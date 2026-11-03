2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase

New York-ul a devenit, pentru o seară, capitala modei americane. Cele mai importante nume din industria fashion, alături de actori, cântăreți, supermodele și personalități, s-au reunit la American Museum of Natural History, pentru cea de-a 45-a ediție a CFDA Fashion Awards.

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  de  Andreea Ilie
Zoë Kravitz, Hailey Bieber & Rosé
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Considerată una dintre cele mai importante ceremonii dedicate modei, gala 2026 CFDA Fashion Awardsa celebrat designerii, brandurile și oamenii care contribuie la evoluția industriei, dar a oferit și un spectacol vestimentar pe măsură.

O gală dedicată celor mai importante nume din modă

Evenimentul, prezentat de actrița Keke Palmer, a fost marcat de eleganță, ținute îndrăznețe, creații spectaculoase și câteva apariții cu adevărat memorabile. Printre invitații serii s-au numărat Hailey Bieber, Demi Moore, Pamela Anderson, Zoë Kravitz, Rosé, Lupita Nyongo, Elle Fanning, Adriana Lima, Emily Ratajkowski, Megan Thee Stallion, Donatella Versace, Matt Damon și Anna Wintour. Lista celor prezenți a inclus, de asemenea, nume precum Travis Scott, Suki Waterhouse, Lili Reinhart, Rose Byrne, Iman, Becky G, Gracie Abrams și Lila Moss.

Dincolo de aparițiile de pe covorul roșu, 2026 CFDA Fashion Awards rămâne o celebrare a talentului și a contribuțiilor aduse industriei. Printre câștigătorii acestei ediții s-au numărat Rachel Scott, desemnată American Womenswear Designer of the Year pentru brandul Diotima, și Ralph Lauren, care a primit distincția American Menswear Designer of the Year. Ana Khouri a fost desemnată American Accessory Designer of the Year, în timp ce Colleen Allen a câștigat premiul Google American Emerging Designer of the Year.

Unul dintre momentele importante ale serii a fost recunoașterea lui Anthony Vaccarello, directorul creativ al casei Saint Laurent, care a primit premiul International Designer of the Year. Distincția a venit într-un moment important al carierei sale, el părăsind casa Saint Laurent, după un deceniu în care a contribuit decisiv la definirea identității contemporane a celebrului brand francez.

Tory Burch a fost recompensată cu Positive Change Award, iar fotografilor Inez van Lamsweerde și Vinoodh Matadin le-a revenit Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award. Printre ceilalți laureați s-au numărat Peter Marino, distins cu Fashion Icon Award, Linda Fargo, care a primit Founder’s Award, Eva Chen, recompensată cu Media Award, și Gap Inc., câștigătoarea Innovation Award.

Auriu, strălucire și eleganță: vedetele care au impresionat

Unul dintre cele mai puternice momente vestimentare ale serii a fost apariția grupului de vedete care au ales creații Saint Laurent, într-o spectaculoasă interpretare a eleganței în nuanțe aurii. Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Rosé și Anja Rubik au atras toate privirile, fiecare demonstrând o altă fațetă a stilului sofisticat promovat de Anthony Vaccarello.

Zoë Kravitz a mizat pe o rochie aurie cu decupaje și textură spectaculoasă, o creație care a pus în evidență silueta și a păstrat estetica senzuală specifică Saint Laurent. Rosé a ales o combinație formată dintr-un top scurt și o fustă creion din brocart auriu, demonstrând că eleganța poate fi reinterpretată prin contraste și proporții moderne. Hailey Bieber a completat grupul aparițiilor de inspirație Saint Laurent, într-o ținută care a continuat tema strălucirii, în timp ce modelul Anja Rubik a impresionat printr-o interpretare sofisticată a stilului casei franceze.

