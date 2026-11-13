Andra, declarații surprinzătoare despre Nadia Comăneci. Artista și legendara sportivă sunt colege la Românii au talent: „Merităm să o vedem și așa…”

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În sezonul 17 al emisiunii-fenomen „Românii au talent”, Nadia Comăneci va sta la masa juriului împreună cu Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

Cum este pentru Andra să fie colegă cu Nadia Comăneci la „Românii au talent”

Andra a vorbit recent cu emoție despre culisele emisiunii „Românii au talent”, în special despre Nadia Comăneci, cea care i-a devenit colegă în show-ul de la PRO TV. Artista a dezvăluit cum este legenda gimnasticii românești în spatele camerelor de filmat.

„Sunt foarte bine, sunt bucuroasă că se întâmplă asta. Avem și trăim niște emoții unice. Ne bucurăm că descoperim latura umană și, cum să zic, sufletul colegei noastre Nadia Comăneci. E așa frumos să zic: colegei noastre! E foarte frumos ce se întâmplă pentru noi și cred că și pentru români, care până acum probabil au văzut-o în interviuri, unde e serioasă… Aici îi vezi și latura de umor și de… Adică spune bancuri, reacționează foarte frumos la toată emoția, plânge, cântă, dansează cu noi… E tare drăguț ce se întâmplă și cred că noi, românii, merităm să o vedem și așa pe Nadia noastră”, a declarat Andra pentru Libertatea.

Andra nu și-a imaginat că va sta vreodată la masa juriului de la „Românii au talent” alături de Nadia Comăneci. Pentru artistă, este o mare onoare să fie jurată împreună cu legendara sportivă.

„Anul trecut stăteam la masă cu ceilalți jurați și discutam și în glumă zicea Bobo: «Hai să vezi că poate ne-o aduce pe Nadia Comăneci în semifinale»! Ca să vezi, ăsta a fost așa, parcă un gând trimis. În iulie, nu mai știu când, am cântat undeva în Oradea și oamenii de acolo vorbeau: „Măi, e Nadia Comăneci în hotel”. Și mi-am dorit mult să mă duc să fac o poză cu ea, să am o amintire frumoasă. Dar, văzând că e multă lume acolo, mi-a fost rușine! Am zis că plec, că poate am eu ocazia în viața asta… Și când m-au sunat de la PRO TV și mi-au zis: „O să vină Nadia Comăneci”! Am spus: „Wow”! Deci ce semne să mai fie? Și este extraordinar de drăguță. Evident că toți care știu și care îmi sunt aproape cumva, mi-au dat mesaje: „Cum e Nadia Comăneci? Spune tu, cum e?”. Și evident că am doar cuvintele reale pe care le și simt: că este un om extraordinar și este o plăcere să lucrez cu un asemenea om! Lăsând la o parte numele și mândria pe care ne-a făcut-o și ne-o face în continuare. Cel mai tare ambasador al României ea este! E foarte frumos așa. Și pentru „Românii au talent” parcă e cea mai indicată. E cea mai potrivită emisiune la care să vină.”

Cum se pregătește Nadia Comăneci pentru rolul de jurată la „Românii au talent”

Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!

Nadia Comăneci a împărtășit câteva gânduri legate de noul rol în care o vom vedea: cel de jurată la „Românii au talent.” Fostă gimnastă a dezvăluit că are emoții, însă este nerăbdătoare să descopere noi talente.

„Am puține emoții, sigur. Probabil sunt foarte mulți concurenți care fac lucruri extraordinare. Am văzut puțin pe social media că sunt foarte mulți copii care dansează. Deci, acolo voi fi puțin în zona mea, dar cred că va fi, din ce am văzut eu, un nucleu familial și fiecare are aportul lui la acest program de televiziune. Am avut oportunitatea să fiu jurat odată, în Anglia, la un show care s-a numit Tumblr. Oamenii se înscriau, copiii se înscriau să învețe să facă gimnastică. Și tot așa, a fost cu note, îți spui părerea, le spui ce crezi că este bine, dacă au talent, dacă mai au nevoie de muncă. Deci sunt puțin familiarizată cu acest rol și plus că am văzut formatul de mai multe ori. L-am văzut și în State, l-am văzut și aici”, a declarat Nadia Comăneci în exclusivitate pentru ELLE România.

Nadia Comăneci a dezvăluit și cum a reacționat familia ei în momentul în care a aflat că face face parte din juriul „Românii au talent.”

„S-au bucurat enorm pentru că urmăresc și ei emisiunea în State și știu despre ce este vorba. S-au bucurat enorm pentru mine și pentru experiența pe care o voi avea și așteaptă și ei să vadă.”

Nadia Comăneci și-a adus mama la filmările „Românii au talent”

Pentru Nadia Comăneci, participarea la „Românii au talent' reprezintă o experiență specială”, pe care a ales să o împărtășească și cu familia. Campioana olimpică a publicat pe Instagram fotografii realizate alături de mama sa, Ștefania Comăneci, în culisele audițiilor.

Mama fostei gimnaste a avut astfel ocazia să descopere îndeaproape atmosfera emisiunii, să urmărească desfășurarea filmărilor și să se bucure de experiența din platou. Din cele povestite de Nadia, aceasta a fost încântată de atmosfera concursului.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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