Diana Dumitrescu, criticată și de propria soră pentru decizia de a se pocăi. Cum răspunde actrița: „Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte…”

De când a dezvăluit că a luat decizia de a trece la religia penticostală, Diana Dumitrescu s-a confruntat cu un mare val de critici.

Diana Dumitrescu
Diana Dumitrescu a uimit recent pe toată lumea cu noile sale declarații despre convertirea de la creștinism ortodox la religia penticostală.

Actrița a dezvăluit într-un interviu recent că până și sora ei a criticat-o pentru această decizie neașteptată.

„Nu trebuie să înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Diana Dumitrescu a mărturisit că nu i-a fost ușor să facă această trecere, însă nu o regretă deloc.

„M-am pocăit și încerc în fiecare zi să o țin pe drumul pocăinței, dar este foarte greu. Renunți la multe lucruri, dar asta nu înseamnă ca nu mai ai o viață”.

Ea a vorbit și despre momentul în care a realizată că vrea să se pocăiască.

„Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început sa merg cu regularitate la slujbele de duminică, atât dimineața, cât și seara. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfânt. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: ‘Eu ma pocăiesc anul asta’, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai zis ea.

Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: ‘Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu’, asta e diferența”, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții. „Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”.

Diana Dumitrescu, despre trecerea la religia penticostală

Actrița a oferit detalii despre această schimbare semnificativă în viața sa și a dezvăluit motivele pentru care a decis să se convertească la altă religie.

„Da, sunt un alt om. Sunt mult mai împlinită, împăcată, liniștită. (…) S-a întâmplat ceva în Biserică pe 1 ianuarie. Mi-a vorbit Dumnezeu prin predică și muzică. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să Îl urmezi. E greu de descris în cuvinte. Când te rogi, eu cred că e important să te rogi cu sinceritatea unui copil. Eu cred că nu e nimic mai bun în viață decât să mergi după voia Domnului și după Scriptură”, a declarat Diana Dumitrescu invitată în emisiunea La Măruță.

Diana Dumitrescu se declară foarte fericită și împlinită datorită deciziei pe care a luat-o.

„De câte ori ajung la biserică sunt un copil și experiența mea îmi spune că atunci când ești în biserică și te rogi, să te rogi cu sinceritatea unui copil. Pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște și Dumnezeu ne știe sufletele și mințile, el oricum are așezată viața noastră înainte, el o știe deja. Cel mai bine e să fii sincer. Ce e mai pur și mai frumos decât sinceritatea unui copil. Cumva așa mă simt și faptul că ajuns să mă simt așa, acolo, încerc să aduc și acasă, de aici convertirea pentru că e foarte greu să împaci ambele vieți, adică viața lumească cum e numită și cu viața de biserică. Încerc din ce în ce mai mult să aduc și acasă, ca să fac această schimbare pentru că mi-o doresc”, a mai povestit actrița.

Cum răspunde actrița celor care o critică pentru decizia de a renunța la religia ortodoxă

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a vorbit deschis despre decizia de a renunța la religia ortodoxă și cum face față criticilor.

„După acel interviu, am realizat cât de important este să ții unele lucruri pentru tine. În momentul acela, eram atât de entuziasmată de ce mi se întâmpla, încât mi-am dorit tare mult să împărtășesc acel lucru, dar mi-am dat seama că, din păcate, oamenii când nu cunosc ceva, din teamă, primul lucru pe care îl fac este să arunce cu pietre și să judece. Așa e firea umană și nu are sens să încep și eu să îmi dau cu părerea, dar asta m-a făcut să realizez că sunt anumite lucruri pe care e mai bine să le ții pentru tine (…) Cel mai important lucru de știut pentru cei care citesc acest interviu este că sunt fericită cu viața mea alături de Isus și Dumnezeu și că niciun om nu îmi poate schimba credința și încrederea în Ei.)”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu"
Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu"
People

Andreea Bălan i-a făcut o surperbă declarație de dragoste logodnicului ei, Victor Cornea, cu ocazia zilei lui de naștere.

A doua echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: "Nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul"
A doua echipă eliminată de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: "Nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul"
People

În ediția difuzată pe data de 24 septembrie 2025, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express.

Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă și cum i-au anunțat părinții venirea pe lume?
Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă și cum i-au anunțat părinții venirea pe lume?
People

Rihanna a născut o fetiță pe 13 septembrie. Este cel de-al treilea copil pe care cântăreața îl are cu partenerul său de viață, A$AP Rocky.

