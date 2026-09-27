Te deranjează că partenerul tău nu este deloc o persoană sociabilă? Motive care te vor împiedica să îl judeci și-ți vor domoli furia

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Nu e o persoană sociabilă și ai observat asta încă de la început? Sau acest aspect ți-a atras atenția după ce fluturii îndrăgostirii s-au mai domolit? Strict în relație cu tine totul este ok. Aveți o interacțiune foarte bună, faceți o mulțime de lucruri împreună și ți-a dovedit de nenumărate ori că te poți baza pe el. Însă când vine vorba despre ieșirile în oraș și felul în care el se poartă cu alți oameni lucrurile se schimbă radical. Ți-ai spus că e ursuz, neprietenos, dar în spatele acestei judecăți de valoare poate sta multă suferință din partea lui și anxietăți la care poate că nu te-ai fi așteptat.

Nu vrea să te dezamăgească

Sunt prietenii tăi buni, familia ta. Comportamentul său rezervat are legătură cu faptul că nu dorește să greșească cumva, astfel încât relația voastră să fie afectată. Adică protejează atât de mult cuplul încât îl sabotează.

A fost hărțuit

În copilărie sau în adolescență a fost victima unor colegi de școală sau vecini. Bullying-ul nu a fost inventat acum, ci a existat și atunci când el era mic, iar din păcate l-a experimentat din plin. Ca atare orice mediu nou îl face să fie extrem de precaut și este foarte vigilent la modul în care se comportă ceilalți cu el. Nu e sociabil deoarece este în gardă să nu fie din nou rănit.

Este introvert

Există mai multe tipuri de temperamente, iar al lui nu îl face vedeta petrecerilor sau un căutător avid de socializare. Se simte bine în medii foarte restrânse și e confortabil în interiorul căminului vostru. Puteți agrea să ieși tu mai mult singură cu prietenii tăi, dacă e ok pentru amândoi, sau să facă un efort să te însoțească și să negociați contextele și durata lor.

Mare atenție la sănătatea lui mintală

Persoanele care suferă de depresie sau de anxietate nu vor dori socializare intensă. Sunt retrase, foarte triste, fără simțul plăcerii pentru orice activitate ce înainte aducea bucurie, sau simt o încordare teribilă datorită îngrijorărilor disfuncționale.

Are anxietate socială

Aceasta este o formă specifică de anxietate în care persoana în cauză se îngrijorează excesiv legat de ceea ce cred oamenii despre ea. Apar distorsiuni cognitive de tipul ghicirea gândurilor, în care partenerul tău crede cu tărie că cineva îl judecă și îl consideră prost, needucat sau ce altceva mai vede în mintea celuilalt. Iar evitarea expunerii și testării realității nu face altceva decât să îi întrețină anxietatea socială.

Evaluează ceea ce câștigă

Sună destul de pragmatic, dar asta funcționează în motivație. Dacă sunt în stare, capabil să fac lucrul x și ce anume îmi iese. Iar ceea ce îi iese partenerului tău din respectiva interacțiunii sociale poate foarte bine să nu fie destul de motivant pentru el.

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Foto: PR

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