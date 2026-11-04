Alina Eremia, incident neplăcut în vacanța la Paris. Ce i s-a întâmplat artistei

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Alina Eremia se confruntă cu o situație neplăcută în timpul călătoriei sale la Paris. Cântăreața a rămas fără bagaj după zbor, iar încercările de a-l recupera nu au avut, până acum, rezultatul dorit. Deși a primit informații potrivit cărora valiza ar fi ajuns în capitala Franței, reprezentanții aeroportului nu au reușit să o identifice. Artista a povestit întreaga situație pe Instagram și a cerut ajutorul companiei cu care a zburat.

Alina Eremia, situație neplăcută la Paris

Ceea ce ar fi trebuit să fie o călătorie lipsită de griji s-a transformat într-o experiență frustrantă pentru Alina Eremia. Aflată la Paris, artista a descoperit că bagajul său nu a ajuns la ea, fiind nevoită să încerce să afle unde se află valiza și cum o poate recupera. Cântăreața și-a informat urmăritorii de pe Instagram despre problema întâmpinată, iar ulterior a revenit cu noi detalii. Din păcate, informațiile primite nu au fost suficiente pentru ca situația să fie rezolvată.

Potrivit mesajului publicat de artistă, bagajul ar fi ajuns între timp la Paris, însă personalul aeroportului nu a reușit să îl localizeze.

„Update. Bagajul pare că ar fi ajuns în Paris, dar cei de la aeroport nu l-au identificat. @airfrance please deliver my luggage”, a scris Alina Eremia pe Instagram.

În ciuda incidentului neplăcut, Alina Eremia nu a lăsat problema bagajului să îi strice complet șederea la Paris. Artista pare să se bucure de timpul petrecut în capitala Franței și a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram mai multe fotografii surprinse în timpul călătoriei.

Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, au aniversat un an de căsătorie

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete.

Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună.

Cu ocazia aniversării a un an de la nuntă, Alina Eremia a dezvăluit mai multe imagini speciale realizate în ziua căsătoriei.

„1 an”, este textul simplu care însoțește fotografiile.

Alina Eremia, despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a vorbit despre regulile pe care ea și soțul ei le aplică în căsnicie.

„Să nu ne luăm prea mult în serios la un moment dat. Profesional suntem mega-promți, profi, ne place să fie un nivel foarte ridicat de tot ce înseamnă muncă și standarde, dar când vine vorba de timpul nostru liber și de timpul în doi, încercăm să ne detensionăm cât mai mult și să facem tot ce ne trece prin cap”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult.

„Soțul meu este foarte obișnuit cu mine și cu personalitatea mea, dar eu mereu am fost așa și cred că e unul din lucrurile care l-au determinat să mă iubească în cele din urmă. Îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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