul său film ca Wolverine și într-un interviu pentru Entertainment Weekly a povestit cum se încheie pelicula. „Ideea e că, în cele din urmă, trebuie să-și dea viața pentru a salva pe altcineva.”

8. Mark Ruffalo

În 2017, la premiera Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo a împărtășit din greșeală prea multe informații despre film. Evenimentul a fost transmis în direct pe covorul roșu, iar când a mers în sală nu și-a dat seama cum să-și închidă telefonul și l-a pus în buzunar. Telefonul a înregistrat primele 20 de minute ale filmului, iar actorul a explicat după că a primit nenumărate mesaje de la fani și era convins că va fi concediat.

9. Will Smith

În timp ce era la Tokyo la o conferință de presă pentru filmul I Am Legend, Will Smith a povestit o parte considerabilă din intrigă. Co-producătorul și co-scenaristul Akiva Goldsman și-a dat seama de ceea ce s-a întâmplat și a oprit destul de repede lucrurile. Dar, era prea târziu. După terminarea evenimentului, persoanelor care au fost prezente li s-a cerut să păstreze secretul cu privire la finalul filmului.

10. David Prowse

David Prowse l-a interpretat pe Darth Vader în trilogia originală Star Wars. Actorul a făcut publică una dintre cele mai mari răsturnări de situație cu doi înainte ca filmul să ajungă pe marele ecran. În 1978, actorul a dezvăluit întâmplător în timpul promovării peliculei că Darth Vader a fost tatăl lui Luke. Informația a ajuns într-un ziar local, însă la vremea respectivă știrile nu ajungeau la public cu rapiditatea de astăzi, așa că lucrurile au fost ținute secret.

