Nadine Voindrouh, o nouă imagine de ziua ei de naștere. Cum arată vedeta la 49 de ani

Nadine Voindrouh a împărtășit o imagine cu ocazia aniversării sale de 49 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nadine Voindrouh, o nouă imagine de ziua ei de naștere. Cum arată vedeta la 49 de ani

Nadine Voindrouh a împlinit 49 de ani pe 24 februarie și a ales să marcheze momentul într-un mod discret, dar sincer, printr-o fotografie publicată pe Instagram. Fosta vedetă a emisiunii Școala Vedetelor s-a afișat complet nemachiată, într-un selfie care transmite naturalețe și asumare.

Cum arată Nadine Voindrouh la 49 de ani

Imaginea aniversară a fost însoțită de un mesaj despre trecerea timpului și acceptarea vârstei. Vedeta a vorbit deschis despre prezent și despre felul în care privește anii care vin.

„Astăzi împlinesc 49 de ani. Anul ăsta nu știu ce să zic. Însă mă gândesc că, dacă la 49 nu știu ce să mai zic, anul viitor, la 50, ce o să mai fac? Așadar, să ne trăim și să ne bucurăm de anii pe care îi avem!”, a scris ea.

Postarea a strâns numeroase reacții, iar printre cei care i-au transmis urări s-au numărat foști colegi din televiziune, precum Răzvan Fodor, Elvira Deatcu și Diana Munteanu. Un mesaj apreciat de fani a venit și din partea Cătălina Grama: „La mulți ani senini, Nadine! Ești superbă!”.

Nadine, mesaj emoționant despre traumele copiilor fără familii

Stabilită în Franța din 2021, alături de soțul și fiul său, Nadine Voindrouh are în prezent o prezență publică rară, dar constantă în mediul online, unde publică frecvent mesaje inspiraționale. Absolventă a Facultății de Psihologie, ea abordează adesea teme legate de echilibrul emoțional și vindecarea traumelor din copilărie. 

Nadine Emilie Voindrouh, care a devenit cunoscută publicului din România datorită participării la emisiunea „Școala Vedetelor” de la TVR, a vorbit deschis despre traumele pe care le suferă un copil aflat la orfelinat, după ce petrece sărbătorile într-o familie, iar apoi este dus, din nou, la centru.

Nadine și-a reamintit o experiență din copilărie, legată de perioada sărbătorilor, când a petrecut o vreme într-un orfelinat în care a fost plasată chiar de către bunica sa. Tatăl său, de origine africană, a părăsit-o la vârsta de doi ani, iar mama sa, româncă, a decedat când avea doar 6 ani. Acesta este un episod legat de obiceiul unor oameni binevoitori de a lua, în timpul sărbătorilor, un copil de la orfelinat în familia lor, cu scopul de a-i oferi un Crăciun autentic.

Cu toate acestea, ea subliniază că adesea această inițiativă nu îl ajută pe termen lung pe acel copil va suferi și mai mult, văzând o imagine idealizată la care el nu va avea poate niciodată acces după ce va fi readus în orfelinat.

„Nu știu dacă se mai practică torturarea orfanilor de sărbători cu luatul acasă de buni samariteni și adusul înapoi la finalul sărbătorilor. Dacă încă se mai întâmplă, permite-mi să explic: Un om (cuplu/familie) îl aduce acasă pe un copil de la casa de copii pentru că așa cred ei că e bine pentru acel copil – să vadă și el cum e într-o familie. Intenția este una bună, la prima mână, însă efectele asupra copilului sunt devastatoare. 1. Cei mai mulți copii știu cum este într-o familie. Știu ce înseamnă să aibă frați, părinți, bunici, un brad, unchi și mătuși. Ei însă nu mai au toate astea pentru că ceva s-a întâmplat și nimeni nu vrea să-și asume copilul. Familia samariteanului este o nostalgie dureroasă cu atât mai mult cu cât după sărbători se va întoarce la a fi singur și neglijat.

2. Cei care nu știu ce înseamnă o familie o vor vedea pe cea a bunului samaritean și își vor dori să facă parte din ea, și aici se complică dramatic lucrurile pentru acel pui de om al nimănui.

