Lista este cu siguranță mult mai lungă, însă am selectat doar câteva dintre cele mai proaste filme în care au jucat actorii tăi preferați, în funcție de rating-ul bazat pe opiniile criticilor, exprimate pe Rotten Tomatoes.

Ryan Gosling în „Stay” (2005)

Critic score: 27%

În thriller-ul „Stay” Ryan Gosling interpretează rolul unui bărbat care are premoniții cumplite și care par a se adeveri. În ajutorul lui sare un psiholog, interpretat de Ewan McGregor, care la rândul lui se confruntă cu probleme grave. Unii critici au considerat că această dramă are un scenariu mult prea încurcat și incoerent și nici măcar distribuția de zile mari nu a putut salva filmul de la eșec.

Meryl Streep în „Lions for Lambs” (2007)

Critic score: 27%

Drama politică a lui Robert Redford urmărește povestea dintre mai mulți soldați aflați în Afghanistan, un profesor universitar, un candidat la președinție și o jurnalistă, rol interpretat de Meryl Streep. Deși publicul a răspuns destul de bine în urma vizionării lui, criticii au considerat că scenariul nu a fost suficient de bine gândit și a urmat prea multe fire ale acțiunii.

Rachel McAdams în „Aloha” (2015)

Critic score: 20%

Rachel McAdams a jucat în comedia romantică „Aloha” alături de Bradley Cooper și Emma Stone însă cam acestea ar fi singurele cuvinte bune de spus despre acest film. Criticii au pus accent pe lipsa de diversitate din distribuție, scenariul puțin plauzibil, personajele care nu au niciun fel de chimie și anumite secvențe considerate jignitoare.

Emily Blunt în „The Huntsman: Winter’s War” (2016)

Critic score: 19%

În continuarea peliculei „Snow White and the Huntsman” (2012), Emily Blunt a interpretat-o pe Freya, regina malefică ce are puterea de a îngheța orice inamic și care și-a petrecut viața în castelul său de gheață izolat crescând și pregătind o întreagă legiune de vânători letali. Criticii au avut obiecții cu privire la scenariu și la faptul că persoanajele au fost gândite superficial, chiar dacă interpretarea nu a fost chiar un dezastru.

Dwayne „The Rock” Johnson în „Baywatch” (2017)

Critic score: 17%

Celebrul serial „Baywatch” a avut parte și de o adaptare pentru marile ecrane în care rolurile principale au fost interpretate de Dwayne „The Rock” Johnson și Zac Efron, doi salvamari nevoiți să lucreze împreună pentru a deconspira o afacere ilegală criminală. Cei mai mulți critici nu au apreciat filmul considerându-l absurd, ba mai mult, s-a spus că nici măcar corpurile bine lucrate la sală ale protagoniștilor nu au constituit un motiv pentru a vedea pelicula.

Donald Glover în „The Lazarus Effect” (2015)

Critic score: 16%

Filmul spune povestea unui cuplu de cercetători Frank (Mark Duplass) și Zoe (Olivia Wilde) care sunt pe punctul de a găsi o metodă de a învinge moartea, când fondurile le sunt anulate, iar cercetările sunt confiscate. Donald Glover interpretează un rol secundar în acest film care a fost primit cu scepticism. În ciuda unor scene cu adevărat înfricoșătoare, pelicula nu convinge din cauza scenariului confuz și cu multe lacune.

Charlize Theron în „The Last Face” (2016)

Critic Score: 8%

Charlize Theron a jucat alături de Javier Bardem în această dramă a cărei acțiune are loc în Africa. Cei doi lucrează ca voluntari și, în ciuda evenimentelor cumplite care au loc în jurul lor, reușesc să redescopere și ce înseamnă dragostea adevărată. Deși scenariul a atras laude, criticii au avut cuvinte nu foarte frumoase de spus despre modul în care a fost filmat și lipsa de chimie dintre cei doi protagoniști.

Idris Elba în „Prom Night” (2008)

Critic score: 7%

Idris Elba a avut un rol secundar în „Prom Night”, cel al unui detectiv care încearcă să rezolve crimele care se petrec chiar în noaptea în care niște liceeni sărbătoresc terminarea anului, iar un criminal în serie este decis să îi omoare unul câte unul. Filmul a fost criticat din cauza clișeelor pe care le întâlnim în filme cu subiecte similare și al scenariului previzibil.

Brad Pitt în „Cool World” (1992)

Critic Score: 6%

Poate vei fi tentată să spui că este vorba de un film în care Brad Pitt a jucat la începutul carierei sale și că pur și simplu a făcut o alegere neinspirată. Însă nu este doar atât. Pelicula este un mix de animație cu real action despre care criticii au spus că este doar o copie a filmului „Who Framed Roger Rabbit?” (1988) și nici măcar nu este o copie reușită.

