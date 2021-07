Amber Heard a devenit mamă! Prima imagine cu fetița actriței

Amber Heard a devenit mamă. Actrița de 35 de ani care a rupt tăcerea privind abuzurile domestice ale lui Johnny Depp a sărbătorit în taină nașterea primului său copil, o fetiță.

Page Six scrie că pe nou-născută, de a cărei existență s-a aflat abia săptămâna asta, o cheamă Oonagh Paige. Oonagh s-a născut pe 8 aprilie cu ajutorul unei mame surogat, după ce lui Heard i s-a spus, aparent, că nu va putea să ducă o sarcină la capăt.

Anunțul că Amber Heard a devenit mamă a fost confirmat și de către actriță care a postat pe Instagram o fotografie cu bebelușa. Amber Heard este în prezent într-o relație cu operatoarea Bianca Butti.

„Sunt atât de încântată să vă împărtășesc această veste. Acum patru ani, am decis că vreau să am un copil. Am vrut să o am în termenii mei. Acum apreciez cât de radical este pentru noi, ca femei, să ne gândim la una dintre cele mai fundamentale părți ale destinelor noastre în acest fel. Sper să ajungem să apucăm vremurile în care va fi normal să nu ne dorim un inel pentru a avea și un pătuț.”

Ea a adăugat: „O parte din mine vrea să susțină că viața mea privată nu este treaba nimănui. De asemenea, accept că natura meseriei mele mă obligă să îmi asum acest lucru. Fiica mea s-a născut pe 8 aprilie 2021. Numele ei este Oonagh Paige Heard. Ea este începutul restului vieții mele.”

O sursă care o cunoaște pe vedetă a declarat: „Oonagh este absolut superbă, iar Amber este absorbită. A știut întotdeauna că vrea să fie mamă și aceasta este cea mai mare dorință a ei împlinită. Îi este atât de recunoscătoare femeii minunate care a ajutat-o s-o aducă pe Oonagh în viața ei.”

„Cel mai important lucru pentru Amber este că este deschisă privind nașterea lui Oonagh”, a continuat sursa. „Sunt atât de multe femei care simt că nu pot vorbi despre fertilitatea lor și sunt îngrijorate și jenate; Amber vrea ca ele să simtă susținere și să realizeze că există o mulțime de moduri prin care poți avea un copil, chiar dacă ai probleme de fertilitate.”

