Moda pentru cunoscători – 10 brand-uri de nișă care merită atenția ta în 2026

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În modă, să fii cu adevărat informat nu înseamnă doar să știi cine este noul director de creație de la Gucci sau ce geantă a devenit virală pe TikTok. Înseamnă și să descoperi designerii înainte ca piesele lor să ajungă peste tot pe Instagram.

În timp ce marile case de modă concurează pentru vizualizări pe social media, există brand-uri care își construiesc reputația printr-o estetică distinctă, atenție la detalii și o abordare mai personală a designului.

Am selectat 10 nume, unele deja consacrate printre cunoscători, altele încă insuficient explorate, care demonstrează că moda interesantă nu se găsește întotdeauna în cele mai previzibile locuri.

1.Di Petsa

Există haine care urmăresc liniile corpului și haine care creează iluzia că au devenit parte din el. Di Petsa aparține celei de-a doua categorii. Fondat de designerul grec Dimitra Petsa, brand-ul londonez a devenit cunoscut pentru tehnica wetlook, care face ca materialele să pară ude și lipite de piele.

Inspirate de mitologia greacă, și concentrându-se pe corpul feminin, creațiile sale transformă drapajele în adevărate sculpturi textile. O estetică senzuală, aproape ritualică, imposibil de confundat cu cea a altui designer.

2. Manu Atelier

Nu toate gențile care merită atenția ta vin din Paris sau Milano. În 2014, surorile Beste și Merve Manastır au fondat la Istanbul Manu Atelier, inspirate de meșteșugul tatălui lor, artizan specializat în prelucrarea pielii. Astăzi, brand-ul este recognoscibil datorită genților cu forme sculpturale și detalii inspirate de curele. Modelul Le Cambon este unul dintre accesoriile în care merită să investești.

3. Dear Frances

Balerinii transparenți au reprezentat o adevărată obsesie vara trecută, iar Dear Frances are o contribuție importantă la popularizarea acestei estetici. Fondat de Jane Frances, brand-ul londonez produce încălțăminte în Italia, punând accent pe tehnicile tradiționale de fabricație. Modelul Balla, realizat din plasă transparentă, este probabil cea mai bună introducere în universul său.

4. Feben

Dacă te-ai plictisit de quiet luxury, Feben ar putea fi antidotul perfect. Creat de designerul cu același nume, brand-ul britanic propune haine cu texturi tridimensionale, imprimeuri îndrăznețe și siluete neconvenționale. Creațiile sale explorează identitatea și expresia personală, demonstrând că vestimentația poate fi spectaculoasă fără să își piardă relevanța artistică.

5. Tibi

Amy Smilovic, fondatoarea Tibi, are o filosofie vestimentară pe care o numește Creative Pragmatist. Ideea? Hainele trebuie să fie suficient de interesante pentru a-ți exprima personalitatea, dar și suficient de practice pentru viața de zi cu zi. Rezultatul este o garderobă cu volume neașteptate, croieli inteligente și combinații pe care probabil nu te-ai fi gândit să le încerci.

6. Lemaire

Christophe Lemaire și Sarah-Linh Tran au construit un univers vestimentar în care eleganța nu necesită eforturi vizibile. Brand-ul francez este cunoscut pentru proporțiile studiate, culorile temperate și piesele care par concepute pentru o garderobă reală, nu doar pentru podium. Gențile croissant și hainele cu volume fluide sunt reprezentative pentru estetica acestei case.

7. Chopova Lowena

Probabil ai văzut deja celebra fustă plisată în carouri, prinsă în carabine metalice. Fondat de Emma Chopova și Laura Lowena, brand-ul londonez combină referințele la folclorul bulgăresc cu estetica punk, elemente sportive și materiale reciclate. Rezultatul? Haine care par să ignore deliberat toate regulile bunului-gust convențional și tocmai de aceea sunt atât de interesante.

8. Phoebe Philo

Puțini designeri au influențat garderoba femeii contemporane la fel de mult ca Phoebe Philo. După perioadele petrecute la Chloé și Céline, creatoarea britanică și-a lansat propriul brand în 2023. Colecțiile sale explorează volume exagerate, croieli masculine, drapaje și o senzualitate lipsită de artificii. Nu este vorba despre minimalism în sensul clasic, ci despre haine care exprimă o personalitate puternică, fără să depindă de tendințele momentului.

9. Róhe

Dacă apreciezi hainele cu o construcție impecabilă, dar cauți ceva mai puțin previzibil decât clasicele piese minimaliste, merită să descoperi Róhe. Brand-ul din Amsterdam propune o garderobă cu influențe arhitecturale, croieli fluide și detalii experimentale integrate discret în piese clasice. Sacourile, pantalonii și cămășile sale au acel tip de finețe care devine evidentă abia când le privești îndeaproape.

10. Chan Luu

Fondat în 1996 de designerul de origine vietnameză Chan Luu, brand-ul a devenit cunoscut inițial pentru bijuteriile sale boeme, în special brățările care se înfășoară în jurul încheieturii. Sub direcția creativă a Tessei Tran, universul său vestimentar a atras o nouă generație de admiratoare. Pantalonii din mătase shantung, tunicile decorate cu discuri supradimensionate și piesele cu influențe artizanale propun o alternativă interesantă la minimalismul omniprezent.



Foto: Getty Images, www.farfetch.com, www.cettire.com, www.mytheresa.com, www.chanluu.com, www.pheobephilo.com

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