Ce părere au, de fapt, vecinii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle despre plecarea lor din Montecito: "Orașul este..."

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Prințul Harry și Meghan Markle se pregătesc să petreacă din nou o perioadă îndelungată în Marea Britanie, la șase ani după ce au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au stabilit în California. Iar vestea pare să fi fost bine primită de cel puțin o parte dintre vecinii lor din Montecito. Page Six a discutat cu mai mulți localnici, care susțin că prezența Ducilor de Sussex a atras o atenție neobișnuită asupra comunității.

„Când am auzit prima dată că Prințul Harry și Meghan se mută în Montecito, au existat cu siguranță unele îngrijorări”, a declarat în exclusivitate un localnic pentru Page Six.

„Existau deja atât de multe articole negative și atât de multă atenție în jurul lor și al familiei regale, încât cred că oamenii se temeau de tipul de expunere pe care l-ar putea aduce într-o comunitate atât de liniștită”.

Aceeași sursă a declarat pentru Page Six că este „mai mult decât încântată” de vestea revenirii celor doi în Marea Britanie.

„Montecito este un loc foarte privat și liniștit și cred că mulți oameni de aici vor fi fericiți ca lucrurile să redevină puțin mai calme”, a continuat localnicul.

Sursa a ținut însă să precizeze că vorbește doar în nume propriu și al altor rezidenți cu care a discutat, nu în numele întregii comunități din Montecito.

Deși zona găzduiește numeroase alte celebrități, printre care Oprah Winfrey și Rob Lowe, localnicul susține că Harry și Meghan au atras un nivel neobișnuit de atenție din partea presei asupra comunității, cunoscută în mod obișnuit pentru discreție. Un alt vecin contactat de Page Six a avut o reacție și mai categorică la vestea plecării celor doi: „Bine că am scăpat de ei!”.

Potrivit acestuia, mai mulți localnici ar fi „fericiți” că Ducii de Sussex vor pleca. Sursa a susținut că aceștia ar fi cerut „mereu favoruri extravagante” prietenilor și cunoștințelor „datorită titlurilor lor”, fără „să ofere vreodată ceva în schimb” acestora sau „comunității din Montecito”.

„Orașul este epuizat de ei, de sentimentul lor că li se cuvine totul și de dramele care nu se mai termină”, a adăugat sursa.

Aceasta a mai susținut pentru Page Six că unii localnici au ajuns să îi numească ironic pe cei doi „Grift and Griftess of Sussex”, o poreclă inspirată de titlurile lor de Duce și Ducesă de Sussex. Potrivit publicației, chiar și unii dintre prietenii lor din Marea Britanie ar fi glumit pe seama mutării, trimițând mesaje precum: „Vă rugăm să-i păstrați! Noi nu-i vrem!”.

Aceeași sursă a afirmat că, în urmă cu câțiva ani, Meghan le-ar fi spus unor persoane „că s-ar întoarce în Marea Britanie doar târâtă cu forța”.

Prințul Harry și Meghan Markle se întorc în Marea Britanie

Page Six a confirmat săptămâna trecută că Prințul Harry și Meghan Markle se vor muta în Marea Britanie la sfârșitul lunii, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani. Familia intenționează să rămână acolo pentru o „perioadă mai lungă”, fără ca revenirea să fie, cel puțin deocamdată, una permanentă.

Surse au declarat pentru Page Six că Harry și Meghan intenționează să păstreze proprietatea din Montecito, evaluată la 14,5 milioane de dolari, chiar dacă vor petrece considerabil mai mult timp în Marea Britanie. O altă sursă din piața imobiliară de lux din Santa Barbara a declarat însă pentru The Post că „au existat zvonuri” potrivit cărora cuplul ar putea vinde proprietatea, adăugând că „fiecare agent imobiliar își dorește acea proprietate în portofoliu”.

Harry și Meghan locuiesc în Montecito din 2020, când s-au stabilit în California după ce au renunțat la rolurile de membri „seniori” ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite. Cei doi au cumpărat în același an proprietatea în care i-au crescut pe Archie și Lilibet.

Regele Charles, unul dintre principalele motive ale revenirii

Potrivit Page Six, Regele Charles al III-lea ar fi unul dintre principalele motive pentru care familia a decis să petreacă din nou mai mult timp în Marea Britanie.

„Știu că Charles este un motiv important pentru întoarcerea lor”, a declarat o sursă din apropierea familiei regale pentru Page Six.

Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au reîntâlnit cu Regele Charles la Highgrove House în luna iulie. Monarhul nu își mai văzuse nepoții de patru ani. Regele Charles, care a fost diagnosticat cu cancer, ar fi încântat de perspectiva de a-i avea mai aproape pe fiul său, nora sa și cei doi nepoți.

Un alt motiv al revenirii este dorința Ducilor de Sussex ca Archie și Lilibet să dezvolte relații mai apropiate cu familia și prietenii lor din Marea Britanie. Page Six a relatat că cei doi copii vor merge la școală în Marea Britanie în perioada în care familia va locui acolo.

„Au atât de mulți prieteni și membri ai familiei în Marea Britanie de care au rămas foarte apropiați”, a declarat o altă sursă pentru Page Six.

Revenirea în țară nu înseamnă însă că Harry și Meghan își vor relua automat îndatoririle regale. Potrivit Page Six, cei doi ar urma să rămână membri „fără roluri oficiale” ai familiei regale și să își continue proiectele profesionale în perioada petrecută în Marea Britanie.

Foto: Getty Images

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