O altă apariție care a atras atenția a fost cea a lui Keke Palmer. În calitate de gazdă a ceremoniei, actrița a ales o rochie vintage spectaculoasă, semnată Bob Mackie (care a murit în urmă cu o lună la vârsta de 87 de ani), purtată inițial de Raquel Welch în 1975, în cadrul emisiunii de varietăți a lui Cher. Alegerea a fost mai mult decât o declarație de stil: a reprezentat un omagiu adus designerului Bob Mackie și moștenirii sale în lumea modei. Rochia aurie, cu bretele subțiri și detalii strălucitoare, a demonstrat că piesele vintage pot avea un impact la fel de puternic ca cele mai noi creații de pe podium.

De la buline și denim la rochii spectaculoase

Printre cele mai reușite apariții s-a numărat și cea a actriței Rose Byrne, care a ales o rochie Carolina Herrera cu buline, din colecția primăvară-vară 2027. Silueta fără bretele și talia coborâtă au oferit ținutei un aer feminin, sofisticat și ușor retro. Becky G a ales, la rândul ei, o creație Carolina Herrera, într-o combinație de bleu-lavandă și negru, cu imprimeu cu buline, demonstrând că acest motiv clasic poate fi reinterpretat într-o manieră modernă și fresh.

Demi Moore a surprins printr-o alegere diferită de clasicele rochii de seară. Actrița a purtat o creație personalizată GapStudio, realizată de Zac Posen, alcătuită integral din denim. Ținuta a fost o demonstrație de creativitate și a oferit o nouă perspectivă asupra unuia dintre cele mai reprezentative materiale ale modei americane.

Lili Reinhart a strălucit într-o rochie Monse din colecția primăvară-vară 2027, cu un bust acoperit de paiete nude și detalii argintii texturate. Actrița și-a completat apariția cu un colier impresionant cu diamant, care a adăugat un plus de rafinament întregului ansamblu.

Pamela Anderson a mizat pe farmecul Hollywoodului clasic, într-o rochie neagră scurtă, cu detalii din blană, pantofi asortați și o poșetă cu buline. Inspirația Marilyn Monroe a fost evidentă, iar rezultatul a fost o apariție feminină, cu o notă retro și multă personalitate.

Stil personal și declarații de modă neașteptate

Nici Lupita Nyong’o nu a trecut neobservată. Actrița a ales o ținută GapStudio formată dintr-un top roșu scurt, o fustă lungă asortată și o jachetă din denim. Combinația a reprezentat o interpretare contemporană a stilului american, demonstrând că o apariție spectaculoasă nu trebuie să presupună neapărat o rochie de gală.

Emmy Rossum a preferat eleganța costumului bine croit, alegând o creație Kallmeyer în locul unei rochii tradiționale de seară, iar Alix Earle a adus o notă de culoare pe covorul roșu într-o rochie roșie Isaac Mizrahi. Shaboozey a demonstrat, la rândul său, că moda masculină poate fi relaxată și sofisticată în același timp, combinând un sacou Ralph Lauren cu jeanși și accesorii turcoaz.

Iman a rămas fidelă eleganței atemporale, într-o combinație alb-negru, cu o bluză decorată cu fundă și o fustă amplă, completată de un trenă din tul. Într-o seară în care strălucirea și extravaganța au avut un rol important, apariția sa a fost o lecție de rafinament clasic.

Ediția 2026 CFDA Fashion Awards a demonstrat încă o dată că moda este mult mai mult decât o succesiune de tendințe. Este un spațiu al creativității, al identității și al libertății de exprimare. De la rochii vintage cu povești impresionante și creații couture reinterpretate, până la denim, costume impecabil croite și ținute în nuanțe metalice, covorul roșu de la New York a oferit o imagine diversă și captivantă a stilului contemporan. Iar dacă premiile au celebrat excelența designerilor, aparițiile vedetelor au transformat seara într-un adevărat spectacol de modă.

Citește și:
Academy Museum Gala 2026: vedetele care au transformat covorul roșu într-un spectacol de modă

Foto: Getty

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