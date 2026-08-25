Mirabela Grădinaru a reprezentat România la evenimente oficiale organizate la Kiev. Ce ținută a ales pentru întâlnirea cu Olena Zelenska

Mirabela Grădinaru a reprezentat România la manifestările organizate la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a reprezentat România la evenimentele organizate la Kiev cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Vizita a avut loc la invitația Olenei Zelenska și a inclus participarea la Summitul Primelor Doamne și al Primilor Domni.

Mirabela Grădinaru, întâmpinată de Volodimir și Olena Zelenska

Prezența sa în capitala ucraineană continuă colaborarea începută cu Olena Zelenska în domeniul proiectelor umanitare și educaționale. Cele două s-au întâlnit anterior și la București, unde au discutat despre protejarea copiilor, educație și riscurile mediului digital pentru tineri.

„În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături, iar noi, la rândul nostru, să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație”, a declarat Mirabela Grădinaru pentru cotidianul.md.

Ceremonia oficială s-a desfășurat în Piața Sfânta Sofia din Kiev, unde Mirabela Grădinaru a fost întâmpinată de președintele Volodimir Zelenski și de soția acestuia. Pentru această ocazie, partenera președintelui României a ales o rochie ivoire cu o croială simplă și elegantă, potrivită caracterului solemn al evenimentului. Înaintea ceremoniei, ea a avut și o scurtă discuție cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Nicușor Dan nu a însoțit-o la Kiev. Șeful statului a rămas la București, de unde a participat prin videoconferință la reuniunea „Coaliției pentru Voință”, format care reunește statele implicate în sprijinirea Ucrainei.

Mesajul transmis de Nicușor Dan Ucrainei

Cu ocazia Zilei Independenței, președintele României a publicat un mesaj dedicat poporului ucrainean. Nicușor Dan a elogiat curajul și rezistența oamenilor care continuă să își apere țara și a reafirmat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Cu ocazia Zilei Independenţei Ucrainei, România transmite cele mai calde felicitări, alături de urări de pace, securitate şi prosperitate. Azi omagiem extraordinarul curaj şi rezilienţa eroică a poporului ucrainean care apără valorile noastre comune şi libertatea. România va continua să fie alături de Ucraina, statornică în susţinerea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestei ţări. Ucraina poate conta pe ajutorul nostru multidimensional”, a scris Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit și la București

Vizita de la Kiev nu reprezintă prima apariție oficială comună a Mirabelei Grădinaru și a Olenei Zelenska. Cele două s-au întâlnit pe 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, în cadrul Summitului B9+, unde au participat la programul dedicat partenerelor liderilor prezenți la eveniment.

Cu acea ocazie, Olena Zelenska a asistat și la semnarea memorandumurilor privind aderarea unor universități din România la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene. Inițiativa urmărește dezvoltarea cooperării academice, promovarea studiilor despre Ucraina și consolidarea relațiilor culturale dintre statele partenere.

Apariția lor de la Cotroceni a atras atenția și prin alegerile vestimentare. Mirabela Grădinaru a purtat o rochie midi bej, într-un stil simplu și elegant, în timp ce Olena Zelenska și-a accesorizat ținuta cu o broșă cu perle. Accesoriul trimitea la tradiția ucraineană, în care perlele sunt asociate cu puritatea, înțelepciunea și statutul social.

Cele două au fost prezente împreună și în martie 2026, la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă. Evenimentul, la care au participat și Melania Trump și Brigitte Macron, a abordat subiecte precum educația în era digitală, folosirea tehnologiei în școli, siguranța copiilor pe internet și educația media. Astfel, întâlnirea de la Kiev continuă o colaborare construită în jurul educației și protejării tinerilor, dar și al sprijinului acordat Ucrainei.

