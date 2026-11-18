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Nadia Comăneci se pregătește să debuteze în juriul emisiunii „Românii au talent”, după ce a înlocuit-o pe Carmen Tănase. Filmările pentru sezonul care va fi difuzat în 2027 au început deja, iar Mihai Bobonete a povestit cum decurge colaborarea cu fosta mare gimnastă. Actorul a dezvăluit că noua sa colegă a adus multă energie la masa juraților și că nu ezită să îi provoace pe ceilalți la exerciții fizice.

Mihai Bobonete, despre colaborarea cu Nadia Comăneci la „Românii au talent'

Noul sezon „Românii au talent” vine cu o schimbare importantă în juriu. Nadia Comăneci s-a alăturat echipei PRO TV, urmând să apară alături de Mihai Bobonete, Andra și Andi Moisescu.

Într-un interviu acordat recent, Mihai Bobonete a vorbit despre atmosfera de la filmări și despre cât de mult îi place să urmărească momentele pregătite de concurenți. Actorul a recunoscut că experiența de jurat i-a oferit ocazia să descopere numeroase discipline artistice și sportive despre care, înainte de emisiune, nu știa prea multe. În plus, prezența Nadiei Comăneci îi ajută pe membrii juriului să înțeleagă mai bine anumite elemente de gimnastică prezentate pe scenă.

„E ochiul mai critic al meu personal, pentru că după atâtea sezoane, te cam obișnuiești și începi și tu să înveți… De unde habar n-aveam ce înseamnă pianul sau dansul la bară, pole dance-ul sau acrobația, acum după atâtea sute de numere de acrobație, de exemplu, am înțeles și eu… Acum a venit și Nadia Comăneci care ne-a explicat ce este o Danilova, ce e o Tsukahara sau cum le zice… Ea le știe cel mai bine… Mai înveți lucruri! Ea este o nouă colegă și este o onoare pentru noi să fim alături de ea și ea să fie lângă noi, la masa juraților, pentru că Nadia Comăneci este un simbol care ar putea oricând să fie pe emblema României. Și este un om care a făcut o chestie unică în toată lumea și istorică, pozitivă. Că negative mai avem! Dar e pe partea pozitivă și uite că au venit concurenți din Japonia care o știau, au venit din Germania, din India… Adică o știe întreg Mapamondul! Și este o prezență foarte faină, este plină de energie non-stop. Ne pune să facem stretching, are grijă să vadă dacă ronțăim, nu ronțăim, ce mâncăm… M-a întins de vreo două-trei ori… I-am spus: ‘Doamna Nadia, stați puțin, că eu sunt mai static în perioada asta'”, a spus Mihai Bobonete pentru Libertatea.

Cum este pentru Andra să fie colegă cu Nadia Comăneci la „Românii au talent”

Andra a vorbit recent cu emoție despre culisele emisiunii „Românii au talent”, în special despre Nadia Comăneci, cea care i-a devenit colegă în show-ul de la PRO TV. Artista a dezvăluit cum este legenda gimnasticii românești în spatele camerelor de filmat.

„Sunt foarte bine, sunt bucuroasă că se întâmplă asta. Avem și trăim niște emoții unice. Ne bucurăm că descoperim latura umană și, cum să zic, sufletul colegei noastre Nadia Comăneci. E așa frumos să zic: colegei noastre! E foarte frumos ce se întâmplă pentru noi și cred că și pentru români, care până acum probabil au văzut-o în interviuri, unde e serioasă… Aici îi vezi și latura de umor și de… Adică spune bancuri, reacționează foarte frumos la toată emoția, plânge, cântă, dansează cu noi… E tare drăguț ce se întâmplă și cred că noi, românii, merităm să o vedem și așa pe Nadia noastră”, a declarat Andra pentru Libertatea.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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