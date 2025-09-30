Keanu Reeves și-a îngrijorat fanii la teatru înaintea reprezentației „rigide” a piesei Waiting for Godot. Cum a apărut în public

Keanu Reeves a stârnit îngrijorare printre fani atunci când a ajuns la teatru înainte de premiera spectacolului Waiting for Godot, duminică seara.

Keanu Reeves, ținta criticilor

Starul din Matrix, în vârstă de 61 de ani, a venit la Hudson Theatre din Midtown Manhattan alături de partenera sa, artista Alexandra Grant, 52 de ani. Totuși, atenția publicului s-a îndreptat spre aspectul său neîngrijit și silueta vizibil mai slabă, în preajma debutului său pe Broadway.

Reeves, care a negat recent zvonurile legate de o posibilă căsătorie cu partenera sa de lungă durată, a fost ulterior descris ca fiind „înțepenit” pe scenă de către criticul Johnny Oleksinski de la New York Post. Acesta a susținut că actorul „s-a chinuit” să-și ducă rolul de Estragon până la capăt. După ce pe internet a circulat un videoclip cu Reeves – îmbrăcat într-un costum șifonat și pantofi uzați – în drum spre teatru, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Un fan a comentat: „Arată atât de slab. Este îngrijorător. În ultimii ani s-a subțiat în mod alarmant, sper să nu fie bolnav. În perioada John Wick arăta incredibil. Ce s-a întâmplat?”

Un alt mesaj spunea: „Slăbește vizibil și pare nefericit și foarte tras la față, dar lumea preferă să ignore. Desigur, încă arată bine. Nu am spus că nu mai arată bine, dar comparativ cu 2019 și chiar cu acum trei ani, este atât de slab și fragil încât oamenii sunt îngrijorați.”

Au fost și reacții legate de stilul său: „Keanu, te iubesc, dar ai nevoie de o schimbare de look. Înțeleg modestia, dar hai, frate, fă un duș, tunde-te și îmbracă un costum și niște pantofi noi.', „Exact, Keanu poartă sacou închis la culoare, pantaloni gri cu dungi și pantofi casual, ceea ce arată că nu-i pasă.”, „Putea măcar să-și spele părul și să-și facă o tunsoare.”

Alți fani însă l-au apărat: „Este actorul meu preferat din toate timpurile. Un om atât de cool :)', „Keanu arată bine. Soția lui este frumoasă.'

Actorul părea să fi intrat deja în pielea personajului său scenic, cerșetorul Estragon.

În cronica publicată de New York Post, spectacolul a primit doar două stele, cu critici la adresa interpretării lui Reeves: „Nu dă nicio semnificație replicilor lui Gogo — doar viteză și o rostire precipitată. Sunt doar niște cuvinte memorate, spuse cu aceeași implicare ca atunci când îți enunți numărul de securitate socială. Actorul se bazează pe o privire goală, care prinde bine când interpretează un asasin pe marele ecran. Dar nu funcționează deloc pe scenă, în teatru.”

Reeves, cunoscut și pentru rolul din Speed, și-a făcut astfel debutul oficial pe Broadway, interpretându-l pe nefericitul Estragon în punerea în scenă regizorului Jamie Lloyd a tragicomediei absurde scrise de Samuel Beckett în 1952. Spectacolul va rula până pe 4 ianuarie 2026.

Alexandra Grant a lămurit zvonurile despre căsătorie

Reeves și Alexandra Grant s-au cunoscut la o cină, în 2009. Ulterior, actorul i-a oferit versuri pentru două dintre volumele ei: Ode to Happiness (2011) și Shadows (2016).

Pe fondul zvonurilor legate de o nuntă secretă, Alexandra Grant a publicat recent o fotografie cu un sărut, însoțită de mesajul: „Aceasta este o fotografie reală. Nu este o poză de logodnă și nici un anunț de nuntă generat de AI… doar un sărut! (Poate chiar momentul de dinainte sau de după, dacă ne uităm la expresiile ușor caraghioase de pe fețele noastre!)', a scris ea în descrierea imaginii în care apare alături de actor. „O postez aici pentru a le mulțumi tuturor celor care ne-au felicitat pentru nuntă. Doar că… nu ne-am căsătorit. Știu că avem nevoie de vești bune în perioada asta, dar, chiar dacă e o poveste frumoasă, rămâne totuși o știre falsă, așa că fiți atenți!”, a mai adăugat artista. „Așadar, iată un strop de fericire autentică!”

