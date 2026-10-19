Academy Museum Gala 2026: vedetele care au transformat covorul roșu într-un spectacol de modă

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Organizat la Academy Museum of Motion Pictures, Academy Museum Gala 2026 a reunit unele dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood, într-o seară dedicată excelenței în cinematografie, celebrării artiștilor care au influențat industria filmului și susținerii proiectelor culturale ale muzeului. Printre momentele mult așteptate s-au numărat acordarea premiilor onorifice, aparițiile spectaculoase de pe covorul roșu și un recital special susținut de Taylor Swift.

Charlize Theron, John Carpenter și Colman Domingo, premiații serii la Academy Museum Gala 2026

Gala a fost coprezidată de Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg și Kate Capshaw, iar fondurile strânse în cadrul evenimentului vor contribui la susținerea expozițiilor, programelor educaționale și inițiativelor publice ale instituției. Potrivit relatărilor publicate după eveniment, suma colectată a depășit 14 milioane de dolari, confirmând importanța galei atât pentru lumea filmului, cât și pentru activitatea muzeului.

Gala a avut în centrul atenției trei personalități care au contribuit semnificativ la evoluția cinematografiei.

Charlize Theron a primit „Icon Award”, distincție care recunoaște impactul său asupra industriei filmului și contribuția sa artistică de-a lungul carierei. Actrița sud-africană, recompensată cu Oscar pentru rolul din „Monster”, continuă să fie una dintre figurile importante ale cinematografiei contemporane, remarcându-se prin diversitatea personajelor interpretate și prin implicarea sa în proiecte cu miză artistică.

Regizorul și compozitorul John Carpenter a fost recompensat cu „Luminary Award”, în semn de apreciere pentru influența sa asupra limbajului cinematografic și pentru contribuția decisivă la dezvoltarea filmului de gen. Creatorul unor titluri emblematice precum „Halloween”, „The Thing” și „Escape from New York” a demonstrat că filmele horror și science-fiction pot deveni repere culturale durabile.

Cel de-al treilea premiu important al serii, „Vantage Award”, i-a revenit actorului Colman Domingo, cunoscut pentru interpretările sale din „Rustin” și „Sing Sing”. Distincția evidențiază contribuția artiștilor care contestă perspectivele dominante și aduc în prim-plan povești și experiențe diverse.

Prezentarea premiilor a reunit, la rândul ei, nume importante ale cinematografiei. Robert Rodriguez i-a înmânat distincția lui John Carpenter, Sigourney Weaver a prezentat premiul acordat lui Charlize Theron, iar Tom Ford l-a onorat pe Colman Domingo.

O listă impresionantă de invitați

Covorul roșu de la Academy Museum Gala 2026 a adus împreună actori consacrați, vedete ale muzicii, modele și nume influente din industria modei. Printre invitații remarcați s-au numărat Jacob Elordi, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Ana de Armas, Demi Moore, Andrew Garfield, Hailey Bieber, Rosé, Sabrina Carpenter, Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver și Dakota Fanning.

Elle Fanning, Joey King, Teyana Taylor, Kerry Washington și Mikey Madison s-au numărat, de asemenea, printre vedetele prezente. Lista invitaților a reflectat diversitatea generațiilor și a domeniilor creative care se întâlnesc tot mai des la astfel de evenimente.

Prezența numeroaselor personalități a transformat gala într-o veritabilă demonstrație de stil, în care fiecare apariție a oferit o interpretare personală a eleganței de seară. De la rochii spectaculoase și materiale strălucitoare până la costume cu croieli impecabile și ținute cu accente îndrăznețe, moda a avut un rol esențial în atmosfera evenimentului.

Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul roșu

Printre aparițiile care au atras atenția criticilor de modă s-a numărat cea a actriței Naomi Ackie, care a purtat o rochie mov, fără bretele, semnată Balenciaga. Silueta amplă și volumul dramatic au transformat ținuta într-una dintre cele mai memorabile interpretări ale glamourului contemporan.

Mia Goth, care a intentat recent divorț de Shia LaBeouf, a optat pentru o rochie neagră cu paiete, semnată Dior, într-o apariție sofisticată, care a pus accentul pe simplitatea cromatică și pe efectul spectaculos al materialului. Într-o notă diferită, Sabrina Carpenter a ales o rochie Giorgio Armani cu spatele gol, o creație care a îmbinat senzualitatea cu eleganța specifică marilor evenimente de la Hollywood.

Taylor Swift a oferit una dintre cele mai romantice interpretări ale serii prin rochia Dior albastru-pal, în timp ce Chase Infiniti a ales o creație Louis Vuitton cu dungi alb-negru, cu un efect grafic puternic. Rosé și actorul Connor Storrie au mizat pe ținute negre Saint Laurent, demonstrând că minimalismul poate fi la fel de impresionant precum o rochie de gală spectaculoasă.

Taylor Swift, momentul muzical al serii

Una dintre marile atracții ale ediției din acest an a fost Taylor Swift, care s-a căsătorit recent, și care a oferit un recital special în fața unei audiențe formate din actori, regizori, muzicieni și personalități influente din industria divertismentului. Artista a fost introdusă pe scenă de Conan O’Brien, actor de voce în filmul „Toy Story 5”, și a interpretat mai multe dintre piesele sale cunoscute, printre care „Blank Space” și „Love Story”.

Unul dintre cele mai importante momente ale recitalului a fost prima interpretare live a piesei „The Fate of Ophelia”, de pe albumul „The Life of a Showgirl: The Encore”. Prezența artistei a adăugat o dimensiune pop unei seri consacrate cinematografiei și a transformat gala într-un eveniment urmărit cu interes și de publicul din afara Hollywood-ului.

Într-o industrie în care imaginea și povestea se completează reciproc, Academy Museum Gala 2026 a demonstrat că cinematografia, muzica și moda pot împărți aceeași scenă, transformând o seară dedicată artei filmului într-unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale sezonului.

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Foto: Getty, DIOR, Valentino, Tamara Ralph

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