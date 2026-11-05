Cum s-a schimbat relația dintre Cabral și cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: „Trebuie să fie puse niște limite clare în ceea ce facem”

Într-un interviu acordat recent, Cabral a vorbit despre modul în care el și fosta lui soție, Andreea, au decis să se ocupe de cei doi copii pe care îi au împreună și programul stabilit pentru micuți.

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  . Actualizat 05.11.2026, 09:42,  de  Andreea Ilie
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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Cum s-a schimbat relația dintre Cabral și cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Într-un interviu acordat recent, Cabral a vorbit despre modul în care el și fosta lui soție, Andreea, au decis să se ocupe de cei doi copii pe care îi au împreună și programul stabilit pentru micuți.

„Da, noi ne-am împărțit programul copiilor și avem o săptămână eu, o săptămână Andreea. Cumva suntem o săptămână extrem de implicați în tot ce se întâmplă și cealaltă săptămână, mă rog, vorbesc de mine, mă duc la muncă. Și atunci tu mă vezi în săptămâna în care sunt cu copiii. Am probleme de-astea: cum îi fac părul copilului săptămâna asta? Și am ajuns să mă uit la tutoriale pe Youtube să încerc să înțeleg cum se fac codițele. Că de la Inoke mi-aduc aminte, numai că Inoke avea cu totul alt păr, era mult mai ușor. Dar la Namiko e foarte greu și atunci trebuie să fac asta. Pe Tiago îl tund eu, am învățat cum să-l tund. Am niște probleme de n-ai văzut așa ceva!”, a povestit el pentru VIVA!.

Prezentatorul a mai povestit că încearcă să nu le facă mereu pe plac copiilor, însă există, bineințeles, și momente de răsfăț.

„Eu sunt băiat crescut în anii ’80 în Berceni. Noi am învățat ce înseamnă ‘nu’. ‘Nu’ este foarte puternic. Și ‘nu’, din punctul meu de vedere, trebuie să existe, trebuie să fie puse niște limite clare în ceea ce facem cu copiii, iar ei să înțeleagă că pot face niște lucruri, iar alte lucruri încă nu sunt pentru ei, de exemplu. Adică nu ne uităm la desene mai mult de jumătate de oră pe zi. Nu mâncăm ciocolată după o anumită oră după-amiază sau seara. Nu facem anumite lucruri. Recunosc însă că îi răsfăț”, a mai zis el pentru sursa citată.

Andreea Ibacka, despre viața ei după divorțul de Cabral

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Andreea Ibacka a vorbit într-un interviu acordat recent despre modul în care viața și prioritățile sale s-au schimbat după anunțarea divorțului de Cabral. Actrița a mărturisit că se concentrează pe creșterea celor doi copii ai ei.

„A fost cea mai mare binecuvântaredin viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a declarat Andreea Ibacka, citată de Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că mai trece și prin momente dificile, însă este conștientă că nu poate avea numai zile fericite.

„Cred foarte tare în mesajul acesta: nu există nu se poate. Dar mai cred foarte tare că este natural să nu se poată azi. Pot să am zile grele și momente de slăbiciune când spun că nu pot azi și să fiu înțelegătoare cu mine, că o să vină și zile mai bune”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional. 

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă.

Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine.

Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc.

Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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