Anunțul făcut de Lidia Buble după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: „O iubire pe care cei din jur nu au înțeles-o”

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După ce a dezvăluit povestea emoționantă din spatele hitului „Maria, Maria”, Lidia Buble revine cu „Nu mă las”, o piesă care continuă firul narativ și îi oferă, de această dată, Mariei ocazia de a-și spune propria versiune a poveștii.

Lidia Buble a lansat piesa Nu mă las

Inspirată de o experiență personală reală și dureroasă, „Maria, Maria” a adus în prim-plan o poveste de iubire intensă, pusă la încercare de apariția unei a treia persoane: o altă femeie, o tentație care poate zdruncina chiar și cea mai puternică legătură. Prin această piesă, Lidia Buble a vorbit deschis despre suferință, trădare, orgoliu și alegerea dificilă dintre a lupta pentru iubire și a înțelege când este momentul să mergi mai departe.

Acum, prin „Nu mă las”, Maria are un răspuns. În ciuda tuturor lucrurilor prin care a trecut, ea refuză să renunțe la iubire. Noua piesă vorbește despre curajul de a continua să crezi în dragoste, puterea de a depăși dezamăgirile și disponibilitatea de a-ți deschide din nou sufletul, chiar și după ce ai fost rănit.

„Nu mă las” este o piesă în care cred că foarte mulți oameni se vor regăsi. A venit ca o continuare firească a piesei „Maria, Maria”, mai ales că publicul și-a dorit atât de mult ca povestea să meargă mai departe. Dar, pe măsură ce piesa a prins contur, mi-am dat seama că nu mai este doar povestea Mariei. Este și povestea mea, a voastră, a noastră, a tuturor. Cred că fiecare dintre noi a trăit, măcar o dată, o iubire pe care cei din jur nu au înțeles-o, o relație pentru care a fost judecat sau pus în situația de a-și justifica sentimentele. „Nu mă las” este despre curajul de a lupta pentru ceea ce simți, chiar și atunci când lumea îți spune că ar trebui să renunți. La filmările videoclipului a fost foarte fun, m-am simțit super bine și ne-am bucurat de tot procesul. Am încercat să transpunem în imagini cât mai autentic povestea din spatele piesei, cu toate emoțiile și intensitatea ei, dar și să păstrăm naturalețea care cred că face această poveste atât de specială”, spune Lidia Buble.

Prin acest nou capitol, Lidia Buble continuă să transforme emoțiile personale în povești în care publicul se poate regăsi. Muzica sa vorbește despre experiențe reale, vulnerabilitate și drumul pe care îl parcurgem pentru a ne regăsi după o dezamăgire în dragoste. „Nu mă las' transmite un mesaj pe care mulți îl vor recunoaște: oricât de complicată ar fi iubirea, există întotdeauna loc pentru speranță și pentru un nou început.

„Pentru mine, „Nu mă las” este un mesaj pentru toți cei care au iubit vreodată împotriva părerilor celorlalți și care, în ciuda tuturor judecăților, au ales să-și asculte inima”, adaugă artista.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-ar fi despărțit

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau au format un cuplu discret, însă au fost surprinși cu diverse ocazii de către paparazzi. Cu toate că pentru ei este importantă discreția, artista a făcut de mai multe ori declarații despre partenerul ei.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au fost mereu rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Conform cancan.ro, cei doi ar fi pus punct relației lor. Nu se știe cine anume dintre ei ar fi inițiat despărțirea, însă artista a oferit pentru publicație un comentariu scurt referitor la aceste speculații: „Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți.”

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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