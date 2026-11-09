Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rolul principal, a câștigat Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Cottbus

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Marele Premiu al Festivalului Internațional de Film de la Cottbus a fost acordat aseară filmului românesc „Nu e locul tău aici”, scris și regizat de Florin Șerban.

Trofeul câștigat la Cottbus, unde se desfășoară una dintre cele mai importante competiții cinematografice din Europa centrală și de Est, completează palmaresul recent al filmului, care include Marele Premiu (Leopardul de Aur), Premiul Europa Cinemas Label, Premiul Juriului Tânăr și o Mențiune specială pentru interpretare, acordată debutantului Teodor Butănescu, obținute la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, și Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, acordat lui Adrian Văncică.

„Mă bucur mult că Nu e locul tău aici a convins și juriul de la Cottbus, după o vară în care s-a bucurat de foarte multă recunoaștere internațională. Ne pregătim de lansarea filmului în România, iar încă un succes de felul ăsta mă face să fiu și mai încrezător că filmul își va găsi un public al lui printre spectatorii de acasă”, a declarat Florin Șerban, regizorul filmului.

„Nu e locul tău aici” a fost inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards/ Premiile Academiei Europene de Film, care vor fi anunțate pe 14 noiembrie.

Povestea filmului, desfășurată pe fundalul unei anchete criminalistice, surprinde transformarea relației dintre un respectat medic chirurg (șeful unui spital de provincie) și fiul său adolescent despre care descoperă că s-a alăturat unui grup extremist și a fost părtaș la uciderea unei persoane.

„Nu e locul tău aici” va putea fi văzut în cinematografele din România, din 27 noiembrie, distribuit de Bad Unicorn.

Lista orașelor și a cinematografelor în care va rula filmul este disponibilă aici.

Actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu vor fi alături de regizorul Florin Șerban la proiecțiile speciale „Nu e locul tău aici” din Reșița (20 noiembrie), Timișoara (21 noiembrie), Cluj-Napoca (26 noiembrie), Craiova (28 noiembrie), Iași (29 noiembrie), precum și la întâlnirile cu publicul din București (27 noiembrie și 5 decembrie).

Din distribuția filmului „Nu e locul tău aici” mai fac parte actorii Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter, Emil Boroghină și alții.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan. Bogdan Ionescu s-a ocupat de scenografie, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache și Nikita Dembinski.



„Nu e locul tău aici” este un film produs de Florin Șerban, care semnează regia, scenariul și montajul. Minodora Șerban este producător executiv.

Produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird și Școala de Film, filmul este reprezentat internațional de Reason8 Films.

„Nu e locul tău aici” este un film de lungmetraj realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei din România.

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