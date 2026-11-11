Cele 3 zodii care obișnuiesc să se gândească obsesiv la un fost partener

Acestea sunt zodiile care își sabotează singure șansa se a fi fericite prin faptul că se tot gândesc la un fost partener.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 3 zodii care obișnuiesc să se gândească obsesiv la un fost partener

Câteva zodii nu se pot detașa foarte ușor de trecutul lor amoros și obișnuiesc să se mai gândească la un fost partener. Din păcate, aceste gânduri nu le dau pace și nu se pot bucura pe deplin de prezent.

1. Rac

Deseori, Racii au tendința de a trăi în trecutul lor amoros. Le este greu să accepte că acea persoană, cu care au împărțit experiențe frumoase, dar și provocări, nu mai face deloc parte din viața lor. E important să înceapă, ușor-ușor, să se detașeze de ceea ce au trăit cu un fost partener și să reînvețe să se bucure de prezent. Asta nu înseamnă că trebuie să uite complet de acea relație, ci să se obișnuiască cu ideea că nu le poate defini întreaga viață sentimentală.

2. Balanță

Atunci când se implică într-o relație, Balanțele o fac cu intenția de a construi o conexiune durabilă și autentică. Iar dacă nu se întâmplă asta, este firesc să se simtă încă bântuite de propriul trecut. Nu este sănătos să se agațe de amintirea unui om de care au fost îndrăgostite, dar care le-au tratat într-un mod nepotrivit. Dacă fac asta, riscă să își saboteze șansa de a fi din nou fericite lângă o persoană care să le iubească cu adevărat.

3. Pești

După o despărțire, Peștii traversează o perioadă intensă cu o adevărată furtună de sentimente în sufletul lor. Preferă să sufere în tăcere și să nu își arate în niciun fel dezamăgirea. Uneori, se lasă purtați de gândurile și amintirile cu un fost partener, moment în care își imaginează cum ar fi să reia legătura. E necesar să își aducă aminte că trebuie să trăiască prezentul și că nu se pot întoarce la un trecut care le-a adus suferință, lacrimi și neîmplinire.

Citește și:
Ce aspect al personalității lui te face să-l iubești, în funcție de zodie

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Horoscop anual 2027 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2027
Astrologie
Horoscop anual 2027 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2027
Cele 4 zodii care nu caută ajutor atunci când experimentează probleme în căsnicie
Astrologie
Cele 4 zodii care nu caută ajutor atunci când experimentează probleme în căsnicie
Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu
Astrologie
Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 noiembrie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 noiembrie 2026
Horoscop anual 2027 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2027
Astrologie
Horoscop anual 2027 Leu. Previziuni pentru zodia Leu, în 2027
Zodiile care vor străluci în luna noiembrie 2026
Astrologie
Zodiile care vor străluci în luna noiembrie 2026
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copil
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copil
Cum a început, de fapt, povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre începutul relației
Cum a început, de fapt, povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre începutul relației
Ce avere are Andrei Beleuț de la Mireasa! Ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă
Ce avere are Andrei Beleuț de la Mireasa! Ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă
De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite
De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Horoscop anual 2027 Rac. Previziuni pentru zodia Rac, în 2027
Horoscop anual 2027 Rac. Previziuni pentru zodia Rac, în 2027
Astrologie

Ești născută în zodia Rac? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2027, zodia Rac.

+ Mai multe
Zodiile de la care ar trebui să te aștepți să-și declare rapid dragostea față de partener
Zodiile de la care ar trebui să te aștepți să-și declare rapid dragostea față de partener
Astrologie

Aceste semne zodiacale se grăbesc să spună ceea ce simt.

+ Mai multe
Zodiile care abia așteaptă să se căsătorească
Zodiile care abia așteaptă să se căsătorească
Astrologie

Aceste semne zodiacale își doresc foarte mult să se căsătorească și n-ar trebui să te surprindă dacă vor face acest pas devreme.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC