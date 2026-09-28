VMA 2026: ținutele pe care merită să le vezi, câștigătorii și cele mai importante momente

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Duminică seara, numele mari ale muzicii s-au reunit la Los Angeles pentru VMA 2026, celebrarea muzicii inițiată cu mulți ani în urmă de MTV care continuă și astăzi, deși felul în care ascultăm muzică s-a schimbat semnificativ. Trofeele au mers, în general, către artiștii care se așteptau oricum să câștige.

Câștigătorii VMA 2026

Madonna a condus în topul nominalizărilor cu 13, urmată de Taylor Swift cu 11. Printre alți nominalizați de top se mai aflau Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars, PinkPantheress și Zara Larsson.

Swift a primit premiul Artist Director Honors la ceremonia din acest an, fiind prima dată când se acordă acest trofeu, în timp ce Nirvana a fost onorată cu cea mai înaltă distincție a serii – Video Vanguard Award.

Video of the Year: Taylor Swift — „The Fate of Ophelia”

Artist of the Year: Madonna

Song of the Year: BTS — „Swim”

Best New Artist: Sienna Spiro

Best Collaboration: Madonna & Sabrina Carpenter — „Bring Your Love”

Best Pop: LISA (feat. Kentaro Sakaguchi) — „Dream”

Best Hip-Hop: Cardi B (feat. Kehlani) — „Safe”

Best R&B: Bruno Mars — „I Just Might”

Best Alternative: Olivia Rodrigo — „the cure”

Best Dance: Madonna — „Confessions II – The Film”

Best Latin: Bad Bunny — „NUEVAYoL”

Best K-Pop: BTS — „SWIM”

Best Country: Ella Langley — „Choosin’ Texas”

Best Direction: Taylor Swift — „Opalite”

Best Art Direction: PinkPantheress & Zara Larsson — „Stateside”

Best Cinematography: Madonna — „Confessions II – The Film”

Best Editing: Sabrina Carpenter — „House Tour”

Best Choreography: Madonna — „Confessions II – The Film”

Best Visual Effects: Ariana Grande — „hate that i made you love me”

Social Category: Best Album: Madonna — „Confessions II” — Warner Records

Social Category: Best Group: BTS

Social Category: Best Long Form Video: Madonna — „Confessions II – The Film”

Social Category: Song of Summer: Ariana Grande — „hate that i made you love me”

Momentele care au atras atenția la VMA 2026

Evenimentul, prezentat de Snoop Dogg, a fost dominat de reprezentații electrizante susținute de Madonna, Sabrina Carpenter, Shaboozey, Gunna, Charli xcx, Sombr, LISA, Raye.

MTV VMA 2026 a început cu o întârziere neașteptată de 20 de minute, deoarece evenimentul programat înainte, meciul de fotbal american Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys NFL a durat mai mult decât era preconizat.

Odată ce spectacolul a început în sfârșit, Madonna a dat startul în forță, marcând prima sa apariție live la VMA în ultimii 23 de ani.

Legenda muzicii a adus pe scenă colaboratori de top, printre care Sabrina Carpenter, alături de care a interpretat piesa „Bring Your Love”, precum și Charli XCX, pentru piesa lor „Danceteria Afterhours”. De asemenea, artista a avut și invitați-surpriză, precum prietena sa de-o viață, Debi Mazar, dar și actrița Julia Garner — care ar fi trebuit să o interpreteze pe Madonna în filmul biografic despre viața ei, proiect anulat între timp — pentru un medley extrem de spectaculos.

Madonna a făcut ceea ce știe cel mai bine — a depășit limitele — cu dansatori ale căror costume aveau lasere care ieșeau din zona intimă și cu mișcări lascive, pe o scenă elaborată, concepută să semene cu cabinele unei toalete publice.

Snoop Dog s-a descurcat bine, dar a fost un prezentator lipsit de sare și piper. Glumele sale pregătite dinainte, presărate pe parcursul show-ului, nu au stârnit mai mult decât câteva chicoteli, iar monologul său de deschidere nu a avut deloc priză la public — deși a reușit să-i servească Madonnei o replică savuroasă după prestația ei provocatoare.

„Madonna tocmai a făcut senzație, asta înseamnă să fii o legendă”, a spus el, în timp ce publicul a izbucnit în urale, înainte să adauge în glumă: „Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu mai e virgină.”

Kacey Musgraves i-a adus un omagiu emoționat regretatei Dolly Parton, care a murit la vârsta de 80 de ani, interpretând o versiune a piesei „I Will Always Love You”.

Nirvana a primit duminică cea mai râvnită distincție acordată de MTV — Video Vanguard Award — devenind prima trupă care primește această onoare de la Duran Duran, în 2003. Însă fanii Nirvana au rămas cu senzația că ar fi vrut mai mult, după ce membrii Dave Grohl, Krist Novoselic și Pat Smear au urcat pe scenă pentru a primi premiul. După o introducere făcută de Chuck D, cei trei membri rămași ai trupei i-au adus un omagiu regretatului lor solist, Kurt Cobain, însă momentul nu a fost unul care să rămână în mod deosebit în memoria publicului.

Madonna a câștigat duminică mai multe statuete Moon Man, inclusiv premiul pentru Best Collaboration (alături de Carpenter), Artist of the Year și Best Dance. Însă discursurile sale de acceptare, dezordonate, s-au întins inconfortabil de mult și au inclus detalii inutile care, pe alocuri, au lăsat publicul nedumerit.

„În primul rând, aș vrea să le mulțumesc degetelor mele, pentru că mă pot baza întotdeauna pe ele”, a spus artista în timp ce primea premiul Artist of the Year.

Ulterior, a câștigat și premiul pentru Best Dance și a recunoscut că uitase pentru ce categorie era distincția.

Taylor Swift a dezvăluit în premieră videoclipul piesei „Patient Zero” după ce a primit premiul Artist Director Honors, care i-a fost prezentat de Dakota Johnson, care apare și în clip alături de Colin Farrell.

Sombr, Raye, Teddy Swims și Adam Lambert au fost aleși să-i aducă un omagiu la VMA 2026 legendarului cântăreț britanic George Michael, care a murit în 2016. Avea 53 de ani. Momentul omagial a fost deschis de Sombr, care a interpretat piesele clasice ale lui Michael, „Faith” și „Father Figure”, însă i-a lipsit complet energia. Ulterior, Lambert a încercat să readucă viața pe scenă cu versiunea sa plină de energie a piesei „Freedom! ’90”, însă omagiul a fost, fără îndoială, insuficient, având în vedere moștenirea iconică lăsată de Michael.

Swift i-a dedicat lui Parton premiul Video of the Year, câștigat pentru „The Fate of Ophelia”, numind-o pe Parton „suprema showgirl”.

„Gestionează totul cu atâta grație, bucurie, dragoste și recunoștință pentru faptul că a avut șansa să facă asta”, a spus ea. „Cu toții am fost foarte, foarte norocoși să împărțim această planetă cu Dolly Parton pentru o vreme”.

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Foto: Getty, capturi de ecran YouTube

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