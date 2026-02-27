Actori care au jucat în același an în filme palpitante și provocatoare

În această listă vei descoperi o parte dintre actorii care au arătat o versatilitate incredibilă din punct de vedere al rolurilor.

  de  Braslasu Iulia
1. Timothée Chalamet
De la drame sociale și psihologice, filme biografice și până la pelicule de acțiune și science fiction, aceste staruri au arătat că pot interpreta pe parcursul unui an personaje cu tipologii total distincte. 

1. Timothée Chalamet

În Dune: Part Two, Timothée Chalamet reia rolul lui Paul Atreides, în timp ce în filmul biografic A Complete Unknown a intrat în pielea celebrului cântăreț și compozitor Bob Dylan. Ambele pelicule din 2024 i-au oferit șansa să își exploreze și mai mult potențialul, iar pentru cel de-al doilea film a obținut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. 

2. Scarlett Johansson

Pe lângă filmul de aventură Avengers: Endgame, Scarlett Johansson a mai jucat în 2019 în două drame puternice, Jojo Rabbit și Marriage Story. În Jojo Rabbit o joacă pe Rosie, o femeie al cărui băiat îl vârstă de 10 ani îl are ca prieten imaginar pe Adolf Hitler. Într-o zi, băiatul descoperă că mama sa ascunde în casă o fată evreică. În Marriage Story, a interpretat-o pe Nicole Barber, o femeie care trece printr-o despărțire dureroasă și complicată de soțul ei, Charlie Barber, jucat de Adam Driver. 

3. Zendaya

În Dune: Part Two, care a apărut în 2024, Zendaya continuă parcursul personajului său. În Challengers, actrița a dovedit pe ecrane una dintre cele mai palpitante și antrenante prestații ale sale. Actrița a jucat-o pe jucătoarea de tenis Tashi Duncan, care își reevaluează cariera sportivă după ce are parte de o accidentare. Devine antrenoarea soțului ei, Art Donaldson, interpretat de Mike Faist, care îl are drept adversar de joc pe Patrick Zweig, jucat de Josh O’Connor, care se întâmplă să fie și fostul ei iubit. 

4. Nicholas Hoult

În 2024, Nicholas Hoult a jucat în două proiecte foarte ofertante și provocatoare. Primul dintre acestea este Nosferatu, filmul lui Robert Eggers, unde a avut rolul lui Thomas Hutter. În Juror #2, drama regizată de Clint Eastwood, actorul a interpretat rolul unui bărbat care face parte dintr-un juriu și e pus în fața unei dileme morale care îl frământă extrem de tare. 

5. Sandra Hüller

Anatomy of a Fall și The Zone of Interest sunt două filme din 2023 care abordează subiecte cu greutate, apăsătoare, care te macină și rămân cu tine multă vreme. În ambele, actrița Sandra Hüller a interpretat rolul principal. În Anatomy of a Fall, ea e Sandra, o scriitoare de succes acuzată că și-ar fi împins soțul de la fereastră. Iar în The Zone of Interest o joacă pe Hedwig Höss, soția lui Rudolf Höss, comandantul de la Auschwitz, filmul surprinzând povestea lor și cum vor să își construiască o viață pentru familia lor într-o casă lângă lagăr.

6. Bradley Cooper

În 2023, Bradley Cooper a jucat în filmul de succes Guardians of the Galaxy Vol. 3, regizat de către James Gunn. În același an, actorul și-a consolidat cariera de actor cu filmul Maestro. El a semnat regia acestei drame muzicale, unde a avut rolul principal, cel al dirijorului și compozitorului Leonard Bernstein. În Maestro, el trăiește o poveste tumultoasă de dragoste cu actrița Felicia Montealegre, jucată de Carey Mulligan.

7. Benedict Cumberbatch

În 2021, Benedict Cumberbatch a jucat în Spider-Man: No Way Home, unde și-a reluat celebrul personaj Doctor Strange. Tot în 2021 a mai avut o prestație care a fost extrem de laudată, fiind cea din The Power of the Dog, filmul regizat de Jane Campion. Pentru rolul din această dramă, Benedict Cumberbatch a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

8. Andrew Garfield

Andrew Garfield l-a interpretat pe emblematicul Spider-Man în filmul Spider-Man: No Way Home din 2021. Un alt rol din același an care a fost dezbătut este cel din filmul Tick, Tick… Boom! regizat de Lin-Manuel Miranda, în care l-a jucat pe Jonathan Larson. Actorul a scos la iveală, prin intermediul acestui film, talentul său ascuns la muzică. El a învățat să cânte, atât cu vocea, cât și la pian, special pentru acest rol și a urmat lecții timp de aproape un an, și s-a descurcat grozav, drept urmare a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.

9. Adam Driver

În 2019, Adam Driver a strălucit în patru filme diferite: în dramele The Report, Marriage Story, comedia neagră The Dead Don’t Die și filmul de acțiune Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker. Cu toate că actorul a intrat în pielea unor personaje din registre distincte, a reușit să ofere prestații remarcabile în toate cazurile și să își contureze în moduri complexe rolurile. 

10. Robert Downey Jr.

În 2008, Robert Downey Jr. a jucat în două filme de acțiune extrem de discutate, fiind vorba despre Iron Man și Tropic Thunder, primul dintre acestea aducându-i un succes de care se vorbește și astăzi, motiv pentru care i-a consolidat cariera de actor. În Tropic Thunder, filmul regizat de Ben Stiller, Robert Downey Jr. l-a jucat pe Kirk Lazarus și a fost criticat pentru personajul său, pentru că a făcut blackface, fiind o practică rasistă prin care o persoană albă folosește vopsea închisă la culoare pentru a imita o persoană de culoare.

Foto: PR

