Mirabela Grădinaru a reprezentat România la evenimente oficiale organizate la Kiev. Ce ținută a ales pentru întâlnirea cu Olena Zelenska

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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a reprezentat România la evenimentele organizate la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Vizita a avut loc la invitația Olenei Zelenska și a inclus participarea la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni.

Mirabela Grădinaru, întâmpinată de Volodimir și Olena Zelenska

Prezența sa în capitala ucraineană continuă colaborarea începută cu Olena Zelenska în domeniul proiectelor umanitare și educaționale. Cele două s-au întâlnit anterior și la București, unde au discutat despre protejarea copiilor, educație și riscurile mediului digital pentru tineri.

„În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături, iar noi, la rândul nostru, să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație”, a declarat Mirabela Grădinaru pentru cotidianul.md.

Ceremonia oficială s-a desfășurat în Piața Sfânta Sofia din Kiev, unde Mirabela Grădinaru a fost întâmpinată de președintele Volodimir Zelenski și de soția acestuia. Pentru această ocazie, partenera președintelui României a ales o rochie ivoire cu o croială simplă și elegantă, potrivită caracterului solemn al evenimentului. Înaintea ceremoniei, ea a avut și o scurtă discuție cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Nicușor Dan nu a însoțit-o la Kiev. Șeful statului a rămas la București, de unde a participat prin videoconferință la reuniunea „Coaliției pentru Voință”, format care reunește statele implicate în sprijinirea Ucrainei.

Mesajul transmis de Nicușor Dan Ucrainei

Cu ocazia Zilei Independenței, președintele României a publicat un mesaj dedicat poporului ucrainean. Nicușor Dan a elogiat curajul și rezistența oamenilor care continuă să își apere țara și a reafirmat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, România transmite cele mai calde felicitări, alături de urări de pace, securitate şi prosperitate. Azi omagiem extraordinarul curaj şi rezilienţa eroică a poporului ucrainean care apără valorile noastre comune şi libertatea. România va continua să fie alături de Ucraina, statornică în susţinerea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestei ţări. Ucraina poate conta pe ajutorul nostru multidimensional”, a scris Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit și la București

Vizita de la Kiev nu reprezintă prima apariție oficială comună a Mirabelei Grădinaru și a Olenei Zelenska. Cele două s-au întâlnit pe 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, în cadrul Summitului B9+, unde au participat la programul dedicat partenerelor liderilor prezenți la eveniment.

Cu acea ocazie, Olena Zelenska a asistat și la semnarea memorandumurilor privind aderarea unor universități din România la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene. Inițiativa urmărește dezvoltarea cooperării academice, promovarea studiilor despre Ucraina și consolidarea relațiilor culturale dintre statele partenere.

Apariția lor de la Cotroceni a atras atenția și prin alegerile vestimentare. Mirabela Grădinaru a purtat o rochie midi bej, într-un stil simplu și elegant, în timp ce Olena Zelenska și-a accesorizat ținuta cu o broșă cu perle. Accesoriul trimitea la tradiția ucraineană, în care perlele sunt asociate cu puritatea, înțelepciunea și statutul social.

Cele două au fost prezente împreună și în martie 2026, la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă. Evenimentul, la care au participat și Melania Trump și Brigitte Macron, a abordat subiecte precum educația în era digitală, folosirea tehnologiei în școli, siguranța copiilor pe internet și educația media. Astfel, întâlnirea de la Kiev continuă o colaborare construită în jurul educației și protejării tinerilor, dar și al sprijinului acordat Ucrainei.

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foto: Administrația prezidențială, Libertatea

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