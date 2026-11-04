Theo Rose, șocată de comportamentul fiului ei. De la ce a început totul: „Ceva ce eu n-am pomenit în viața mea. Mi-a dat niște pumni…”

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, Theo Rose a dezvăluit un moment recent în care a fost șocată de criza de furie avută de băiețelul ei, povestind despre comportamentul micuțului și cele întâmplate.

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  de  Andreea Ilie
Theo Rose și fiul ei (3)
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Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret. 

Theo Rose, șocată de comportamentul fiului ei

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Ocazional, Theo Rose dezvăluie imagini cu fiul ei, Sasha, și le povestește celor care o urmăresc pe rețelele de socializare momente inedite de familie.

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, Theo Rose a dezvăluit un moment recent în care a fost șocată de criza de furie avută de băiețelul ei, povestind despre comportamentul micuțului și cele întâmplate.

Conform declarațiilor artistei, totul a început de la niște brioșe pe care le-a dus fratelui ei. La plecare, băiețelul artistei a întrebat-o unde sunt brioșele, iar Theo i-a reamintit că le duseseră unchiului.

„A început acolo o criză. Fraților! Oboseală, poate, nu știu cum e cu tantrum, am auzit că le zice. Deci ceva ce eu n-am pomenit în viața mea. Mi-a dat niște pumni la picioare în lift”, a povestit artista.

Deși Theo Rose a încercat să își calmeze băiețelul, lucrurile au escaldat.

„Când am văzut că mă trage și de păr, l-am luat de mână și am zis: ‘Băi, acum, în momentul ăsta mergem acasă'”, a relatat ea.

Artista s-a văzut nevoită să ceară ajutorul soțului ei și l-a rugat pe acesta să vină în întâmpinarea lor, mai ales că băiețelul se agățase de piciorul mamei sale, în timp ce a continuat să țipe.

Mai mult, Sasha a și mușcat-o de un deget pe mama lui, artista arătând în timpul podcastului semnul rămas.

„Cu toată puterea lui, n-am simțit așa durere nici când l-am născut. Îți spun sincer. L-am mușcat ușor de nas, ca să pot să-mi scot degetul din gura lui. Incredibil. Că nu mai puteam”, a explicat ea.

Artista și soțul ei au încercat să îi explice celui mic că acest tip de comportament nu trebuie să mai existe și i-a spus că, atunci când simte nevoia să-și descarce furia, poate să lovească o pernă, dar nu are voie să lovească oamenii din jur.

„Mami, uite, înțelegem că ești obosit, e mult și pentru tine. Ai început grădinița, te țin ăștia până la 3. Este greu, eu știu ce ți-or face acolo. Dar uite, niciodată, niciodată, mami, nu ne lovim între noi. Ok, poți să fii nervos, poți să spui că ești nervos. Mergem acasă, îți dau o pernă, îi dai niște pumni acolo la perna aia.”, i-a spus artista fiului ei.

Theo Rose, acuzată că ascunde chipul fiului ei de camerele de filmat

Theo Rose a postat recent un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului.

Theo Rose s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă. Scrisesem chiar în descriere că s-a lovit în mașină și apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a băgat în mine. Dar cred că există o diferență între a citi un text și a-l și înțelege.”, a scris Theo Rose pe rețelele sociale.

Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare.

„Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea. Pentru că el are libertatea să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște. Și, văzând unele dintre reacțiile de pe aici, bag de seamă că n-am ales chiar rău. Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a mai scris artista.

Theo Rose, despre criticile pe care le primește cu privire la aspectul ei fizic

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi critică adesea aspectul fizic.

Theo Rose a explicat adesea că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri, acesta fiind motivul pentru care nu trebuie să se confrunte cu kilograme în plus.

Mai mult, artista are o viață personală și profesională agitată, împărțindu-și timpul între concerte, întâlnirile cu fanii și momentele de calitate petrecute în compania soțului ei, Anghel Damian, și a băiețelului lor, Sasha.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre reproșurile pe care le primește adesea cu privire la aspectul ei fizic.

„Sunt mii de oameni care îmi spun: ‘Aoleu, fă ceva cu pieptul ăla, că nu ai deloc! Zici că ești băiat!’. Nu, nu zici că sunt băiat și nu mă simt deloc ca un băiat. Mă simt ca o femeie, cu adevărat. Soțul meu mă iubește așa cum sunt, dar și pentru că și mie îmi place de mine așa cum sunt”, a declarat Theo Rose, în cadrul unui interviu.

Cântăreața a mărturisit că a avut unele complexe în adolescență, însă acum a devenit mult mai încrezătoare în propria persoană și este mândră de felul în care arată.

„În legătură cu aspectele astea fizice, nu prea am avut complexe. Am avut și eu în liceu. Atunci, îmi puneam sutiene cu push-up, doar așa ca să se înțeleagă intenția. După care, am devenit foarte lejeră cu felul în care arăt”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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