Anastasia Soare, dezvăluiri în lacrimi despre familie. Care este regretul ei: „Ăsta este cel mai mare eșec”

Anastasia Soare s-a emoționat până la lacrimi în momentul în care a vorbit despre familia ei și cel mai mare regret din viața sa.

După decenii în care și-a construit un imperiu global al frumuseții, românca devenită celebră la Hollywood, Anastasia Soare, s‑a întors în România, de data aceasta nu pentru afaceri, ci pentru a‑și lansa autobiografia, intitulată „Conturul unui vis”. Evenimentul, organizat la Opera Națională București, a adus în prim‑plan nu doar succesul ei impresionant, ci și vulnerabilitatea, atenția față de familie și regretele personale.

Anastasia Soare, regretele din spatele succesului antreprenorial

Anastasia este astăzi cunoscută drept „Regina sprâncenelor”, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și una dintre cele mai bogate femei originare din România, o poveste de succes pornită dintr-un apartament modest din Constanța și ajunsă să reprezinte un etalon de ambiție și perseverență internațională.

Totuși, odată cu acest succes, Anastasia Soare a ales să vorbească deschis și despre sacrificii, despre lucrurile la care a renunțat, ce a pierdut, dar și ce a câștigat. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Anastasia Soare a vorbit sincer despre eșecurile din viața ei.

„Nu îmi pare rău de nimic, pentru că, din nou… Din toate eșecurile pe care le-am avut, am învățat. Dacă nu le-aș fi avut… Știi cum consider eu? Viața este ca un labirint. În momentul în care ai ajuns undeva unde o ușă este închisă, trebuie să faci altă mișcare, nu? Toate drumurile astea, toate eșecurile pe care le faci te aduc, de fapt, la succes. Tu încerci să faci și mai bine.”

Cu toate că nu îi pară rău de situațiile dificile prin care a trecut, Anastasia a recunoscut cu lacrimi în ochi că, deși și‑ar fi dorit, nu a avut, așa cum și‑a imaginat, o familie numeroasă:

„Aș fi vrut să am mai mulți copii, ăsta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am doar o fată. La sfârșitul zilei, la sfârșitul vieții cu ce rămâi? Cu nimic.”

Dezvăluiri emoționante despre familie

Dar necazurile nu au fost lipsite de alinare. În spatele carierei stă un fundament de familie, dat de valori și sprijin real. Anastasia a vorbit cu recunoștință despre mama ei, în vârstă de 92 de ani, despre legăturile de sânge și despre susținerea necondiționată din partea rudelor:

„Mama mea are 92 de ani și dacă nu m-ar fi avut pe mine, ce ar fi făcut? Am grijă de ea, este totul. Fata mea și mama mea sunt totul. Da, am clădit incredibilul. Este excelent, dar până la urmă familia ta, mama, tatăl, copiii sunt cei mai importanți. Mama a fost atât de puternică încât nu am simțit lipsă (…) fiind atât de puternică și cu resurse extraordinare, am reușit să trec peste acest gol. Indiferent de ce se întâmplă, mama și tata sunt cei mai importanți, ei te formează.”

Întrebată dacă s-ar vedea în ipostaza de bunică, antreprenoarea s-a declarat foarte deschisă:

„Sper să mă văd bunică. În fiecare zi îi spun (fiicei sale — n.red.). Îi spuneam: „uite, ăsta este exemplul cel mai bun. Spun de atâta timp să faci copii, dar ea tot timpul spune: „Nu, că trebuie să lansăm acest produs, nu am timp să rămân gravidă.” Și îi spun: „uită‑te și tu la dada (bunica — n.red.), are 92 de ani, este la o vârstă când trebuie să fii pregătit mental că nu o să trăiască 100 de ani. Aș vrea, fac tot posibilul, dar probabil nu se va întâmpla. Ce ar fi făcut ea dacă nu ne-ar fi avut pe noi? Dacă nu m-ar fi avut pe mine? Cine avea grijă de ea?'”

Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile'