Înainte să plece, i se va face un mic instructaj de către îngrijitorii de la cămin. Îi vor da mici detalii de cum să se poarte PENTRU A MAI FI LUAT ȘI ALTĂDATĂ. Și atunci, copilul, în inocența și naivitatea lui, va începe să facă niște planuri care îl vor face irezistibil în fața acelor adulți care, cu siguranță, vor decide să-l păstreze, și uite așa se termină odată coșmarul vieții lui.

Copilul va pleca în înghiontiturile jucăușe și pline de pizmă ale celorlalți copii care nu au fost atât de ‘norocoși’ să fie și ei ALEȘI pentru a-și petrece sărbătorile în sânul unei familii iubitoare.

Odată ajuns la casa samariteanului, va primi o cameră, un pat, un loc să-și pună hăinuțele. Va primi și câteva cadouri, îmbrățișări și multe priviri milostive.

Va fi centrul atenției, spre frustrarea copiilor samariteanului care nu vor înțelege ce e așa mare lucru cu acest copil care vine și ocupă atât de mult timp și spațiu în familia lor.

Orfanul însă nu va observa mai nimic din toate câte i se întâmplă. Orfanul va trece prin toate cu GRIJA de a nu greși cu ceva, astfel încât să nu-l ducă înapoi. În consecință, va avea grijă să nu mănânce prea mult, să nu vorbească prea mult, să nu consume prea multă apă, să nu doarmă prea mult, să nu lase nicio urmă a prezenței sale. Dacă nu lasă nicio urmă, dacă nici nu se observă ca există, dacă e ca și cum nu ar fi, atunci ce motiv ar avea să îl întoarcă la casa de copii?”

Citește și:
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită: „Va rămâne un secret'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, renunță la numele de familie Pitt. Cum s-a aflat de alegerea tânărului
People
Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, renunță la numele de familie Pitt. Cum s-a aflat de alegerea tânărului
Diana Dumitrescu, mărturisiri după ce fiul ei, Carol, s-a confruntat cu probleme de sănătate: "Chiar surprinzător..."
People
Diana Dumitrescu, mărturisiri după ce fiul ei, Carol, s-a confruntat cu probleme de sănătate: "Chiar surprinzător..."
Pink, reacție tranșantă pe fondul zvonurilor privind divorțul de Carey Hart: "Vreți să le spuneți și copiilor mei?"
People
Pink, reacție tranșantă pe fondul zvonurilor privind divorțul de Carey Hart: "Vreți să le spuneți și copiilor mei?"
Theo Rose, noi mărturisiri după ce s-a speculat că ar părăsi juriul emisiunii Vocea României: "Nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat"
People
Theo Rose, noi mărturisiri după ce s-a speculat că ar părăsi juriul emisiunii Vocea României: "Nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat"
Succes pe plan internațional pentru serialul "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN". Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion
People
Succes pe plan internațional pentru serialul "Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN". Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: "Dragostea nu cade niciodată"
People
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, primele declarații după eliminarea emoționantă din finala Power Couple sezonul 3: "Dragostea nu cade niciodată"
Libertatea
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Dorian Popa, primul mesaj după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare: „Ce se întâmplă”
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Imagini din apartamentul în care locuiesc Oase și Maria Pitică. În casă, ea are propriul studio de artă
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Prima reacție a Sandrei Izbașa după gestul făcut de soțul ei, Răzvan Bănică, în finala Power Couple. Ce a publicat în online
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Eric Dane apare în imagini memorabile din Grey’s Anatomy în sezonul 22. Producătorii i-au adus un omagiu, la doar o săptămână de la moartea sa
Eric Dane apare în imagini memorabile din Grey’s Anatomy în sezonul 22. Producătorii i-au adus un omagiu, la doar o săptămână de la moartea sa
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Mai multe din people
Cătălin Botezatu, primele declarații despre jaful ceasului în valoare de două milioane de lire sterline: "Ancheta este în curs"
Cătălin Botezatu, primele declarații despre jaful ceasului în valoare de două milioane de lire sterline: "Ancheta este în curs"
People

Cătălin Botezatu a reacționat după ce a fost victima unui jaf în Londra.

+ Mai multe
Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
People

Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența substanțelor interzise.

+ Mai multe
Bianca Censori, schimbare radicală de look pe fondul tensiunilor din căsnicia cu Kanye West
Bianca Censori, schimbare radicală de look pe fondul tensiunilor din căsnicia cu Kanye West
People

Bianca Censori și-a schimbat radical look-ul într-o perioadă intens mediatizată.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC