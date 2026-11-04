Kim Kardashian, criticată după ce a purtat un colier de milioane de dolari care i-a aparținut lui Elizabeth Taylor. Gestul care a stârnit controverse

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Kim Kardashian a stârnit o dezbatere în lumea modei după ce a avut ocazia să poarte una dintre cele mai prețioase bijuterii care i-au aparținut legendarei Elizabeth Taylor.

Vedeta în vârstă de 46 de ani a vizitat recent magazinul Bulgari din Roma, unde a probat spectaculosul colier cu smaralde și diamante al regretatei actrițe de la Hollywood. Bijuteria, evaluată la câteva milioane de dolari, i-a fost dăruită lui Taylor de fostul său soț, Richard Burton, și rămâne una dintre cele mai cunoscute piese din impresionanta sa colecție.

Momentul a fost organizat ca o surpriză pentru Kim Kardashian, angajații Bulgari scoțând cu mare grijă colierul istoric din arhivele casei de bijuterii. Accesoriul este atât de valoros, încât unul dintre angajați a purtat mănuși albe în timp ce îl manevra.

Kim Kardashian a publicat pe Instagram mai multe fotografii din timpul vizitei, mărturisindu-și entuziasmul de a purta o bijuterie care i-a aparținut unei femei pe care o admiră de foarte mulți ani.

Cu toate acestea, imaginile au stârnit rapid reacții împărțite pe rețelele sociale. Unii internauți nu au fost deloc impresionați de cea mai recentă apariție a vedetei, unul dintre ei comentând că Elizabeth Taylor s-ar răsuci în mormânt. Alții s-au întrebat dacă ar fi trebuit să i se permită lui Kardashian să poarte o piesă atât de importantă din istoria Hollywood-ului.

Discuțiile au readus în atenție și controversa provocată de apariția sa la Met Gala 2022, când a îmbrăcat celebra rochie acoperită cu cristale a lui Marilyn Monroe. La vremea respectivă, Kim Kardashian a negat acuzațiile potrivit cărora rochia istorică ar fi fost deteriorată în timpul evenimentului.

În ciuda criticilor, numeroși admiratori i-au luat apărarea, descriind colierul drept spectaculos și apreciind felul în care acesta i-a completat ținuta.

Legătura specială dintre Kim Kardashian și Elizabeth Taylor

Admirația lui Kim Kardashian pentru bijuteriile lui Elizabeth Taylor nu este deloc recentă. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre fascinația sa pentru celebra actriță și a dezvăluit că avea o legătură personală cu acest colier cu mult înainte de a avea ocazia să îl probeze.

În timpul vizitei la Bulgari, Kardashian a povestit că discutase anterior la telefon cu Elizabeth Taylor despre bijuterie și despre povestea din spatele acesteia. De asemenea, și-a amintit că a vizitat locuința actriței la scurt timp după moartea acesteia, în 2011. Atunci, a avut ocazia să admire extraordinara colecție de bijuterii, mobilierul și obiectele personale ale vedetei, înainte ca acestea să fie îndepărtate din locuință.

Admirația pentru Elizabeth Taylor a determinat-o pe Kardashian să se implice și în realizarea unui documentar în trei părți despre legenda Hollywood-ului, în calitate de producător executiv.

Mai mult, Kim Kardashian a intervievat-o pe Elizabeth Taylor pentru revista Harper’s Bazaar, devenind ultima persoană care i-a luat un interviu actriței înainte de moartea acesteia.

Între timp, Kim Kardashian continuă să urmărească un alt obiectiv important: acela de a deveni avocată. Într-o declarație acordată publicației People, la premiera din New York a celui de-al doilea sezon al serialului All’s Fair, vedeta a dezvăluit că încă intenționează să susțină din nou examenul de admitere în Baroul din California. Cu toate acestea, în prezent nu dispune de suficient timp pentru a se dedica pregătirii.

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foto: Getty Images

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