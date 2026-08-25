Dani Oțil a împlinit 46 de ani. Ce surpriză i-au pregătit soția lui, Gabriela, și fiul lor, Tiago: „Te iubim”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de mai mulți ani și și-au construit o familie alături de fiul lor, Tiago.

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  de  Andreea Ilie
Dani Oțil aniversare
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Dani Oțil și soția sa, Gabriela, formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună de șapte ani și căsătoriți din 2023, cei doi au un fiu, Tiago, în vârstă de patru ani.

Surpriza de care a avut parte Dani Oțil de ziua lui

Dani Oțil a împlinit 46 de ani și a fost sărbătorit încă de la primele ore ale dimineții de către colegii lui de la show-ul matinal de la Antena 1. Aceștia au transformat tot studioul într-o scenă inspirată din mitologia greacă, cu zei, zeițe și un Dani Oțil în rol de Zeus, complet cu ținută și accesorii.

Una dintre marile surprize de care a avut parte prezentatorul a fost prezența în studio a soției lui, Gabriela, și a fiului lor, Tiago.

Cei doi i-au adus lui Dani un tort spectaculos inspirat din pasiunea acestuia pentru motociclete, figurina din vârful tortului purtând același timp de costum precum Dani Oțil, chiar și numărul pe care îl are la motocicletă fiind același.

„La mulți ani!!! Te iubim”, a scris Gabriela în descrierea clipului.

Cum a fost începutul poveștii lor de dragoste

Invitată la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre primele luni ale relației cu prezentatorul TV și a explicat că, în acea perioadă, nu își făcea planuri de viitor și nu era interesată de o relație stabilă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii.

Întrebată cum a reușit să se adapteze stilului direct și ironic al lui Dani Oțil, aceasta a mărturisit că nu a simțit niciodată nevoia să impresioneze sau să demonstreze ceva.

„Eram într-o perioadă a vieții mele în care nu-mi păsa. Nu aveam nimic de dovedit, nu voiam o relație serioasă, deci… nu-mi păsa! Și atunci, nu am vrut niciodată să-i demonstrez ceva. Am fost, pur și simplu eu, așa cum sunt de obicei, și probabil că asta ne-a adus aici”, a declarat Gabriela Prisăcariu, pentru Spynews.ro.

Modelul spune că faptul că Dani Oțil era deja o persoană foarte cunoscută nu a influențat deloc comportamentul ei. Din contră, a preferat să rămână autentică și să nu încerce să joace vreun rol.

„Niciunul dintre noi nu credea că vom ajunge aici”

Privind în urmă, Gabriela Prisăcariu recunoaște că, dacă cineva i-ar fi spus atunci că ea și Dani Oțil se vor căsători și vor deveni părinți, nu ar fi crezut. 

„Nu (n.r. nu am avut rețineri). Ți-am zis, treceam printr-o perioadă în care, efectiv, nu-mi păsa. Voiam să mă bucur de viață și atât. Ne-am întâlnit într-o perioadă foarte bună. Probabil că în alte situații nu ne-am fi înțeles. Niciunul dintre noi doi nu ar fi crezut că o să ajungem în punctul ăsta. Adică, relația noastră avea zero șanse. Zero, zero, zero șanse! Era cu minus”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

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Foto: Instagram

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