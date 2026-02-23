Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, rupe tăcerea după decesul actorului la numai 53 de ani: "Nu există cuvinte care să exprime..."

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria” a dezvăluit în aprilie 2025 că a fost diagnosticat cu o boală încurabilă, iar pe 19 februarie 2026 a decedat.

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, rupe tăcerea după decesul actorului

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, a făcut primele declarații după ce actorul a murit, pierzând lupta cu scleroza laterală amiotrofică (ALS).

„Sunt copleșită de valul de iubire și sprijin din partea comunității noastre”, a scris ea pe Instagram Stories. „Nu există cuvinte care să exprime recunoștința noastră. Chiar ne susțineți în această perioadă dificilă. Eric își adora fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin pe care l-a primit”.

După moartea sa, actrița din Scream 2 — care a apărut în public vineri pentru prima dată de la decesul lui Dane — a împărtășit, de asemenea, fotografii intime de familie pe Instagram.

Actrița din Beverly Hills, 90210 și Eric Dane s-au căsătorit în 2004 și le-au avut pe fiicele Billie, în vârstă de 15 ani, și Georgia, în vârstă de 14 ani, înainte de a se despărți în 2018.

După ce a renunțat la divorț în contextul diagnosticului de ALS al lui Dane, modelul, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre rolul ei „super complicat” în relația cu actorul din Brilliant Minds — explicând că intenționa „să fie alături” de Dane pentru a fi un „model” pentru fiicele lor.

„[Le spun], ‘Indiferent de situație, el este familia noastră și este tatăl vostru'”, a explicat ea în timpul unei apariții din noiembrie la podcastul Broad Ideas. „Suntem prezenți și încercăm să facem asta cu demnitate și eleganță și pur și simplu să trecem prin asta cât putem noi de bine.”

Gayheart a explicat că a vrut „să se asigure că le oferă ocazia să petreacă timp cu el, astfel încât să nu privească niciodată înapoi [și să își dorească să fi făcut mai mult].” De asemenea, a mărturisit: „Pentru mine este extrem de complicat. Suntem separați de opt ani.”

Gayheart — care, în ultimele luni, a fost asociată sentimental cu Peter Morton — a fost văzută anul trecut alături de Dane la o ieșire în familie, în timp ce acesta se lupta cu ALS.

Într-un interviu acordat în aprilie 2025 pentru E! News, ea a vorbit cu entuziasm despre relația lor amiabilă de co-parenting — cu doar o zi înainte ca actorul să anunțe diagnosticul său.

„Suntem cei mai buni prieteni”, a declarat ea atunci pentru publicație. „Suntem foarte apropiați. Suntem niște co-părinți grozavi.”

În timp ce se adaptau noii lor realități ca familie, Dane s-a întâlnit cu actrița Priya Jain.

Într-un eseu emoționant publicat în decembrie 2025 în The Cut, Gayheart a clarificat că „iubirea noastră poate că nu este romantică, dar este o iubire familială.”

Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri

Actorul Eric Dane a vorbit deschis în luna decembrie despre realitatea dură a luptei sale sfâșietoare cu scleroza laterală amiotrofică (ALS) și despre ce a înseamnat această afecțiune degenerativă pentru viitorul său în lumea filmului.

Actorul, care a murit joi, 19 februarie 2025, a participat la un panel virtual organizat de IAMALS.org, unde a mărturisit că diagnosticul, care i-a afectat mobilitatea și vorbirea, îl copleșește uneori.

„Nu am niciun motiv să fiu într-o stare bună, oricând, în oricare zi”, a spus Dane, vizibil emoționat. „Nu cred că cineva m-ar învinui dacă m-aș duce sus, în dormitor, m-aș băga sub plapumă și aș petrece următoarele două săptămâni plângând.”

Fostul actor din Greys Anatomy sublinia însă că este hotărât să continue să muncească atât cât îi va fi posibil și că nu intenționează să renunțe deocamdată la cariera sa.

„Nu am de gând să-mi cedez scopul în fața unei boli. Pur și simplu nu sunt capabil să fac asta. Capacitatea mea fizică este destul de limitată ca actor, dar încă am mintea și vocea, așa că sunt dispus să fac aproape orice”, a adăugat el.

Dane, care a dezvăluit diagnosticul devastator în aprilie 2025, pierduse mobilitatea brațelor, prezenta schimbări vizibile ale vorbirii și folosea un scaun cu rotile din cauza ALS, boală care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro