Dolly Parton a murit la 80 de ani. Povestea unei legende care a transformat muzica country într-un fenomen mondial

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Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Moartea artistei a fost anunțată marți, 25 august 2026, de familie, prin intermediul unui mesaj video publicat pe contul său oficial de X.

Nepotul său, Bryan Seaver, a confirmat vestea, după aproape șapte decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și în numeroase proiecte caritabile.

Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat revistei PEOPLE, Parton recunoștea că trecea prin „momente grele” din punct de vedere medical, după ce în ultimul an și jumătate sănătatea sa îi dăduse mai multe motive de îngrijorare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții.

Problemele de sănătate din ultimii ani

Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista își amânase și, ulterior, își anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare.

În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. A lipsit inclusiv de la deschiderea unei noi atracții la Dollywood, medicii recomandându-i să nu călătorească. În schimb, a transmis un mesaj video pentru fani. Cu doar câteva zile înainte de moarte, ea continua să vorbească despre proiectele pe care voia să le ducă la capăt, inclusiv un muzeu dedicat vieții sale, un hotel în Nashville și proiecte muzicale bazate pe tehnologia avatarurilor.

Moartea soțului său, Carl Dean, în martie 2025, a avut, de asemenea, un impact puternic asupra ei. Cei doi fuseseră căsătoriți aproape 60 de ani. Parton a mărturisit că, în perioada în care a avut grijă de soțul ei, și-a neglijat propria sănătate, iar problemele au devenit mai evidente după pierderea acestuia.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, însă, Dolly Parton continua să vorbească despre viitor. La gala ACM Honors din 19 august, unde a primit Poet’s Award pentru contribuția sa extraordinară la muzica country, artista a participat virtual și a vorbit despre rolul pe care l-a avut scrisul în viața sa.

Copilăria într-o familie săracă și începutul unei cariere extraordinare

Dolly Rebecca Parton s-a născut pe 19 ianuarie 1946, în Tennessee, fiind al patrulea dintre cei 12 copii ai familiei Parton. A crescut în condiții modeste, într-o zonă rurală din Munții Great Smoky Mountains, într-o familie în care muzica ocupa un loc important. Mama sa cânta și i-a transmis dragostea pentru muzica religioasă și pentru baladele tradiționale.

Talentul ei a devenit evident încă din copilărie. Parton a început să cânte în public de la o vârstă foarte fragedă, iar la numai 10 ani apărea deja la posturi locale de radio și televiziune. La 13 ani a avut prima apariție la celebrul Grand Ole Opry. După absolvirea liceului, în 1964, s-a mutat la Nashville pentru a-și construi o carieră în industria muzicală.

Succesul nu a venit însă peste noapte. În primii ani, Parton s-a remarcat mai ales ca textieră. A scris cântece pentru alți artiști și și-a demonstrat rapid talentul de compozitoare. În 1967 a lansat albumul de debut, Hello, I’m Dolly, moment care a marcat începutul unei cariere de aproximativ șase decenii.

Un rol important în ascensiunea sa l-a avut colaborarea cu Porter Wagoner. Aparițiile în emisiunea acestuia au făcut-o cunoscută în întreaga Americă, iar ulterior Parton și-a construit cu succes o carieră solo. În anii ’70 au venit cântecele care aveau să-i definească pentru totdeauna numele: Jolene, Coat of Many Colors și I Will Always Love You.

„Jolene”, „I Will Always Love You” și cucerirea Hollywood-ului

Dolly Parton nu a fost doar o cântăreață, ci una dintre cele mai prolifice compozitoare ale generației sale. A scris aproximativ 3.000 de cântece și a înregistrat sute dintre ele. I Will Always Love You, scris inițial în 1973, avea să devină unul dintre cele mai cunoscute cântece din lume, mai ales după ce Whitney Houston a înregistrat celebra versiune pentru filmul The Bodyguard.

În paralel cu succesul muzical, Parton și-a construit o carieră solidă în cinematografie. A avut un rol important în comedia 9 to 5, pentru care a interpretat și celebrul cântec cu același nume, și a jucat în filme precum Steel Magnolias. A devenit astfel o vedetă care depășea granițele muzicii country și era recunoscută de publicul din întreaga lume.

Personalitatea sa extravagantă, vocea distinctă, umorul și stilul vestimentar spectaculos au devenit parte din imaginea Dolly Parton. Dincolo de aparența strălucitoare, însă, artista a insistat întotdeauna asupra legăturii cu originile sale și asupra valorilor învățate în copilărie.

Dollywood și una dintre cele mai importante moșteniri caritabile

Dolly Parton și-a transformat succesul artistic într-un adevărat imperiu. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este Dollywood, parcul tematic din Tennessee care a devenit o importantă destinație turistică și o parte esențială a identității sale publice.

La fel de importantă este activitatea sa filantropică. Prin Dollywood Foundation și programul Imagination Library, Parton a contribuit la distribuirea gratuită a peste 150 de milioane de cărți pentru copii din întreaga lume. A susținut, de asemenea, proiecte pentru educație, burse, ajutor în caz de dezastre și cercetare medicală.

În timpul pandemiei de COVID-19, Parton a donat un milion de dolari către Vanderbilt University, bani care au contribuit la cercetarea vaccinului Moderna. Gestul a consolidat imaginea unei artiste care și-a folosit succesul și averea pentru a sprijini cauze în care credea.

De-a lungul carierei, Dolly Parton a primit 11 premii Grammy și numeroase alte distincții. În 2022, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, după ce ani la rând fusese considerată una dintre cele mai importante figuri ale muzicii americane.

Dolly Parton pleacă astfel după o viață în care a reușit să transforme povestea unei fete crescute într-o familie numeroasă și săracă din Tennessee într-una dintre cele mai spectaculoase povești de succes din cultura americană. A fost cântăreață, compozitoare, actriță, producătoare, antreprenoare și filantroapă, dar, mai presus de toate, a rămas o artistă capabilă să spună povești simple despre iubire, pierdere, familie, speranță și ambiție.

Moștenirea sa nu se măsoară doar în milioane de albume vândute, premii sau cântece devenite clasice. Se află în generațiile de artiști pe care le-a inspirat, în copiii care au primit cărți prin programele sale și în publicul care a găsit, timp de aproape șapte decenii, emoție și bucurie în muzica ei. Dolly Parton a transformat „country” într-un limbaj universal și a devenit, dincolo de scenă, una dintre cele mai recognoscibile și iubite personalități ale Americii.

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Foto: Getty

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