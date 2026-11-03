Cabiria Morgenstern, sinceră cu privire la greutățile întâmpinate ca mamă. Cum reacționează în fața criticilor: „Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea”

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În luna septembrie a anului 2025, Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiețel, pe care a ales să îl cheme Amos Ezra Iancu. Tatăl copilului ei este Adrian Ciobanu, actor de teatru și film.

Cabiria Morgenstern, despre provocările rolului de mamă

După ce a dezvăluit că a devenit mamă, Cabiria Morgenstern s-a confruntat cu numeroase comentarii jignitoare și păreri nesolicitate primite din partea persoanelor care nu o cunosc și care au criticat-o în necunoștință de cauză. Unele dintre aceste critici au vizat diferența de vârstă de 37 de ani dintre ea și tatăl fiului ei, actorul Adrian Ciobanu. Într-un interviu acordat recent, actrița a vorbit fără ocolișuri despre greutățile de care a avut parte după ce a născut și despre cum au afectat-o comentariile negative.

„E mai greu decât mi-aș dori să recunosc. Sinceră să fiu, constat că e atât de ușor să ne ascundem în spatele unui cont pe o rețea de socializare, încât ajungem să uităm că de cealaltă parte sunt tot… oameni. Și eu sunt un om, și pe mine mă doare. Și eu mi-aș dori să mă pot bucura de liniștea primilor ani de viață ai copilului meu, să mă concentrez asupra micilor descoperiri de zi cu zi și asupra dificultăților aferente lor. Și e greu. Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea, ostilitatea. M-ar răni venind de la oricine, dar faptul că vin de la străini mă lasă confuză… De ce mă condamnă niște oameni pe care nu îi cunosc? Eu trăiesc ceva foarte frumos și natural, cu ce îi deranjez pe ei?”, a spus Cabiria Morgenstern pentru cancan.ro.

Cabiria Morgenstern nu s-a ferit să abordeze un alt subiect important, și anume starea ei emoțională în calitate de proaspătă mamă și toată avalanșa de sentimente trăite după venirea pe lume a copilului ei.

„După naștere a fost greu. Cutremurător de greu. Mă bucur că mi-a fost adresată această întrebare, căci mi se pare că discuția despre starea mamelor post partum este foarte neglijată în România. Fie că vorbim despre o naștere naturală sau o cezariană, recuperarea este o etapă foarte dificilă și foarte lungă în viața unei mame. Nu consider că recuperarea este un proces finalizat nici măcar în acest moment. Am început să implementez abia de curând anumite schimbări care să mă ajute să mă apropii de forma de dinainte de sarcină, acceptând totuși faptul că eu nu voi mai avea niciodată corpul acela. Sunt niște praguri ce trebuie trecute pe rând, în primul rând din punct de vedere psihologic, așadar consider că sunt încă în proces de recuperare și că, din fericire, merge foarte bine.”

Cum i s-a schimbat viața Cabiriei Morgenstern de când e mamă

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, este de părere că acum are cu totul ale priorități de când a devenit mamă și tot ceea ce își dorește este să îi ofere fiului ei, Ezra, o educație echilibrată și armonioasă.

„Viața mea arată cu totul altfel decât înainte. Și adevărul este că mă așteptam să fie exact așa. Prioritățile mele sunt acum complet altele, rațiunea de a exista e acum centrată pe ceva foarte concret. Recunosc, simt că acum sunt mamă înainte de orice altceva. Tot ceea ce era important pentru mine contează în continuare – și îmi doresc să exprim acest lucru prin ceea ce fac și cum trăiesc. Însă centrul universului meu în acest moment este copilul și nu pot concepe viața altfel. Mi-am dorit mult acest lucru, pentru foarte multă vreme. Știam că este un scop principal pentru mine de când eram mică. S-a întâmplat ca sarcina să apară în prima relație serioasă a mea cu un bărbat, iar eu sunt foarte fericită că a fost și este așa. Chit că nu a fost planificat, este cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat.”

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Foto: Arhiva ELLE

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