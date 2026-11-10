Paris Hilton și-a îmbrăcat copiii în ținute Gucci de mii de euro, la petrecerea organizată de mama sa. Ce critici a atras recent

Paris Hilton a atras din nou atenția cu ținutele extravagante alese pentru copiii săi, Phoenix și London, la petrecerea de sărbători organizată de Kathy Hilton.

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  de  ELLE.ro
Paris Hilton și-a îmbrăcat copiii în ținute Gucci de mii de euro, la petrecerea organizată de mama sa. Ce critici a atras recent

Paris Hilton a făcut tot posibilul pentru ca petrecerea de sărbători în pijamale organizată de mama sa, Kathy Hilton, să fie una memorabilă, alegând pentru copiii ei ținute asortate Gucci, în valoare de 2.000 de euro.

Vedeta și femeia de afaceri, în vârstă de 45 de ani, a participat săptămâna trecută la evenimentul anual organizat de mama sa, iar în weekend a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la petrecere. Fiul său, Phoenix, în vârstă de trei ani, și fiica sa, London, tot de trei ani, au purtat pijamale roz asortate, decorate cu imprimeuri reprezentând căței. Petrecerea a avut loc în impresionanta reședință a lui Kathy Hilton din Bel-Air. Cei doi copii au purtat și jachete Gucci, al căror preț de vânzare este de 2.000 de euro.

London și-a completat ținuta cu o geantă roz, purtată pe umăr, și balerini strălucitori, în timp ce Phoenix a ales o pereche de pantofi maro din piele întoarsă. Paris a optat pentru un halat verde și roz, decorat cu imprimeuri reprezentând pahare de martini, pe care l-a accesorizat cu o fundă roșie supradimensionată și un colier negru spectaculos, purtat strâns în jurul gâtului.

„Am intrat în atmosfera sărbătorilor la petrecerea anuală în pijamale organizată de @KathyHilton. Îmi iubesc enorm familia minunată”, a scris vedeta în descrierea fotografiilor publicate pe Instagram.

Într-una dintre imagini, Paris apare alături de cei doi copii ai săi, iar într-o alta, aceștia pozează împreună cu sora vedetei, Nicky Hilton, și cu mama lor, Kathy.

Apariția vine la doar câteva zile după ce Paris Hilton a fost aspru criticată pe internet pentru costumele de Halloween alese pentru copiii săi. Săptămâna trecută, vedeta a publicat pe psociak media o serie de fotografii realizate în cadrul unei ședințe foto de familie, în care toți membrii purtau costume inspirate de Halloween.

Paris s-a costumat în Prințesa Belle din filmul Disney „Frumoasa și Bestia”, alegând o rochie galbenă spectaculoasă, decorată cu trandafiri roșii și sclipici. Rochia avea un corsaj mulat și o fustă amplă, cu mai multe straturi, iar vedeta și-a completat ținuta cu un accesoriu asortat pentru gât, mănuși și o perucă șatenă.

Soțul său, Carter Reum, s-a costumat în Bestie, purtând o ținută elegantă în nuanțe de albastru și galben, completată de o mască monstruoasă.

Însă costumele celor doi copii au fost cele care au atras cel mai mult atenția utilizatorilor de internet. Phoenix a fost costumat în Lumière, sfeșnicul din celebrul film de animație, în timp ce London a întruchipat-o pe Chip, ceșcuța de ceai. Unii utilizatori ai rețelelor sociale s-au arătat revoltați de faptul că Paris a ales să se costumeze în „personajul principal”, în timp ce copiii săi au primit roluri secundare. Aceștia au acuzat-o că a încercat să atragă toată atenția asupra sa, în detrimentul celor mici.

„Să furi atenția propriilor copii reprezintă un nivel extrem de narcisism”, a scris un utilizator al platformei X. „Când vor avea și copiii tăi ocazia să fie personajele principale?”, s-a întrebat altcineva. „Este trist! Nu mai ești tu personajul principal. Lasă-ți copiii să se bucure de copilărie”, a comentat o altă persoană. „Drăguț, dar copiii ar fi trebuit să fie vedetele aici”, se arată într-un alt comentariu.

Un al cincilea utilizator a scris: „Este ciudat să te costumezi tu în prințesă și să îți transformi copilul într-un simplu accesoriu, sincer”. „Este de-a dreptul dezgustător să îți folosești copiii drept accesorii de Halloween. Diabolic”, a comentat altcineva.

Au existat însă și persoane care i-au luat apărarea vedetei, descriind costumele drept „emblematice” și „adorabile”.

Ulterior, Paris Hilton le-a răspuns criticilor, explicând într-un comentariu publicat pe Instagram că nu a făcut altceva decât să își costumeze copiii în personajele pe care aceștia și le-au dorit.

„Frumoasa și Bestia este unul dintre filmele lor preferate. London a spus că vrea să se costumeze în Chip. A spus că este personajul ei preferat din film”, a explicat Paris Hilton.

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foto: Profimedia

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