Jennifer Lopez în „Gigli” (2003)

Critic score: 6%

În comedia „Gigli” Jennifer Lopez a jucat alături de iubitul ei de atunci – și din prezent – Ben Affleck. Unul dintre principalele motive pentru care filmul a fost aspru criticat a fost, ironic, chiar lipsa de chimie pe ecrane dintre personajele interpretate de Lopez și Affleck. Nici faptul că scenariul nu a fost deloc unul strălucit nu a ajutat absolut deloc.

Emma Stone în „Movie 43” (2013)

Critic score: 5%

Un singur lucru pozitiv se poate spune despre „Movie 43”: are o distribuție de zile mari, căci Hugh Jackman, Emma Stone, Halle Berry, Kate Winslet, Gerard Butler, Naomi Watts, Jason Sudeikis, Anna Faris și Kristen Bell se numără printre actorii care au jucat în el. Întrebarea care ne macină este – și absolut toți cei care au văzut filmul sunt de acord – cum de atâția actori buni, actori de Oscar, au fost de acord să joace într-un film atât de prost???

Dev Patel în „The Last Airbender” (2010)

Critic score: 5%

„The Last Airbender”nu este doar un eșec, este un eșec care a avut un buget impresionant și, mai mult, a avut la bază o serie animată de mare succes. Dev Patel a avut principalul rol negativ, însă pelicula regizată de M. Night Shyamalan a fost aspru criticată inclusiv pentru lipsa de diversitate din distribuție și scenele de acțiune lipsite de coordonare.

Amy Adams în „Serving Sara” (2002)

Critic score: 4%

„Serving Sara” spune aventurile prin care trec Joe (Matthew Perry) și Sara (Elizabeth Hurley) în încercarea de a fi Sara prima care înaintează actele de divorț de soțul ei, rol interpretat de Bruce Campbell. Amy Adams a avut un rol secundar, ea fiind Kate, femeia din cauza căreia se ajunge la divorțul dintre Sara și soțul ei. Cei mai mulți critici au considerat filmul nu atât de amuzant pe cât se prezenta, iar chimia dintre actorii din rolurile principale a lipsit cu desăvârșire.

Robert Downey Jr. în „Johnny Be Good” (1988)

Critic score: 0%

În această comedie din 1988 Robert Downey Jr. a jucat alături de Anthony Michael Hall și Uma Thurman, el interpretându-l pe cel mai bun prieten al personajului interpretat de Hall, un jucător de fotbal american, curtat de cele mai bune facultăți americane. Criticii au fost necruțători, taxând atât scenariul, cât și interpretarea actorilor, recomandând la unison ca toată lumea să evite vizionarea acestei pelicule.

Samuel L. Jackson în „Kite” (2014)

Critic score: 0%

Filmul urmărește întâmplările prin care trece o tânără după ce părinții ei mor, iar ea se aventurează în lumea celor care vor să își facă dreptate pe cont propriu. Samuel L. Jackson îl interpretează pe locotenentul Karl Aker, un prieten al tatălui tinerei. Criticii nu au fost deloc impresionați și au spus despre acest film că este lipsit de bun gust și că, deși scenariul este interesant, interpretarea și modul în care a fost filmată pelicula sunt departe de a merita menționate.

Denzel Washington în „Heart Condition” (1990)

Critic score: 0%

Comedia „Heart Condition” spune povestea detectivului de poliție Jack Moony (Bob Hoskins) care, în urma unui transplant, primește inima unui avocat recent ucis, Napoleon Stone (Denzel Washington). Însă Jack realizează curând că spiritul lui Napoleon nu se poate odihni până ce criminalul lui nu va fi prins. Filmul a fost descris ca fiind atât jalnic cât și dezgustător și nu a fost nici pe placul publicului și nici al criticilor datorită glumelor răsuflate și a scenelor de acțiune prost realizate.

Keanu Reeves în „Generation Um…” (2013)

Critic score: 0%

Dacă nu ai auzit până acum de acest film, nu e nicio problemă. Multă lume nu a auzit și nici nu l-a văzut. Keanu Reeves interpretează rolul principal, el fiind John, un bărbat din New York care își petrece nopțile amintindu-și de vremurile bune alături de cele două iubite ale sale, interpretate de Bojana Novakovic și Adelaide Clemens. Criticii au spus despre acest film că nu este coerent, nu are o poveste interesantă, de fapt, că nu are niciun fel de poveste.

