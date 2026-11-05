Ce echipă a fost eliminată din Asia Express 2026, chiar înainte de marea finală: „Toate poveștile frumoase au și ele un final” (VIDEO)

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express se vede în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Ce echipă a fost eliminată din Asia Express 2026, înainte de marea finală

În ediția difuzată pe data de 4 noiembrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Loredana Chivu & Ana-Maria Mocanu, Mirela Vaida & Oana Tomoiagă și Gabi Torje & Alin Alexuc. Valerie Lungu & Alex Gîlcă s-au calificat direct în marea finală după ce au obținut cel mai mare punctaj la probele organizate pe parcursul etapei.

Cursa pentru ultima șansă a început cu o succesiune de misiuni care i-au purtat pe concurenți prin locuri foarte diferite. Aceștia au ajuns într-un parc de distracții, au avut de cules și cultivat ceai și au intrat inclusiv în studiourile în care vânzătorii online își desfășoară activitatea. Transportul a rămas însă una dintre cele mai mari dificultăți ale zilei, lucru care a făcut diferențierea între cele trei echipe din cursă.

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea formată din Gabi Torje și Alin Alexuc.

„Ne doream de dimineață să fim acolo. Am ajuns în seara asta. Lasă că e bine”, a spus Gabi Torje.

Irina Fodor a anunțat ulterior care a fost echipa ce s-a calificat în finala Asia Express 2026.

„A treia echipă care intră în finala Asia Express sezonul 9, Drumul Mătăsii, este formată din Mirela și Oana”, anunță Irina Fodor.

Anunțul a însemnat că echipa care a părăsit Asia Express 2026 chiar înainte de marea finală a fost cea formată din Loredana Chivu & Ana-Maria Mocanu.

„Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru. Știam că echipele celelalte sunt înaintea noastră. Cu băieții, cu Torje și cu Alexuc, nu ne-am întâlnit toată ziua deloc, deci este clar că ei au avut un avans foarte mare înaintea noastră, iar cu fetele, pe Mirela și pe Oana, le-am văzut o singură dată, când eram la carusel, când noi am avut acea penalizare să ne dăm de trei ori. Ne-au lăsat cu mult în spate ele pe noi”, a declarat Loredana Chivu.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

Concurentul de la Asia Express 2026 care a dat de înțeles cine ar fi câștigat emisiunea

Sezonul 9 a adus la start un mix foarte interesant de vedete. Cheloo și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Maurice Munteanu și buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida și prietena ei, cântăreața de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica ei, Maya, precum și What’s Up și soția lui, Miky, au fost cei 18 curajoși care au pornit pe urmele negustorilor de altădată.

Înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, dar și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul dat de Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, fanii emisiunii fiind convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns Alin Alexuc Ciurariu.

Replica acestuia poate fi interpretată atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026, dar și că Mirela Retegan și Oana Tomoiagă ar putea fi echipa câștigătoare din emisiunea de la Antena 1.

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Foto: PR

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