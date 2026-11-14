Cizmele în prim-plan. Ce ne propun designerii pentru acest sezon

Peste genunchi, mulate pe picior, cu catarame sau volume relaxate, cizmele sunt printre cele mai interesante accesorii ale sezonului. De la Givenchy și Hermès la Chloé, Celine și Chanel, designerii demonstrează că perechea potrivită poate schimba complet proporțiile și atitudinea unei ținute.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Chanel
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Uneori, cel mai interesant lucru la o fustă este ce se întâmplă sub tiv. Iar în colecțiile FW26, răspunsul vine sub forma unor cizme care urcă până la coapse, urmăresc fidel linia piciorului sau se adună în pliuri generoase. Dincolo de varietatea modelelor, ceea ce atrage atenția este felul în care designerii le folosesc pentru a construi siluete, a echilibra volume și a transforma chiar și cele mai simple combinații vestimentare.

La Givenchy, Sarah Burton a dus cizmele peste genunchi aproape de statutul de piesă vestimentară în sine. Modelele negre, foarte înalte, cu margine răsfrântă și detalii metalice, au fost asociate cu pulovere-rochie scurte, sculpturale, lăsând foarte puțină piele la vedere. Rezultatul? O siluetă alungită, puternică, în care diferența dintre încălțăminte și îmbrăcăminte devine aproape imperceptibilă.

O abordare la fel de interesantă, dar cu o atitudine diferită, a venit de la Hermès. Nadège Vanhée a combinat cizmele până la coapse cu pantaloni foarte scurți și jachete cu fermoar, într-un exercițiu de echilibru între influențele ecvestre, funcționalitate și senzualitate. La Chloé, Chemena Kamali a preferat contrastele: cizme cu influențe western, modele înalte din piele moale și volume relaxate, purtate cu rochii romantice, dantelă și volane. Tocmai întâlnirea dintre delicatețea materialelor și caracterul încălțămintei face ca aceste ținute să pară actuale, nu nostalgice.

La polul opus, modelele care urmăresc îndeaproape linia piciorului propun o eleganță mult mai discretă. Michael Rider le-a integrat la Celine în ținute cu fuste și paltoane, prelungind vizual silueta fără să încarce ansamblul. Matthieu Blazy a explorat la Chanel o direcție similară, dar cu accente cromatice neașteptate, inclusiv cizme bicolore care aduc un plus de personalitate pieselor clasice. Gucci a mizat pe vârfuri ascuțite și detalii metalice, asociate cu fuste imprimate, într-un contrast între feminitate și o estetică mai provocatoare.

Nici variantele robuste nu au lipsit. La Dries Van Noten, Julian Klausner a introdus cizme cu catarame și influențe utilitare, alături de piese bogate în imprimeuri și texturi. Stella McCartney a explorat proporțiile prin cizme foarte înalte din piele maro, purtate cu haine supradimensionate, în timp ce Miu Miu a preferat modele cu tălpi solide și detalii inspirate de încălțămintea sport, care temperează delicatețea pieselor scurte.

Ce putem prelua din toate aceste propuneri? În primul rând, libertatea de a experimenta. Cizmele peste genunchi arată excelent cu fuste mini și pulovere ample, modelele suple funcționează sub tivuri midi, iar cele cu catarame pot da o cu totul altă personalitate unei rochii romantice. Nu înălțimea tocului sau a carâmbului face neapărat diferența, ci relația cu restul ținutei. Și poate că aceasta este cea mai interesantă lecție de styling a sezonului: uneori, o pereche de cizme bine aleasă face mai mult decât o garderobă întreagă.

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Foto: Hepta, Profimedia

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