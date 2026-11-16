Cum să transformi o ținută banală într-una stylish fără să cumperi nimic nou

Ai mereu impresia că nu ai cu ce să te îmbraci? Înainte să adaugi încă o piesă în coșul de cumpărături, încearcă aceste trucuri de styling care pot transforma chiar și cele mai banale haine din garderoba ta.

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  de  Simion Mădălina
Cum să transformi o ținută banală într-una stylish fără să cumperi nimic nou

Să recunoaștem! Toate avem zile în care deschidem dulapul, privim zecile de haine înghesuite pe umerașe și ajungem la aceeași concluzie: nu avem cu ce să ne îmbrăcăm. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa hainelor, ci faptul că ne-am obișnuit să le purtăm în aceleași combinații. Cămașa albă merge cu jeans, puloverul cu pantaloni negri, iar sacoul cu aceeași pereche de pantofi pe care o alegem de fiecare dată.

Dar dacă am privi garderoba cu ochii unui stilist? Uneori, o simplă schimbare de proporții, o suprapunere neașteptată sau un accesoriu purtat diferit pot transforma complet o ținută. Iată șapte trucuri pe care merită să le încerci înainte să pleci din nou la cumpărături.

1. Schimbă proporțiile


Una dintre cele mai simple metode de a face o ținută mai interesantă este să te joci cu volumele. În loc să asociezi automat un pulover oversized cu jeans skinny, încearcă să îl porți cu o fustă lungă, fluidă, sau cu pantaloni largi. Rezultatul va fi mult mai actual decât combinațiile previzibile.

La fel de interesant este contrastul dintre o piesă structurată și una relaxată: un sacou masculin peste o rochie delicată sau o cămașă amplă purtată cu o fustă mini. Secretul constă în experimentarea proporțiilor până când descoperi o siluetă care te avantajează.

2. Folosește layering-ul în mod neașteptat

Suprapunerile pot schimba radical personalitatea unei ținute. Poartă o cămașă albă sub un pulover cu decolteu în V, lasă manșetele și gulerul la vedere sau încearcă un cardigan sub un sacou.

Pentru un rezultat mai îndrăzneț, poartă o rochie peste pantaloni, o maletă sub o cămașă descheiată sau un pulover subțire peste umeri, în locul unui fular. Combinațiile dintre piese cu funcții și texturi diferite dau impresia unei ținute atent construite.

3. Renunță la combinațiile cromatice previzibile

Negrul cu alb, bejul cu maro sau denimul cu un tricou simplu sunt combinații sigure. Dar siguranța nu garantează întotdeauna un rezultat memorabil.

Încearcă să asociezi burgundy cu roz pudrat, gri cu galben pal, roșu cu bleu sau maro ciocolatiu cu albastru intens. Dacă preferi ținutele monocrome, combină mai multe nuanțe ale aceleiași culori. Chiar și un pulover pe care îl porți de ani întregi poate părea complet diferit lângă o culoare neașteptată.

4. Schimbă pantofii și vei schimba întreaga ținută

Încălțămintea poate modifica instantaneu registrul unei ținute. O rochie romantică purtată cu bocanci capătă un aer grunge, în timp ce aceeași rochie, asociată cu balerini, devine delicată și feminină.

Încearcă să porți pantalonii de costum cu sneakers, jeans cu pantofi cu toc kitten heel sau o fustă midi cu loafers și șosete la vedere. Tocmai aceste contraste dintre elegant și casual fac o ținută să pară mai puțin studiată.

5. Acordă mai multă atenție accesoriilor

Înainte să declari că o ținută este prea simplă, încearcă să îi adaugi personalitate prin accesorii. O broșă vintage prinsă pe reverul unui sacou, mai multe coliere suprapuse peste un tricou alb sau o curea purtată peste un cardigan pot schimba complet rezultatul.

Și eșarfele merită reconsiderate. Le poți lega la gât, în păr sau de mânerul unei genți. Dacă ai mai multe broșe, încearcă să le grupezi pe aceeași piesă vestimentară, în loc să porți una singură. Nu trebuie să cumperi accesorii noi, ci să le folosești mai creativ pe cele pe care le ai deja.

6. Experimentează cu felul în care porți hainele

O cămașă nu trebuie să fie întotdeauna încheiată până la ultimul nasture, iar un cardigan nu trebuie purtat exclusiv ca pulover.

Încearcă să introduci doar partea din față a unei cămăși în pantaloni, să sufleci mânecile sacoului sau să lași câțiva nasturi descheiați la baza unui cardigan. Poți transforma o cămașă oversized într-o piesă de layering, purtând-o descheiată peste un top simplu.

Aceste ajustări aparent nesemnificative schimbă linia unei ținute și îi dau un aer mai personal.

7. Combină piese pe care nu le-ai purta niciodată împreună

Poate cel mai util exercițiu de styling este să renunți, pentru câteva minute, la regulile după care îți organizezi garderoba. Scoate din dulap două piese pe care nu te-ai gândit niciodată să le asociezi și încearcă să construiești o ținută în jurul lor.

O fustă cu paiete poate funcționa excelent cu un pulover gros, un hanorac poate fi purtat sub un palton elegant, iar o rochie de seară poate căpăta o nouă viață alături de un tricou simplu și o pereche de pantofi fără toc.

Cu siguranță garderoba ta conține probabil mai multe posibilități decât îți imaginezi. Diferența dintre o ținută banală și una memorabilă nu stă întotdeauna în hainele pe care le ai, ci în curajul de a le purta altfel. De cele mai multe ori, cea mai bună sesiune de shopping este cea pe care o faci în propriul dulap. Totuși, dacă simți nevoia de o sesiune de cumpărături, documentează-te înainte despre cum construiești o garderobă pe care să o porți și peste 10 ani.

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Foto: Getty Images

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