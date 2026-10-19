Patru designeri români, trei generații și adevărul despre succesul în modă

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Alexandra Șipa, Ionuț Răzvan, Andreea Mărcuță-Petre și Carmen Secăreanu au experiențe și perspective diferite, dar răspunsurile lor dezvăluie câteva preocupări surprinzător de asemănătoare.

Alexandra Șipa – Gen Z

ELLE: Ce ai considerat cândva de neconceput în modă și astăzi ți se pare perfect normal?

A.Ș: Oameni fără calificări în poziții de directori creativi.

ELLE: Care este compromisul pe care generația ta l-a făcut în modă și pe care generația următoare ar trebui să refuze să îl mai facă?

A.Ș.: Să divinizeze munca până la epuizare. Eu am făcut greșeala asta, încă o fac, vreau să mă dezvăț. E un gând constant în zilele libere „ar trebui să fiu la atelier” „ar trebui să mă împing mai tare”, „nu pot rata nimic”. Cred ca ar trebui sa fim toti multumiți uneori cu mai puțin de la noi.

ELLE: Ce crezi că înțelege generația ta despre modă și celelalte generații nu reușesc să înțeleagă?

A. Ș.: Ca reacția publicului nu poate fi regizată sau controlată oricât de mult ar încerca.

ELLE: Crezi că astăzi este mai important pentru un designer să aibă ceva de spus sau să știe cum să se facă auzit?

A.Ș.: Cred că să se educe suficient încât să aibă ceva de spus într-un fel nespus până acum. E așa frumos să vezi lumea prin filtrul altora.

ELLE: Ce înseamnă să fii un designer de succes în 2026?

A.Ș.: Să supraviețuiești. Cât timp te poți întreține pe tine, echipa ta/oamenii cu care lucrezi eu zic că ești de succes și e suficient pentru mine.

Ionuț Răzvan – Millennial

ELLE: Ce ai considerat cândva de neconceput în modă și astăzi ți se pare perfect normal?

I.R.: Am crescut cu ideea că o haină trebuie să fie frumoasă pentru a fi acceptată. Astăzi, cred că o haină poate fi incomodă, imperfectă, ciudată sau chiar deranjantă și tocmai de aceea să fie relevantă. Nu mai simt nevoia ca moda să ofere răspunsuri sau să respecte niște standarde prestabilite. Uneori, cele mai interesante lucruri sunt cele care te fac să te întrebi dacă îți plac sau nu.

ELLE: Care este compromisul pe care generația ta l-a făcut în modă și pe care generația următoare ar trebui să refuze să îl mai facă?

I.R.: Cred că am început să confundăm vizibilitatea cu valoarea. Suntem atât de preocupați să fim văzuți, să devenim virali și să producem conținut, încât riscăm să uităm de ce am început să facem modă. Generația următoare ar trebui să refuze compromisul de a crea doar ceea ce funcționează pe internet, în detrimentul a ceea ce simte cu adevărat. Moda nu trebuie să fie mereu vandabilă, ușor de înțeles sau imediat apreciată. Uneori, trebuie să aibă curajul de a nu fi pe placul tuturor.

ELLE: Ce crezi că înțelege generația ta despre modă și celelalte generații nu reușesc să înțeleagă?

I.R.: Generația mea înțelege că moda nu mai este doar despre haine, ci despre identitate, vulnerabilitate și libertatea de a te reinventa. Nu mai simțim nevoia să ne încadrăm într-o singură definiție a frumuseții sau a succesului. Putem găsi frumusețe în contradicții, în imperfecțiuni și în lucruri care, până nu demult, ar fi fost considerate greșeli. Pentru mine, moda este un limbaj prin care poți spune lucruri pe care uneori nu ai curajul sau cuvintele să le exprimi. Iar valoarea ei nu stă doar în ceea ce vedem, ci mai ales în ceea ce ne face să simțim.

ELLE: Crezi că astăzi este mai important pentru un designer să aibă ceva de spus sau să știe cum să se facă auzit?

I.R: Cele două merg în tandem. Este extrem de important să ai ceva de spus și să te faci auzit. Dacă tu crezi că ceea ce vrei să spui este important, dar pare că nimeni nu oferă atenție, fă-i să asculte!

ELLE: Ce înseamnă să fii un designer de succes în 2026?

I.R.: Din punctul meu de vedere, ești un designer de succes atunci când într-o cameră plină cu haine fără etichetă, oamenii intră și din start își pot da seama care sunt hainele tale. Când se poate vorbi deja de o estetică, un univers creat în jurul pieselor vestimentare semnate de către tine. Da, cu siguranță, succesul se măsoară și în partea financiară, care este esențială, dar uneori un „point of view” autentic ție, te poate urca foarte sus pe scara validării.

Andreea Mărcuță-Petre, Director Creativ M.Marquise – Millennial

ELLE: Ce ai considerat cândva de neconceput în modă și astăzi ți se pare perfect normal?

A.M: În timp, am înțeles că o piesă spectaculoasă nu trebuie să fie neapărat convențională pentru a fi elegantă. Dacă înainte existau reguli destul de clare despre cum ar trebui să arate eleganța, astăzi simt că avem mai multă libertate să le reinterpretăm.

