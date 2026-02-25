Ce legătură există între Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi. Anunțul despre cele două: „Începe o călătorie frumoasă”

Anastasia Soare, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și supranumită „regina sprâncenelor” la Hollywood, a făcut un anunț surprinzător care o implică direct pe Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi.

Legătura dintre Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi

Anastasia Soare, care a consolidat în timp un imperiu în industria frumuseții, inovând și dezvoltând produse profesionale specializate, a semnat o colaborare cu Antonela Roccuzzo. Soția lui Lionel Messi a fost numită ambasadoarea globală a brandului Anastasia Beverly Hills. Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo s-au cunoscut prima dată la o petrecere dedicată Victoriei Beckham.

„Sunt atât de încântată de această colaborare. Am admirat-o de mult timp pe Antonela Roccuzzo pentru autenticitatea, încrederea și eleganța ei naturală. Astăzi, suntem mândri să o primim în calitate de Ambasador Global al Brandului nostru de Machiaj. Începe o călătorie frumoasă”, a transmis Anastasia Soare despre colaborarea cu Antonela Roccuzzo.

La rândul ei, Antonela Roccuzzo s-a arătat entuziasmată de acest pas important pe care îl face în viața ei profesională și este onorată că a fost aleasă ambasadoarea brandului fondat de către Anastasia Soare.

„Întotdeauna am admirat dedicarea brandului de a-i ajuta pe oameni să se simtă încrezători în ei înșiși. Este o onoare să colaborez cu un brand pe care îl iubesc cu adevărat și pe care îl folosesc în fiecare zi. Sunt încântată să creez momente semnificative împreună și să împărtășesc mai mult din rutina mea de frumusețe cu lumea”, a spus Antonela Roccuzzo într-un comunicat de presă, citată de ELLE USA.

Ce trebuie să știi despre Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi

Potrivit Vanity Fair Spania, Antonela Roccuzzo a studiat la o universitate din Argentina. Ea a obținut o licență în științe umaniste și sociale de la Universitatea Națională din Rosario și a început studiile postuniversitare în stomatologie.

Antonela Roccuzzo și Lionel Messi se cunosc din perioada copilăriei, când s-au întâlnit în orașul lor natal, Rosario, din Argentina. Actualul fotbalist s-a mutat în Spania când era adolescent pentru a-și continua visul de a avea o carieră sportivă. În anul 2005, Antonela Roccuzzo a trecut printr-un moment dificil, după ce prietena ei cea mai bună a murit într-un accident de mașină. Lionel Messi a zburat din Spania către Argentina ca să îi fie alături. Cei doi au început o poveste de dragoste, iar pe 30 iunie 2017 s-au căsătorit, nunta având loc la un cazinou din orașul natal al cuplului.

Antonela Roccuzzo a activat în modeling, iar în 2017 a deschis, alături de prietena ei, Sofia Balbi, un magazin în Barcelona pentru marca argentiniană de încălțăminte Sarkany.

Antonela Roccuzzo și Lionel Messi au împreună trei copii, pe Thiago, Mateo și Ciro.

Anastasia Soare, poveste fabuloasă de viață

Anastasia Soare s-a născut în România și a emigrat în SUA la vârsta de 32 de ani, în 1989, ca mamă singură. Și mama ei, Victoria, avusese o mică afacere încă din anii ’70, un atelier de croitorie, contrazicând standardele vremii și tradițiile comunității macedonene.

În Statele Unite, Anastasia Soare a lucrat ca esteticiană pentru o vreme, iar de la deschiderea salonului propriu de înfrumusețare, Anastasia Beverly Hills Salon, în anul 1997, a conturat figurile unor supermodele ca Cindy Crawford, Naomi Campbell, Stephanie Seymour, continuând mai apoi cu Jennifer Lopez și o mulțime de alte celebrități, printre care Kim Kardashian și Michelle Obama. Teoria ei privind proporția (dar și un plan de business bine pus la punct) i-au adus rapid celebritatea. Teoria Anastasiei se bazează pe regula proporției de aur, populară încă din Renaștere, ca replicând proporțiile ideale ale naturii. Acest concept simplu a fost utilizat de-a lungul timpului de Anastasia pentru a contura sprâncenele vedetelor, iar tehnica eficientă a făcut-o celebră în toată lumea. Anastasia și-a patentat tehnica (Golden Ratio Eyebrow Shaping Method) ce a devenit astăzi un standard într-o industrie preocupată permanent de inovație.

A urmat apoi lansarea unei game specializate de produse pentru îngrijirea sprâncenelor (în 1999 în propriul salon, și în 2000 în 20 de magazine Nordstrom), o mișcare revoluționară, dat fiind că în acel moment nu existau astfel de produse. Inovația propusă de Anastasia Soare a lansat un trend uriaș – astăzi, cele mai multe branduri de cosmetice au în portofoliu astfel de game. Mai târziu, împreună cu fiica ei, Claudia Soare, Anastasia a dezvoltat alte produse, iar multe dintre ele au devenit repere pentru specialiștii industriei frumuseții.

