Eric Dane a izbucnit în lacrimi după ce a aflat că suferă de scleroză laterală amiotrofică: „Nu cred că acesta e sfârșitul poveștii mele”

Eric Dane a vorbit pentru prima dată într-un interviu televizat despre diagnosticul său de scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă gravă.

Joi, 12 iunie, actorul în vârstă de 52 de ani a apărut într-un scurt material pentru un segment viitor din emisiunea Good Morning America, în care discută deschis cu jurnalista Diane Sawyer despre starea sa de sănătate.

În clipul de 30 de secunde, Dane este surprins ținând-o de mână pe Diane Sawyer, vorbind despre viața de după diagnostic. Videoul se încheie cu un moment emoționant în care actorul din Euphoria izbucnește în lacrimi, anticipând intensitatea discuției.

