Diana Dumitrescu, mărturisiri după ce fiul ei, Carol, s-a confruntat cu probleme de sănătate: „Chiar surprinzător…”

Diana Dumitrescu a trecut prin momente dificile după ce fiul ei, Carol, s-a confruntat cu o fomă agresivă de vărsat de vânt. Actrița a povestit recent despre starea actuală de sănătate a băiețelului ei.

Diana Dumitrescu, despre starea de sănătate a fiului ei

Diana Dumitrescu a dezvăluit că fiul ei, Carol, a trecut cu bine peste perioada grea în care a avut vărsat de vânt. Cu toate că timp de câteva zile actrița a experimentat un stres ridicat, în prezent băiatul ei se simte foarte bine.

„În prezent suntem bine, chiar surprinzător de bine. Nu vreau să cobesc, dar lucrurile sunt în regulă”, a spus Diana Dumitrescu pentru spynews.ro.

Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune

Au trecut două decenii de când Diana Dumitrescu pășea în lumea actoriei, marcând un început care avea să o transforme într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Cu roluri importante în telenovele românești de succes, actrița a reușit să cucerească publicul prin talentul autentic și prezența carismatică. Chiar dacă a ales să se retragă din prim-planul industriei, numele ei rămâne puternic legat de perioada de glorie a serialelor filmate în Buftea.

În 2025 Diana Dumitrescu s-a alăturat echipei TVR și a prezentat împreună cu Alexandra Timofte emisiunea „Top Invers – Eroii Comediei”, care a debutat la TVR pe 20 aprilie 2025 și care a putut fi vizionată în fiecare duminică.

Diana Dumitrescu și-a întristat fanii după ce a anunțat că a luat decizia de a renunța la actorie și televiziune. Actrița trece printr-o transformare profundă, care implică atât planul personal, cât și pe cel spiritual.

Diana Dumitrescu s-a botezat în religia penticostală și a decis să își schimbe radical stilul de viață și imaginea, renunțând la aparițiile provocatoare și alegând ținute sobre și elegante.

Vedeta a dezvăluit că, după ce s-a pocăit, dorește să își trăiască viața după alte principii și, deși nu i-a fost ușor să se gândească la retragerea din televiziune și din lumea serialelor, a înțeles că aceasta este direcția pe care trebuie să o urmeze.

„Nu mai iau nicio decizie fără să mă rog, fără să primesc un semn, dar mi se așază ce am de făcut și ce nu. Sunt contracte pe care le refuz, sunt oameni cu care nu mai lucrez, sunt oameni cu care nu mai vorbesc, pentru că schimbarea cere sacrificiu. Eu mi-am dat viața mea Domnului și îl las să o modeleze așa cum consideră El. Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că nu L-am cunoscut mai devreme, dar eu cred că El m-a chemat atunci când a considerat că sunt pregătită să renunț la mine, la tot.

Inclusiv cu ieșitul meu din această lume a fost una din realizările cele mai dureroase că mi-am dat seama că mă opresc din drumul meu alături de Dumnezeu, pentru că am această teamă de a ieși cu totul din lumea asta. În momentul când am realizat ce mă ține înapoi mi-am dat seama că trebuie să las aceste trăiri și emoții, pentru că Dumnezeu are alt plan cu mine. Televiziunea, serialele, nu mai fac parte din drumul meu”, a mărturisit actrița în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu'.

Foto: Instagram