Citește și:
Cum i s-a schimbat viața Alinei Pușcău după diagnosticul de cancer: „Vreau să spun că este foarte important ca noi, femeile, să…'

foto: Administrația prezidențială, Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ioana Grama, vacanță alături de fostul soț. Surpriza emoționantă pregătită pentru fiica lor, Ayana
People
Ioana Grama, vacanță alături de fostul soț. Surpriza emoționantă pregătită pentru fiica lor, Ayana
Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil. Ce semnificație specială are: "Am trecut prin atâtea greutăți..."
People
Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil. Ce semnificație specială are: "Am trecut prin atâtea greutăți..."
Ce părere au, de fapt, vecinii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle despre plecarea lor din Montecito: "Orașul este..."
People
Ce părere au, de fapt, vecinii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle despre plecarea lor din Montecito: "Orașul este..."
Lidia Buble, o femeie de afaceri de succes. Ce venituri a obținut artista în 2025 din muzică și colaborări
People
Lidia Buble, o femeie de afaceri de succes. Ce venituri a obținut artista în 2025 din muzică și colaborări
James Blunt, prima reacție după speculațiile că el este bărbatul la care Hayden Panettiere a făcut referire cu privire la incidentul petrecut când ea avea 18 ani
People
James Blunt, prima reacție după speculațiile că el este bărbatul la care Hayden Panettiere a făcut referire cu privire la incidentul petrecut când ea avea 18 ani
Alina Pușcău, nevoită să se tundă din cauza tratamentului împotriva cancerului. Cum arată acum modelul
People
Alina Pușcău, nevoită să se tundă din cauza tratamentului împotriva cancerului. Cum arată acum modelul
Publicitate
Doi români s-au întors în țară din Italia, dar după 3 luni au fugit înapoi cu un rucsac și au dormit în bucătărie un an
Doi români s-au întors în țară din Italia, dar după 3 luni au fugit înapoi cu un rucsac și au dormit în bucătărie un an
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost nași de cununie. Cum s-au îmbrăcat fostul politician și fiica sa
Elena Udrea și Adrian Alexandrov au fost nași de cununie. Cum s-au îmbrăcat fostul politician și fiica sa
Dani Oțil, surpriză emoționantă de ziua lui: „Ți-am adus motivele pentru care evoluția ta este una evidentă: Tiago și Gabriela”
Dani Oțil, surpriză emoționantă de ziua lui: „Ți-am adus motivele pentru care evoluția ta este una evidentă: Tiago și Gabriela”
Prințul Marco și Bianca sunt primul cuplu participant în sezonul X Insula Iubirii! Show-ul începe din 4 septembrie, la Antena 1
Prințul Marco și Bianca sunt primul cuplu participant în sezonul X Insula Iubirii! Show-ul începe din 4 septembrie, la Antena 1
Andreea Ibacka, prima ei zi de naștere ca femeie divorțată. Cum a sărbătorit împlinirea celor 41 de ani
Andreea Ibacka, prima ei zi de naștere ca femeie divorțată. Cum a sărbătorit împlinirea celor 41 de ani
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce face acum Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Au divorțat la scurt timp după accidentul care l-a lăsat paralizat de la gât în jos
Ce face acum Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Au divorțat la scurt timp după accidentul care l-a lăsat paralizat de la gât în jos
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Melania Trump, apariție rară în public, pe fondul speculațiilor despre relația dintre Donald Trump și o asistentă executivă. Ce a declarat Prima Doamnă a Americii
Melania Trump, apariție rară în public, pe fondul speculațiilor despre relația dintre Donald Trump și o asistentă executivă. Ce a declarat Prima Doamnă a Americii
People

Melania Trump a revenit în atenția publicului după o absență de o lună, într-un moment în care Casa Albă se confruntă cu tot mai multe întrebări despre Natalie Harp, asistenta apropiată a lui Donald Trump.

+ Mai multe
Andreea Bănică, momente grele din cauza problemelor de sănătate ale cățelului ei: "Luptăm pentru el"
Andreea Bănică, momente grele din cauza problemelor de sănătate ale cățelului ei: "Luptăm pentru el"
People

Andreea Bănică a vorbit pe larg despre problemele de sănătate ale cățelului ei, Rutzy.

+ Mai multe
Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling. Artista este din nou fericită, la patru ani de la divorțul de Radu Bucura
Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling. Artista este din nou fericită, la patru ani de la divorțul de Radu Bucura
People

Paula Seling este acum din nou fericită pe plan amoros.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC