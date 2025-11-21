Filme intense de acțiune, regizate de femei, pe care n-ar trebui să le treci cu vederea

Filmele de acțiune din această listă au fost regizate de femei și au încântat spectatorii prin povești palpitante și aventuri în care protagoniștii sunt la limita supraviețuirii.

1. Punisher: War Zone

Lexi Alexander a regizat filmul Punisher: War Zone cu Ray Stevenson, Dominic West, Julie Benz și Doug Hutchison în distribuție. În această dramă de acțiune este vorba despre un fost pușcaș marin, devenit justițiar, care își dorește să pună capăt crimei organizate din New York.

2. Revenge

Regizat de Coralie Fargeat, filmul Revenge spune povestea unei femei, pe nume Jen. Trei bărbați o atacă într-o călătorie de vânătoare și e lăsată în mijlocul unui deșert. După ce își revine, plănuiește să se răzbune pe cei care au atacat-o.

3. Destroyer

Thrillerul de acțiune Destroyer, regizat de Karyn Kusama, o are pe Nicole Kidman în rolul detectivei Erin Bell. O crimă îi aduce aminte de o experiență traumatizantă din trecutul ei și pornește într-o goană violentă spre răzbunare. Actrița a mai jucat în film alături de Sebastian Stan, Toby Kebbell și Tatiana Maslany.

4. The Old Guard

The Old Guard este un film de acțiune cu Charlize Theron în rolul principal și regizat de Gina Prince-Bythewood. Ea este Andy, lidera unui vechi grupări de mercenari nemuritori care trebuie să își păstreze secretul. Războiul va începe abia atunci când sunt amenințați de un nemuritor cu intenții deloc pașnice.

5. You Were Never Really Here

You Were Never Really Here este o dramă psihologică care îmbină elemente de acțiune, regizată de Lynne Ramsay și cu Joaquin Phoenix în rol principal. Actorul l-a jucat pe veteranul Joe, care e implicat într-o misiune în care trebuie să o găsească pe fiica unui senator din New York. Dar lucrurile degenerează într-o conspirație.

6. The Woman King

Viola Davis a jucat rolul principal în filmul The Woman King, regizat de Gina Prince-Bythewood, care e inspirat din evenimentele reale care s-au petrecut în Regatul Dahomey. Acțiunea se desfășoară în 1823, iar Nanisca e protagonista unei lupte incredibil de grele despre o armată formată de femei care l-a protejat pe rege împotriva dușmanilor.

7. Wonder Woman

Patty Jenkins a regizat filmul Wonder Woman în care protagonista este interpretată de actrița Gal Gadot. Distribuția e completată de Chris Pine, Robin Wright, Lucy Davis și Connie Nielsen. Războinica Diana pornește în război, iar pe drum își dă seama de puterile incredibile pe care le deține.

8. The Hurt Locker

Kathryn Bigelow este regizoarea filmului The Hurt Locker din 2008, cu Jeremy Renner în rol principal. Actorul l-a jucat pe sergentul William James, care e proaspăt repartizat într-o elită de dezamorsare a bombelor din Irak. Începe să aibă tensiuni cu colegii săi din cauza metodelor sale de lucru care stârnesc discuții și controverse.

9. The Matrix

Surorile Lilly Wachowski și Lana Wachowski au regizat trilogia clasică The Matrix, cu Keanu Reeves, Laurence Fishburne și Carrie-Anne Moss în rolurile principale. Povestea hacker-ului Thomas Anderson, care mai e cunoscut sub numele de Neo, a fascinat publicul și continuă să răsune și astăzi, chiar mai puternic, în cinematografie. Felul în care acțiunea, filosofia și universul științifo-fastastic sunt îmbinate au dus în final la un proiect care a remodelat industria și cultura pop.

10. Point Break

Filmul Point Break regizat de Kathryn Bigelow îl are drept protagonist pe Keanu Reeves. Actorul a interpretat rolul unui agent FBI care se află sub acoperire pe o plajă pentru a prinde un grup de surferi care ar putea fi tâlhari de bănci. Johnny Utah, personajul interpretat de Reeves, îl întâlnește pe Bodhi, care e un surfer, și devine tot mai atras de stilul lui de viață.

Citește și:

Actori a căror viață a fost schimbată radical după interpretarea unui rol

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro