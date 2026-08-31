(P) Westwing | Victoria Beckham: Stilul, servit la masă

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Westwing prezintă o colaborare exclusivă cu Victoria Beckham. Disponibilă din 12 octombrie 2026, colecția Westwing | Victoria Beckham marchează debutul designerului în universul obiectelor pentru casă și aduce viziunea brand-ului în locuințele iubitorilor de design printr-o selecție de veselă, textile și obiecte decorative.

Inspirată de ideea „Serving Style, o interpretare modernă a conceptului „fashion for the table, colecția pornește de la aprecierea Victoriei Beckham pentru arta de a fi gazdă și pentru detaliile atent gândite.

SERVING STYLE

Aceste detalii fac ca timpul petrecut la masă să devină memorabil. Colecția transpune rafinamentul caracteristic designerului într-un context nou, în care experiența mesei pune mai puțin accent pe formalitate și mai mult pe atmosferă, conexiune și momente cu semnificație. Reunind viziunea creativă a Victoriei Beckham și expertiza Westwing în Beautiful Living, colecția reinterpretează întâlnirile de zi cu zi ca experiențe care celebrează bucuria de a fi împreună.

„Acasă este locul în care se petrec unele dintre cele mai pline de semnificație momente ale vieții, iar această colaborare a părut o modalitate firească de a explora această lume prin aceeași perspectivă asupra designului, măiestriei și atenției la detalii care definește tot ceea ce facem ca brand, spune Victoria Beckham.

Explorând relația dintre textură, măiestrie și formă, colecția transpune codurile de design distincte ale

Victoriei Beckham în universul interioarelor. Inspirate de mișcarea Arts and Crafts din Marea Britanie a secolului al XIX-lea, finisajele ciocănite, paleta monocromă rafinată și siluetele organice creează un limbaj vizual deopotrivă atemporal și modern.

Detaliile inspirate de colecțiile de prêt-à-porter și accesorii ale Victoriei Beckham, printre care motivele elegante de lanț și accentele inspirate de bijuterii, conferă pieselor rafinament, în timp ce elementele discrete în formă de scoică adaugă o notă ludică. Nuanțele de alb, tonurile argintii și accentele de verde închis unifică piesele.

Fiecare detaliu, de la produs la prezentare, a fost luat în considerare, inclusiv ambalajele personalizate care reflectă estetica ambelor brand-uri.

Colecția Westwing | Victoria Beckham este disponibilă exclusiv pe www.westwing.ro.

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