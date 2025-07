Diana Dumitrescu, primele declarații despre colaborarea cu TVR: „Momentan sunt liberă de contract”

După încheierea emisiunii Top Invers – Eroii Comediei, difuzată de TVR, actrița și prezentatoarea Diana Dumitrescu a confirmat că, în prezent, nu mai are niciun angajament cu televiziunea publică. Proiectul, realizat de casa de producție a lui Horia Brenciu, a fost suspendat pe durata verii, iar reluarea lui în grila de toamnă este incertă.

Emisiunea, care i-a avut în distribuție pe Toni Grecu și grupul Divertis, a fost una dintre cele mai ambițioase producții recente ale TVR, cu o investiție estimată la 220.000 de euro. Deși proiectul a beneficiat de un buget generos și de o echipă cu notorietate, viitorul acestuia rămâne nesigur.

Actrița a mărturisit că a acceptat această colaborare nu doar pentru formatul emisiunii, ci și pentru echipa implicată și flexibilitatea programului de filmare, care i-a permis să petreacă timp cu fiul său, Carol.

„La TVR am acceptat și pentru că-mi plăcea echipa. Cu Toni Grecu am mai lucrat și ne știm de ani de zile. Și cu Alice Dumitrescu, producătoarea emisiunii, la fel. Și pentru că-mi convenea programul. Filmam o zi, două, apoi nu mai aveam nicio treabă”, a precizat ea.

În această perioadă, Diana Dumitrescu nu este implicată într-un alt proiect de televiziune. Deși a participat la câteva castinguri, spune că nu este pe deplin hotărâtă să revină în fața camerelor.

„Acum am doar joburi pe Instagram. Deocamdată nu am nimic altceva. Sinceră să fiu, nu știu ce aș face dacă ar veni vreo ofertă. Eu îl am pe Carol și sunt super concentrată asupra lui. Poate mi-ar plăcea să mă întorc, dar nu știu. M-am schimbat foarte mult anii aceștia și nu mai am răbdare cu oamenii. Am mai fost pe la niște castinguri. Dar nici eu nu sunt total hotărâtă. Și nu s-au legat. Seriale nu prea s-au mai făcut. Sunt foarte happy, sunt bine așa cum sunt. Nu-mi lipsește nimic. Poate dacă-mi lipsea, se întâmpla.”