Horia Brenciu, dezvăluiri despre începuturile carierei sale. Ce spune artistul despre televiziunea de altădată: „Nu știa nimic despre activitatea mea”

Horia Brenciu a vorbit despre începuturile sale în televiziune și despre decizia care i-a schimbat complet parcursul profesional.

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  de  ELLE.ro
Horia Brenciu
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Horia Brenciu a rememorat începuturile carierei sale și momentul în care a decis să lase în urmă Brașovul pentru a-și construi un viitor în televiziune. Artistul, care are o experiență de peste trei decenii în industria divertismentului, a povestit cum a ajuns să lucreze la TVR, dar și ce diferențe observă între atmosfera din televiziunea anilor 90 și cea din prezent.

Horia Brenciu, despre începutul carierei sale

Cunoscut pentru energia sa și pentru spectacolele pline de umor, Horia Brenciu a reușit să își construiască o carieră atât în muzică, cât și în televiziune. Dincolo de succesul profesional, artistul vorbește cu aceeași pasiune despre viața de familie, despre soția sa, Alice, și despre cei patru copii ai lor. Într-un interviu recent, cântărețul a făcut o incursiune în trecut și și-a amintit de perioada în care își împărțea timpul între studiile de canto clasic și concertele susținute alături de trupa sa.

Înainte să devină cunoscut publicului din întreaga țară, Horia Brenciu cânta într-o formație din Brașov, orașul său natal. La începutul anilor 90, trupa sa deschidea concertele formației Conexiuni, în timp ce el urma cursuri de canto clasic. Artista Constanța Câmpeanu, profesoara sa de atunci, nu știa că tânărul interpreta și muzică pop-rock, un stil diferit de cel pe care îl studia.

„La începutul anilor 90, la Brașov, bandul meu deschidea, la rectorat, fiecare concert al trupei Conexiuni. În paralel făceam canto clasic, iar profesoara mea de atunci, Constanța Câmpeanu, îmi spunea să nu cumva să schimb emisia vocală, cântând alte stiluri. Nu știa nimic despre activitatea mea pop-rock și de trilurile mele de Robert Plant. În general, toată povestea din vara lui 1993 e desprinsă dintr-un scenariu perfect, cu treceri de la cald la rece. Norocul pe care l-am avut, când am fost ales prezentator, în contrapartidă cu prieteniile pe care a trebuit să le părăsesc la poalele Tâmpei. Brașovul, cu toate minunățiile lui, pe care l-am lăsat în urmă, compensat de magnetismul noului loc la TVR… ar trebui să scriu o carte despre asta. Poate la 80 ani… (zâmbește)”, a spus el pentru revista Viva!

Ce spune Horia Brenciu despre televiziunea de astăzi

Artistul a recunoscut că, la începutul carierei, nu își imagina că va ajunge să exploreze atât de multe domenii. Era convins că meseria de prezentator reprezenta drumul pe care avea să îl urmeze întreaga viață, mai ales după succesul emisiunii Robingo. Ulterior, a descoperit și alte aspecte ale producției de televiziune, de la montaj până la realizarea emisiunilor în direct.

„La început, credeam că o să fiu toată viața prezentator și că în fiecare duminică voi intra în TV ca amfitrionul jocului Robingo. Credeam că asta e tot ce pot să fac mai bine în viață. Eram un copil fericit! Am descoperit după aceea montajul, emisiunile live, complicate, fascinante. Poate că atunci erau mai mulți oameni pasionați de munca lor. Eram, poate, mai conectați, mai empatici, mai apropiați. Vorbeam mult între noi. Povesteam în pauze, mâncam împreună, râdeam mult. Acum telefoanele ne țin de urât când luăm o pauză…”, a mai spus artistul.

Pe Instagram, artistul a povestit cum, în 1993, a pornit pentru prima dată pe drumul televiziunii, devenind prezentatorul unei emisiuni care avea să scrie istorie în România.

„În 1993, acum 32 de ani, începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brașov pentru necunoscutul București. Vă doresc un octombrie plin de amintiri frumoase!”, a scris Brenciu.

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Foto: Instagram

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