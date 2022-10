Theo Rose, dezvăluiri despre stările de anxietate cu care se confruntă: „M-a luat o panică”

Theo Rose este una dintre cele mai populare artiste la ora actuală. Vedeta este cunoscută pentru faptul că este deschisă cu publicul ei și spune mereu lucrurilor pe nume. Chiar și când nu are cele mai bune zile, cântăreața vorbește sincer despre stările sale de anxietate și nu se sfiește să își împărtășească problemele.

În ultima perioadă, Theo Rose a dezvăluit că nu are o stare emoțională tocmai bună și nu mai simte că se poate bucura de ceea ce se întâmplă în viața ei la același nivel cum o făcea înainte. Totodată, jurata de la „Vocea României” a precizat că se simte foarte obosită și stresată în ultimele săptămâni.

Fiind foarte multe proiecte în desfășurare, Theo Rose a precizat că oboseala se resimte, iar stresul este și mai mare. Din acest motiv, vedeta a recunoscut că se confruntă cu anxietatea, însă face tot posibilul pentru a trece peste momentele dificile.

„Am fost să-mi schimb unghiile. Filmez o campanie și nu mergea cu unghiile alea. Nu vreți să știți câți nervi am avut. Voiam să vă zic că am așa niște stări de anxietate, au reapărut acum, în ultima vreme. Nu prea mai vreau să fac chestii, nu prea mă mai bucură lucruri. E ciudat așa cum mă simt. Dar nu e constantă starea. Acum o controlez mai bine, nu mai e așa rău. Mă gândeam așa, dacă oi fi într-un burnout. Ceea ce e probabil după ultimele 6 luni. Ce fac? M-a luat o panică. Și după aceea m-am gândit: „De câte ori o fi fost mama în burnout și nici n-a știut cu 3 copii, serviciu și animale acasă, în curte? De câte ori o fi fost și ea n-a știut și uite că zice că n-a avut dacă n-a știut. Așa că prefer să zic: „Nu am nimic”, a povestit Theo Rose pe de Instagram.