Eric Dane, omagiat de serialul Grey’s Anatomy printr-un videoclip cu momente emblematice ale personajului său

Serialul Grey’s Anatomy i-a adus un omagiu regretatului Eric Dane la finalul episodului difuzat joi, 26 februarie.

Grey’s Anatomy, omagiu adus lui Eric Dane

Drama medicală difuzată de ABC a inclus, în ultimele 60 de secunde ale episodului difuzat pe 26 februarie, un montaj cu momente iconice ale personajului interpretat de actor, dr. Mark Sloan, supranumit „McSteamy.” Omagiul a fost acompaniat de versiunea piesei Chasing Cars, în interpretarea lui Tommee Profitt și Fleurie, cover după melodia trupei Snow Patrol. Aceeași piesă a fost folosită și într-un montaj dedicat episodului cu numărul 400 al serialului, în 2022. Melodia a apărut pentru prima dată în producție în finalul sezonului al doilea, în 2006.

„În memoria lui Eric Dane”, a transmis contul oficial al serialului pe Instagram, în descrierea montajului publicat online.

Clipul, care include momentul debutului personajului în serial și unele dintre replicile sale emblematice, se încheie cu un portret alb-negru al actorului, decedat la exact 20 de ani de la prima sa apariție în producție. Eric Dane a interpretat rolul care l-a consacrat timp de șapte sezoane, personajul său fiind implicat în relații complexe, în atmosfera intensă a fictivului spital Grey Sloan Memorial. Povestea lui Mark Sloan s-a încheiat tragic, personajul murind în urma unui accident aviatic, în sezonul al nouălea.

Eric Dane a murit pe 19 februarie, la vârsta de 53 de ani, la zece luni după ce anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică (ALS), cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că Eric Dane a murit joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS”, a transmis familia actorului într-o declarație. „Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice ale sale, Billie și Georgia, care au fost centrul universului său. Pe parcursul luptei cu ALS, Eric a devenit un susținător dedicat al conștientizării și cercetării acestei boli, hotărât să facă o diferență pentru alții care trec prin aceeași încercare. Va fi profund regretat și amintit cu drag pentru totdeauna. Eric și-a iubit fanii și a fost recunoscător pentru valul de afecțiune și sprijin primit. Familia a cerut discreție în această perioadă extrem de dificilă.”

Actorul are două fiice, Billie și Georgia, împreună cu fosta soție, actrița Rebecca Gayheart.

Campanie de strângere de fonduri pentru fiicele actorului

Moartea starului din Grey’s Anatomy, la vârsta de 53 de ani, a fost confirmată de cei apropiați printr-o declarație oferită revistei People, la mai puțin de un an după ce anunțase diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (ALS).

O campanie GoFundMe a fost creată pentru cele două fiice ale lui Dane după moartea sa, iar acum o sursă apropiată familiei regretatului actor a dezvăluit de ce au decis să continue cu strângerea de fonduri.

TMZ a relatat că Dane s-a confruntat cu facturi medicale semnificative în timpul problemelor sale de sănătate, ceea ce i-a determinat pe prieteni să creeze campania de strângere de fonduri pentru binele fiicelor sale.