Îmi place mult să mă joc cu contrastele: o broderie elaborată, lucrată cu migală, alături de o croială neașteptată sau un styling mai relaxat. Cred că o piesă cu detalii prețioase poate avea un aer cu totul diferit atunci când este purtată într-un mod mai puțin previzibil. Tocmai această combinație dintre rafinament și naturalețe o face interesantă și actuală.

ELLE: Care este compromisul pe care generația ta l-a făcut în modă și pe care generația următoare ar trebui să refuze să îl mai facă?

A.M: Cred că am acceptat, uneori, ca viteza să conteze mai mult decât procesul. Trăim într-un ritm în care totul trebuie să apară repede, să fie văzut și înlocuit cu ceva nou. Dar moda are nevoie de timp – pentru idee, pentru construcție, pentru execuție și pentru acele detalii pe care poate nu le observi imediat, dar care fac diferența. Mi-aș dori ca generațiile următoare să nu simtă că trebuie să sacrifice calitatea, identitatea sau răbdarea pentru a rămâne relevante.

ELLE: Ce crezi că înțelege generația ta despre modă și celelalte generații nu reușesc să înțeleagă?

A.M: Cred că generația mea înțelege că moda nu trebuie să aleagă între tradiție și modernitate. Putem păstra tehnicile, broderiile lucrate manual și toată măiestria din spatele unei piese, dar să le aducem într-o zonă nouă, mai apropiată de femeia de astăzi.

Mi se pare interesant tocmai felul în care putem lua ceva cu istorie și să îi dăm un sens nou, să îl adaptăm la felul în care trăim și ne exprimăm astăzi. Nu cred că trebuie să renunțăm la trecut pentru a fi relevanți, ci să știm ce merită păstrat și ce putem transforma.

ELLE: Crezi că astăzi este mai important pentru un designer să aibă ceva de spus sau să știe cum să se facă auzit?

A.M.: Cred că ai nevoie de ambele, dar în ordinea potrivită. Vizibilitatea te poate face cunoscut, însă nu poate înlocui o viziune. Într-o industrie în care suntem expuși permanent la imagini și tendințe, cred că adevărata provocare este să ai o identitate suficient de clară încât să nu te pierzi în zgomot. Desigur, un designer trebuie să știe să comunice ceea ce face, dar comunicarea are sens atunci când există o idee autentică în spatele ei. Altfel, riști să fii văzut fără să fii cu adevărat reținut.

ELLE: Ce înseamnă să fii un designer de succes în 2026?

A.M.: Cred că, în 2026, succesul înseamnă să reușești să construiești ceva recognoscibil și relevant fără să îți pierzi identitatea în proces. Nu este suficient să creezi o colecție frumoasă; trebuie să existe o viziune care să lege piesele între ele și să le dea sens în timp. Înseamnă să găsești echilibrul dintre creativitate și realitatea unui business, dintre dorința de a experimenta și nevoia de a crea piese pe care oamenii chiar vor să le poarte.

Carmen Secareanu- Gen X

ELLE: Ce ai considerat cândva de neconceput în modă și astăzi ți se pare perfect normal?

C.S.: Nu cred că am avut așa ceva, au fost mode pe care pe loc le-am considerat de neconceput și totuși…

ELLE: Care este compromisul pe care generația ta l-a făcut în modă și pe care generația următoare ar trebui să refuze să îl mai facă?

C.S.: Cred că generația mea nu a făcut prea multe compromisuri. Am crescut cumva între lumi și am început fiecare să facem ce putem cu ce avem fără prea multe informații, ceea ce cred că ne-a făcut să fim mult mai idealiști și mai autentici.

ELLE: Ce crezi că înțelege generația ta despre modă și celelalte generații nu reușesc să înțeleagă?

C.S: Poate că este greu, necesită multa muncă și că rezultatele nu vin pe loc și nu sunt garantate.

ELLE: Crezi că astăzi este mai important pentru un designer să aibă ceva de spus sau să știe cum să se facă auzit?

C.S.: Cred că este diferit pentru fiecare și că azi nu mai trăim într-un status quo. Lumea se schimbă foarte repede.

ELLE: Ce înseamnă să fii un designer de succes în 2026?

C.S.: Pentru mine înseamnă reziliență. Multă lume mă felicită după show-uri spunând că sunt talentată. Nu este vorba de talent. Este vorba de muncă, de inteligența de a te adapta, de a rămâne actual, de a te ridica continuu și a încerca să faci ce poți mai bine cu ce ai, așa cum îți este felul, chiar dacă acesta este foarte diferit de modul general. Este vorba de asumare până la urmă…

Trei generații, patru perspective și o concluzie care contrazice, într-o oarecare măsură, obsesia contemporană pentru vizibilitate . Niciunul dintre designerii cu care am vorbit nu a pomenit numărul de urmăritori, vizualizări sau notorietatea din online atunci când a definit succesul. În schimb, au vorbit despre independență financiară, identitate creativă, autenticitate și reziliență. Dincolo de diferențele de vârstă, pare că adevărata provocare rămâne aceeași: să continui să creezi în termenii tăi, chiar și atunci când industria îți cere să faci exact contrariul.

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Foto: Daniele Schiavello – Launchmetrics, Getty Images

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