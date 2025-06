Dana Rogoz, confesiuni sincere despre provocările din spatele unei imagini ideale. Cine o ajută cu copiii și de ce amână vacanța

Deși apare adesea în public cu o atitudine pozitivă și relaxată, Dana Rogoz duce o viață cu provocări multiple. Cariera artistică, rolul de mamă, proiectele personale și lipsa timpului liber o fac să renunțe chiar și la vacanțe.

Actrița a vorbit recent despre cum își menține forma fizică și echilibrul mental:

Potrivit declarațiilor sale, Dana Rogoz merge la sală atunci când reușește, dar motivația ei nu e legată de aspectul fizic, ci de starea de bine.

Ba mai mult, actrița este implicată și în numeroase proiecte de teatru și film, înșă reușește să facă față tuturor provocărilor cu ajutor de nădejde:

„În teatru am multe spectacole. Am ‘Marea Pescuială’, am dat voce filmului Bambi, care e în cinematografe, am filmările pentru debutul lui Cristian Bota, în rol de regizor, el e un actor foarte bun, dar are debutul ca regizor. Și în final de august o să filmez lungmetrajul lui Radu, al doilea după ‘Mo’. Chiar e o perioadă foarte aglomerată, foarte aglomerată, dar nu mă plâng. (…) Am pe cineva care mă ajută pe partea asta de curățenie. Când plec eu, e Radu acasă cu copiii, dar dacă plecăm amândoi, ne ajută doamna să rămână câteva ore în plus pentru copii. Încercăm să ne descurcăm”, a mai spus actrița.