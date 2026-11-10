Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A ales o carieră complet diferită de cea a mamei sale

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Julie, fiica Danei Săvuică, a ales să își construiască o carieră departe de lumina reflectoarelor, în ciuda faptului că mama sa și-ar fi dorit să o vadă pe scenă. Tânăra a urmat o direcție profesională diferită de cea a fostei prezentatoare TV, inspirându-se din parcursul bunicului său, care a fost ambasador. În prezent, Julie Stanciu lucrează în diplomație și se află într-o misiune oficială în Ungaria.

Dana Săvuică, despre cariera aleasă de fiica sa

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, moderat de Teo Trandafir, Dana Săvuică a vorbit despre decizia fiicei sale de a nu urma o carieră artistică. Vedeta a recunoscut că a fost surprinsă atunci când Julie i-a mărturisit că își dorește să devină diplomat, mai ales că îi remarcase talentul muzical și o încurajase să cânte.

„Știi că am venit cu Julie la tine și are o voce extraordinară, că am vrut să fie artistă, să cânte. Pentru mine a fost un șoc, pentru că fata mea a venit la mine și m-a zis că ea își dorește foarte mult să devină diplomat ca bunicul”, a povestit Dana Săvuică.

Deși a crescut într-o familie cunoscută publicului, Julie nu a fost atrasă de ideea de a deveni o persoană publică. În schimb, și-a concentrat atenția asupra studiilor și a oportunităților profesionale care i-ar fi permis să intre în domeniul relațiilor internaționale. Tânăra a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București și a avut ocazia să studieze și în străinătate. A beneficiat de o bursă în Anglia, unde a petrecut un an, însă experiența nu a convins-o să își continue pregătirea academică acolo.

Dana Săvuică a povestit că fiica sa a preferat să revină în România, considerând că sistemul universitar de aici îi oferea o pregătire mai potrivită așteptărilor sale.

„A făcut Facultatea de Științe Politice la Universitate, a primit bursă în Anglia, a stat un an de zile, a venit înapoi și a zis: „Boring. Vorbeam numai cu profesorul, studenții erau niște idioți. Noi facem mai multă carte și la un alt nivel în România. Eu stau aici. Și pe urmă ea și-a dat tot felul de examene”, a relatat fosta prezentatoare TV.

Unde lucrează în prezent fiica Danei Săvuică

Înainte de a ajunge în diplomație, Julie Stanciu a acumulat experiență profesională în mediul privat, lucrând pentru mai multe companii multinaționale. Ulterior, a ocupat temporar și un post în cadrul Ministerului Mediului. După susținerea examenelor necesare, tânăra a început să activeze în domeniul pe care și-l dorise încă din perioada studiilor.

În prezent, Julie ocupă funcția de secretar II la Ambasada României în Ungaria și se află într-o misiune diplomatică la Budapesta, cu o durată de patru ani. Dana Săvuică a explicat că își vizitează periodic fiica în capitala Ungariei și că s-a obișnuit cu distanța dintre ele. Totodată, vedeta a mărturisit că este pregătită și pentru o nouă etapă în viața personală, aceea de a deveni bunică.

„Și acum este diplomat și e în misiune diplomatică în Budapesta. Face naveta ca să zic așa. Trebuie să își ducă misiunea la bun sfârșit, sunt 4 ani de zile și pe urmă… Eu sunt pregătită (n.r. să devin bunică), e ok”, a mai spus aceasta în podcastul lui Teo Trandafir.

Dana Săvuică, despre relația cu fiica ei

Un loc aparte îl ocupă relația cu fiica ei, Julie, care s-a căsătorit recent. Dana Săvuică spune că a încercat întotdeauna să îi ofere libertatea de a-și construi singură drumul, fără să îi impună propriile așteptări sau planuri. În schimb, sprijinul, încrederea și valorile transmise în familie au rămas constante.

„Relația noastră este una de susținere, iubire necondiționată, încredere absolută și respect reciproc. Nu am împins ideile sau dorințele mele pentru viitorul ei. Ea și l-a clădit singură, cu sprijinul părinților și al bunicilor. Așa e în familia noastră. Fiecare are libertatea de a-și urmări visul, doar să acorde atenție și să nu compromită fundamentul valoric cu care a fost crescut.”, a spus Dana Săvuică pentru revista VIVA!

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Foto: Instagram

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