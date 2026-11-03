Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rafinată împreună. Cum au fost surprinși la un eveniment

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Monica Bîrlădeanu și soțul ei, medicul Valeriu Gheorghiță, și-au făcut apariția împreună la un eveniment și au ieșit în evidență prin ținutele rafinate purtate.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, în ținute elegante

Recent, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au participat împreună la un eveniment monden. Cei doi au fost prezenți la aniversarea unui brand de modă pentru bărbați, care a împlinit 10 ani de existență. Actrița a ales să poarte o rochie mulată și asimetrică în zona decolteului, în timp ce medicul a ales un costum rafinat.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au sărbătorit doi ani de căsnicie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie 2024 și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au marcat doi ani de la căsătorie. Cu această ocazie, actrița a publicat în mediul online un o declarație de dragoste dedicată soțului ei, în care a vorbit despre relația lor și despre dorința de a rămâne împreună pentru tot restul vieții.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bîrlădeanu.

Monica Bîrlădeanu, confesiuni despre cei 13 ani în care a locuit în America

Monica Bîrlădeanu se numără printre cele mai apreciate actrițe de la noi, care a jucat în numeroase filme și seriale, printre care Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon, Faci sau Taci și Taximetriști. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor.

Într-un interviu, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre lunga perioadă pe care a petrecut-o în America. Ea a mărturisit că o leagă multe amintiri de orașul în care a locuit, mai exact Los Angeles.

„Am păstrat tot ce e bun – disciplina când vine vorba de programele de wellness, educația emoțională (pe care acolo aveam senzația că o are toată lumea), educația în sensul medicinei preventive, responsabilitatea socială. Dă-mi voie să clarific, însă, că nu mă refer la toată America, ci la Los Angeles, un oraș locuit de oameni veniți din întreaga lume, dar cumva uniți de niște rigori pe care nu le-am mai văzut în altă parte”, a povestit actrița pentru VIVA!

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit că s-a adaptat foarte ușor și nu a simțit niciodată că nu ar aparține acelui loc care i-a fost casă timp de 13 ani.

„Nu știu dacă natura mea perfect adaptabilă și ajustabilă la tot ce e nou, străin, sau pur și simplu, am nimerit într-un spațiu multicultural care îmbrățișează cu amândouă mâinile expații… Cert e faptul că atât cât am locuit acolo, n-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu. Așa cum nu simt asta nici acum, că locuiesc aici. Îmi dau seama că, pentru mine, ‘acasă nu e un loc, un oraș, o țară, ci o stare de confort și familiaritate, un spațiu de siguranță emoțională și libertate de a fi eu însămi. Toate acestea întregite de un sentiment de apartenență pe care eu l-am simțit și acolo și aici”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro