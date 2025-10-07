Actori a căror viață a fost schimbată radical după interpretarea unui rol

Câteodată aceste personaje sunt atât de distruse psihic încât reprezintă o provocare pentru sănătatea actorului, atât mentală, cât și fizică. Asta se întâmplă când iei lucrurile prea în serios. Însă, este riscul meseriei. În orice caz, iată câțiva actori care s-au schimbat drastic — și nu într-un sens bun — după ce au interpretat un rol extrem.

Anne Hathaway, Les Miserables



Cum te-ai simți dacă cineva ți-ar spune să te razi în cap și să slăbești 25 de kilograme? Ai fi cam tot atât de devastată ca Anne Hathaway când se pregătea pentru rolul din Les Miserables. Aparent, dieta ei a fost atât de strictă, încât începea să piardă contactul cu realitatea, și, bineînțeles, asta a avut un impact asupra sănătății sale mentale.

Hugh Laurie, House M.D.



Știai că rolul lui George House era gândit să fie jucat de un actor american? Ei bine, Hugh Laurie este britanic, însă accentul său era atât de bun, că nimeni nu și-a dat seama că era fals. În serial, Laurie avea nevoie de un baston ca să umble și se pare că acesta a început să șchiopăteze și în viața reală mulți ani după.

Janet Leigh, Psycho

Scena dușului, pe care, cu siguranță, ți-o amintești, este una dintre cele mai înfricoșătoare făcute vreodată. Aparent, regizorul Alfred Hitchcock a pus-o pe Leigh, victima goală din duș, să o refilmeze de multiple ori, însă ușor diferit. Acest lucru a dus la dezvoltarea unei fobii de dușuri, Janet făcând doar baie ani după, mereu lăsând perdeaua trasă și fiind cu ochii nonstop pe ușă.

Jennifer Carpenter, The Exorcism of Emily Rose

Când joci într-un film despre exorcism, posedări și alte lucruri de genul acesta, tinzi să o iei puțin razna și să te sperii de orice. Însă, aparent, lui Jennifer i s-au întâmplat chestii înfricoșătoare, când la un moment dat, radioul ei din mașină se aprindea și se stingea singur. La fel s-a întâmplat și cu cel din casă și chiar și cu televizorul. Bine că ceasul nu arăta ora 3:00 AM, așa cum era în film.

Johnny Depp, Fear and Loathing în Las Vegas

Ca să se pregătească pentru rolul legendarului Hunter S. Thompson, Depp s-a mutat la propriu în subsolul lui Thompson ca să îi studieze modul de viață. Și știi cum a decurs acest lucru, dacă ai văzut filmul. Dar nebunia din scene a fost doar începutul. Oamenii de la filmări au crezut cu adevărat că Depp și Benico Del Toro erau drogați. Aparent, acesta a fost și unul dintre motivele care i-a ruinat mariajul cu Amber Heard, pe lângă alcoolism și alte dependențe.

Linda Blair, The Exorcist

Interpretarea Lindei Blair din filmul The Exorcist poate fi descrisă ca extrem de stranie, ea având doar 13 ani la vremea aceea. Pentru ea a fost doar distracție și actorie, însă la scurt timp după ce filmul a fost lansat, oamenii au început să o bombardeze cu întrebări despre a fi posedat, credință și Catolicism, lucruri la care ea, pur și simplu, nu era în stare să răspundă. Asta a avut un impact destul de mare asupra ei. E doar un film, oameni buni!

Tippi Hedren, The Birds

Știi ce se spune despre regizori: ca să faci performanță trebuie ori să fii un geniu, ori să fii nebun. Dacă ne uităm la Hitchcock, acesta era puțin din amândouă. Își ducea filmările la alt nivel. În ultima scenă, când o atacă păsările pe Tippi, aparent, multe dintre acestea nu erau false. Hitchcock și echipa sa au dat drumul la păsări vii ca scena să pară cât de reală și îngrozitoare se poate. Acest lucru a cauzat niște traume pentru actriță, aceasta având nevoie de terapie fiindcă sănătatea sa mentală a fost puternic afectată.

Shelley Duvall, The Shining

Consideri că The Shining este unul dintre cele mai bune filme horor făcute vreodată? Ei bine, află că Shelley Duvall a avut mari probleme în timpul filmărilor. Aparent, nu era un plâns fals în faimoasa scenă cu bâta de baseball, regizorul Stanley Kubrick punând-o să repete scena traumatizantă de mai mult de o sută de ori. Oricine ar înnebuni după așa o experiență dramatică.

Keanu Reeves, The Matrix

Se pare că în timpul filmărilor pentru The Matrix, niște forțe supranaturale voiau să îi facă rău lui Keanu. Totul a început când iubita sa, Jennifer Syme, a dat naștere copilului lor mort. Este un lucru care ar distruge pe oricine și a distrus și relația lor. La scurt timp după, Syme a murit într-un accident de mașină. Câteva săptămâni mai târziu, Aaliyah (22), care a jucat-o pe Zee în film, a murit într-un accident aviatic, ceea ce a dus la amânarea filmului cu câteva luni. Puțin după aceea, Gloria Foster, care juca rolul Oracolului, a murit și ea. Între timp, Keanu a ajuns la spital din cauza unui accident de motocicletă. Bugetul filmului se ducea pe apă sâmbetei, iar Keanu a hotărât să dea 24 de milioane de dolari din partea sa ca producția să continue. Din fericire, filmul s-a bucurat de un succes imens la box-office.

