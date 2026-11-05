Ai un partener perfecționist? Ce să îți reamintești ori de câte ori devine exigent sau critic cu tine

Uneori nu este deloc ușor traiul alături de un partener perfecționist, ca atare limitele sunt absolut necesare.

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  de  Cristescu Catalina
Ai un partener perfecționist? Ce să îți reamintești ori de câte ori devine exigent sau critic cu tine

Să fii într-o relație cu un perfecționist poate deveni obositor emoțional, mai ales atunci când standardele sale ridicate nu se limitează la propriile alegeri, ci ajung să dicteze și felul în care ar trebui să te comporți tu. Poate că partenerul tău are intenții bune, își dorește ca lucrurile să funcționeze cât mai bine și consideră că exigența este calea firească. Însă, în timp, observațiile repetate, critica, nemulțumirile îți pot afecta încrederea în sine și sentimentul de siguranță în relație. Să fii acceptată așa cum ești? E la ani lumină.

Perfecționismul lui nu e responsabilitatea ta

Anticipezi ce l-ar putea nemulțumi pe partener, îți adaptezi comportamentul pentru a evita observațiile atât de deranjante? Preiei responsabilitatea pentru disconfortul său și speri că, dacă ai fi mai atentă, mai organizată sau mai eficientă, criticile ar dispărea. Dar perfecționismul este o caracteristică a modului în care el se raportează la sine, la ceilalți și la lume. Nu este o problemă pe care trebuie să o rezolvi tu printr-o permanentă autocorectare. Poți să îi înțelegi nevoia de control sau dificultatea de a tolera greșelile fără să devii responsabilă pentru gestionarea lor.

Nu trebuie să te ridici permanent la standardele lui

Într-un cuplu, partenerii pot avea valori, preferințe, standarde și ritmuri diferite. Poate pentru el este important ca locuința să fie impecabilă, ca lucrurile să fie planificate în detaliu sau ca fiecare sarcină să fie îndeplinită într-un anumit fel. Dar asta nu înseamnă că standardele lui devin automat reguli pentru amândoi. Reamintește-ți că nu trebuie să funcționați identic pentru a avea o relație armonioasă. Diferențele nu reprezintă neapărat defecte care trebuie corectate. Uneori, ceea ce el numește lipsă de organizare poate fi, pentru tine, flexibilitate. Ceea ce el consideră o greșeală poate fi pur și simplu o altă modalitate de a face lucrurile.

Critica nu e sănătoasă

Dacă îți spune frecvent că nu faci suficient de bine, că ai fi putut proceda altfel sau că ai omis detalii importante, poți internaliza aceste mesaje. Nu mai percepi observațiile ca pe niște nemulțumiri punctuale, ci ajungi să te îndoiești de propriile competențe. Poți deveni hipervigilentă, preocupată să nu greșești și să nu îl dezamăgești. Mai mult, poți ajunge să-i cauți validarea și aprobarea, fără a mai avea încredere în propriile decizii. Valoarea ta nu se măsoară prin cât de mulțumit este partenerul de tine. Ai dreptul să greșești, să înveți, să ai propriul ritm și să nu excelezi în absolut toate domeniile vieții.

Ai dreptul la limite

Un partener perfecționist îți poate interpreta limitele drept o lipsă de implicare, dezinteres sau refuz de a evolua. De exemplu, atunci când îi spui că nu mai vrei să îți corecteze permanent alegerile, poate considera că ești defensivă și că nu suporți feedbackul. Dar a avea limite nu înseamnă că respingi orice observație. Înseamnă că îți dorești ca feedbackul să fie oferit cu respect și că nu accepți să fii tratată ca un proiect permanent de îmbunătățire. Adică ești deschisă să discutați despre lucrurile care vă nemulțumesc, însă nu fiecare conversație să se transforme într-o evaluare a comportamentului tău.

Relația nu e un examen

Într-o relație nu e plăcut să trăiești cu sentimentul că ești permanent evaluată. Nu trebuie să demonstrezi în fiecare zi că ești suficient de bună, atentă, organizată sau competentă pentru a merita aprecierea partenerului. Intimitatea presupune și vulnerabilitate, imperfecțiune, greșeli și acceptarea diferențelor. Oare cât spațiu există în relație pentru autenticitatea ta? Nu trebuie să renunți la tine pentru ca partenerul tău să fie mulțumit de felul în care funcționează lucrurile.

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Foto: PR

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