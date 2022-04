Will Smith, prima apariție după incidentul de la Premiile Oscar! Motivul pentru care actorul a plecat în India

Will Smith a fost văzut într-un aeroport privat în Mumbai, în timp ce făcea câteva poze cu fanii. La o lună de la incidentul scandalos de la Premiile Oscar, în care l-a lovit pe comediantul Chris Rock, Smith a plecat într-o călătorie spirituală în India, spun surse apropiate.

Actorul, în vârstă de 53 de ani, și-a făcut prima apariție de când l-a lovit pe Chris Rock la cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar la sfârșitul lunii trecute, la un aeroport privat din India, în weekend. Smith a sosit sâmbătă la locația din Mumbai, unde a fost întâmpinat de un grup de paparazzi care îl așteptau. Actorul a avut chiar un moment pentru a se poza cu câțiva fani, inclusiv cu un agent de securitate al aeroportului.

