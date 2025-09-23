Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre problemele de sănătate și dificultatea de a rămâne însărcinată: „Au un efect foarte nasol”

Diana Dumitrescu a vorbit sincer și deschis despre problemele de sănătate pe care le-a avut înainte de sarcină.

Diana Dumitrescu
Diana Dumitrescu a vorbit recent, într-un podcast, despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei: drumul spre maternitate. Actrița a recunoscut că a întâmpinat probleme de fertilitate, care au făcut ca sarcina să întârzie câțiva ani, și a împărtășit provocările fizice și emoționale prin care a trecut.

Diana Dumitrescu, despre problemele de sănătate

Actrița a avut o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor și a evitat să participe la evenimente mondene. Cu toate acestea, Diana Dumitrescu a revenit mai mult în atenția publicului. Recent, ea a vorbit sincer și deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat înainte să rămână însărcinată cu fiul ei.

„La mine funcționa o singură trompă și trompa respectivă aveam șanse 50% să funcționeze și nu a funcționat. Ideea este că apoi am descoperit că am și AMH-ul foarte mic (…) și pur și simplu nu rămâneam însărcinată. Am făcut și un tratament de stimulare ovariană… cu injecții, așa cum e și pregătirea pentru FIV. Am făcut 21 de zile injecții în burtă cu diferiți hormoni, nu știu să intru în detalii. (…) De asta am avut și perioada în care m-am îngrășat foarte tare, pentru că aceste tratamente cu hormoni, plus stresul, plus dorința, au un efect foarte nasol asupra organismului în sensul că te îngrași, te balonezi, corpul tău se transformă, mai ales de la hormoni.”, a spus Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise.

Diana Dumitrescu a povestit că ea și soțul ei, Alin, s-au cunoscut în 2015 și, deși și-au dorit copilul aproape imediat, visul lor s-a concretizat abia în 2019, când actrița a rămas însărcinată cu băiețelul lor, Carol.

„Noi ne-am cunoscut în 2015 și pe la sfârșitu anului a zis dacă vreau să facem un copil și am zis da. Eram de jumătate de an împreună. Din 2015 până în 2019 când am rămas însărcinată cu Carol.”

În ultimii ani, Diana Dumitrescu a ales să se concentreze pe viața de familie și să se distanțeze de lumina reflectoarelor. Actrița a explicat că timpul petrecut cu soțul și fiul ei este mult mai valoros decât participarea la evenimente sociale sau activități din trecut.

„Mă preocup foarte tare cu casa, cu creșterea lui Carol și de familie, mai mult. Mă mai duc pe la evenimente, mai am joburi, dar nu atât de mult și nici nu atât de intens. Nu mă mai regăsesc în ele și nici nu mai îmi plac (n.r. hobbyurile din trecut). Mă simt mult mai bine acasă cu Carol la un film sau cu Alin prin casă să gătim decât să mă duc pe la nu știu ce petrecere sau eveniment.”

Ce mesaj a transmis actrița

Diana Dumitrescu are o relație foarte apropiată cu fanii, cărora le împărtășește cele mai importante momente din viața ei, atât cele fericite, cât și cele mai puțin plăcute. Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare că trece prin momente mai dificile, însă nu a oferit foarte multe detalii despre ce se întâmplă.

„Nu știu cum să pun în cuvinte tot ce simt astăzi.
Am obosit să par tare. Am obosit să spun „e bine' când nu e.

‘Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.’ – Psalmul 34:18
Azi, Doamne… nu-ți cer răspunsuri.
Îți cer doar să nu-mi dai drumul din mână până trece furtuna din mine”, a scris actrița pe conturile sale de social media.

Victoria Raileanu, dezvăluiri emoționante despre provocările maternității după al doilea copil: „Simți presiunea’

Foto: Instagram

